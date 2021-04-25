طريقة عمل كريم عرق سوس في المنزل لنضارة وتفتيح البشرة

عرق سوس ، هو نبات شجري معمر ينبت في كثير من بقاع الأرض، يحتوي علي مواد مضادة للأكسدة ومواد مبيضة تساهم في التخلص من التصبغات، ويتم استخدامه دائماً في مستحضرات الوقاية من الشمس، يعالج الكثير من مشاكل البشرة، مثل ظهور حب الشباب والبثور والتجاعيد، وهو مركب وعنصر نشط، يمتلك تأثيرات مضادة للالتهابات، ويحتوي علي مواد أساسية كثيرة مثل الصوديوم، البوتاسيوم، الفسفور، لذلك سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني، طريقة تحضير كريم عرق السوس في المنزل خلال بضع دقائق.

مكونات عمل كريم العرق سوس

تعرفي من خلال السطور الأتية علي مكونات عمل كريم عرق سوس في المنزل خلال بضع دقائق وهي كالاتي:-

نصف كوب من الأرز.

كوب من الماء.

ثلاث ملاعق من عرق السوس المطحون.

معلقة كبيرة من جيل الصبار.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم من هنا أفضل طريقة لتحضير كريم عرق السوس وهي كما يلي:-

نقوم أولاً بوضع الأرز في طبق ونضع عليه الماء ونتركه لمدة خمس دقائق، بعد ذلك نصفي الأرز من الماء ونضعه في إناء قابل لطهي ونضع عليه الماء ونركه علي النار حتي ينضج الأرز تماماً. نرفع الأرز من علي النار عندما يضج ونتركه جانباً يبرد قليلاً، نقوم بتصفية الأرز ونأخذ الماء منه، نقوم بوضع الماء في طبق ونضع عليه عرق السوس ونقلب جيداً حتي تتجانس المكونات. ثم نقوم بإضافة معلقة كبيرة من جيل الصبار، ونستمر في التقليب حتي نحصل علي قوام كريمي، نقوم بوضعه في علبة من البلاستك ، ونضعه في الثلاجة. كل ليلة مساء بعد تنظيف البشرة جيداً، نقوم بوضع هذا الخليط مع التدليك لمدة 10 دقائق، ثم نقوم بغسل الخليط ونرطب البشرة.

فوائد عرق السوس للبشرة

تعرفي علي أهم فوائده من خلال السطور الأتية وهي كالاتي:-