شرح مبسط لكيفية عمل البيتزا الايطالية فى المنزل بخطوات و طريقة سهلة و نتائج جيدة حتى تكون النتائج مثل التى فى المطاعم بكل سهوله، حيث ان البيتزا اكلة ايطاليا شهيرة ذات مذاق مميز و تعد من الاكلات السهلة التى يحبها الاطفال والكبار ايضا، حيث تتميز بتنوع حشواتها وفقا لذوق اكلها، تابع الخطوات جيدا حتى تحصل على احسن جودة في المذاق والشكل الرائع. شرح مبسط لكيفية عمل البيتزا الايطالية فى المنزل بطريقه سهلة و نتائج جيدة شرح مبسط لكيفية عمل البيتزا الايطالية فى المنزل بطريقه سهلة و نتائج جيدة وفي التالي نشرح لكم طريقة عمل البيتزا: أولا: نبدا بكيفية عمل عجينة البيتزا الايطالية أولا: نبدا بكيفية عمل عجينة البيتزا الايطالية المكونات كأس ونصف من الماء الدافئ.

4 اكواب من الدقيق الأبيض.

1/2 معلقة صغيرة من السكر.

1/2 كوب من الزيت.

2 معلقة كبيرة من اللبن الحليب.

رشة خفيفة من الملح.

معلقة ونصف من الخميرة. طريقة تحضير العجينة نضع السكر مع الملح والدقيق، بالإضافة إلى الخميرة فى وعاء كبير و يضرب يدوى بمضرب.

اضف الماء، والحليب، والزيت، ثم يضرب لمدة 10 دقائق تقريبا.

يتم ترك العجينة لمدة ساعتين و نصف فى مكان دافئ حتى ان تكون جاهزة. ثانيا: طريقة تحضير البيتزا طريقة تحضير العجينةثانيا: طريقة تحضير البيتزا مكونات البيتزا حسب الرغبىة 3 ثمرات من الفلفل مقطع شرائح

3 ثمرات من الطماطم مقطعة شرائح

2 معلقه كبيرة من صوص البيتزا

100 جرام من الزيتون الاخضر او الاسود على حسب الذوق مقطع شرائح

1/2 كيلو من الحشو المضاف الى البيتزا (مثل الجنبري، والفراخ، البسطرمة، والسجق، الخ…….) على حسب الذوق و النكهة التي تريدها.

100 جرام من الجبنة موتزاريلا

100 جرام جبنة رومي مبشورة. ثانيا: طريقة تجهيز البيتزا ثانيا: طريقة تجهيز البيتزا نحضر عجينة البيتزا و نضع عليها الصوص، ونقوم بتوزعها على العجينة و نستخدم شوكة ثم نغرزها فى العجينة عدة مرات ونقوم بتوزيع الفلفل، والجبنة الرومي، والطماطم، وقليل من الجبنة موتزاريلا، ثم نضيف المكون الاساسى وليكن الفراخ ( يتم اضافة المكون الاساسى المفضل لك على حسب الرغبة)، ونضيف الفلفل، والجبنة الرومي، والطماطم، والجبنة موتزاريلا، ثم يتم وضع البيتزا فى فرن المنزل لمدة نصف ساعة تقريبا، ويتم اخراجها بعد تمام النضج، وتقطع للتقديم. الوسوم

شرح مبسط لكيفية عمل البيتزا الايطالية فى المنزل بخطوات و طريقة سهلة و نتائج جيدة حتى تكون النتائج مثل التى فى المطاعم بكل سهوله، حيث ان البيتزا اكلة ايطاليا شهيرة ذات مذاق مميز و تعد من الاكلات السهلة التى يحبها الاطفال والكبار ايضا، حيث تتميز بتنوع حشواتها وفقا لذوق اكلها، تابع الخطوات جيدا حتى تحصل على احسن جودة في المذاق والشكل الرائع. شرح مبسط لكيفية عمل البيتزا الايطالية فى المنزل بطريقه سهلة و نتائج جيدة شرح مبسط لكيفية عمل البيتزا الايطالية فى المنزل بطريقه سهلة و نتائج جيدة وفي التالي نشرح لكم طريقة عمل البيتزا: أولا: نبدا بكيفية عمل عجينة البيتزا الايطالية أولا: نبدا بكيفية عمل عجينة البيتزا الايطالية المكونات كأس ونصف من الماء الدافئ.

4 اكواب من الدقيق الأبيض.

1/2 معلقة صغيرة من السكر.

1/2 كوب من الزيت.

2 معلقة كبيرة من اللبن الحليب.

رشة خفيفة من الملح.

معلقة ونصف من الخميرة. طريقة تحضير العجينة نضع السكر مع الملح والدقيق، بالإضافة إلى الخميرة فى وعاء كبير و يضرب يدوى بمضرب.

اضف الماء، والحليب، والزيت، ثم يضرب لمدة 10 دقائق تقريبا.

يتم ترك العجينة لمدة ساعتين و نصف فى مكان دافئ حتى ان تكون جاهزة. ثانيا: طريقة تحضير البيتزا طريقة تحضير العجينةثانيا: طريقة تحضير البيتزا مكونات البيتزا حسب الرغبىة 3 ثمرات من الفلفل مقطع شرائح

3 ثمرات من الطماطم مقطعة شرائح

2 معلقه كبيرة من صوص البيتزا

100 جرام من الزيتون الاخضر او الاسود على حسب الذوق مقطع شرائح

1/2 كيلو من الحشو المضاف الى البيتزا (مثل الجنبري، والفراخ، البسطرمة، والسجق، الخ…….) على حسب الذوق و النكهة التي تريدها.

100 جرام من الجبنة موتزاريلا

100 جرام جبنة رومي مبشورة. ثانيا: طريقة تجهيز البيتزا ثانيا: طريقة تجهيز البيتزا نحضر عجينة البيتزا و نضع عليها الصوص، ونقوم بتوزعها على العجينة و نستخدم شوكة ثم نغرزها فى العجينة عدة مرات ونقوم بتوزيع الفلفل، والجبنة الرومي، والطماطم، وقليل من الجبنة موتزاريلا، ثم نضيف المكون الاساسى وليكن الفراخ ( يتم اضافة المكون الاساسى المفضل لك على حسب الرغبة)، ونضيف الفلفل، والجبنة الرومي، والطماطم، والجبنة موتزاريلا، ثم يتم وضع البيتزا فى فرن المنزل لمدة نصف ساعة تقريبا، ويتم اخراجها بعد تمام النضج، وتقطع للتقديم.

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