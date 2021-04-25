طريقة عمل البسبوسة الجاهزة فى البيت بالخطوات بأسرار الحلوانية رمضان 2021

طريقة عمل البسبوسة الجاهزة , البسبوسة حلوى يعشقها الجميع ولها طرق كثيرة للتحضير ولكن البسبوسة الجاهزة بالمحلات مذاق خاص يرغب فيه كل من يتذوقها، ولكن الكثير من ربات البيوت تبحث عن طريقة عمل البسبوسة الجاهزة بشكل صحيح، وهذا سعيًا لتحضيرها لأفراد الأسرة في أقل وقت بالمنزل، نحن نوفر لكم من خلال موقعنا طريقة تحضيرها ومكوناتها لمذاق مميز عن أي نوع آخر.

طريقة عمل البسبوسة الجاهزة

في كل دولة عربية يطلق على البسبوسة اسم مميز ففي فلسطين تسمى النمورة وهريسة السميد في المغرب وغيرهم الكثير من الدول التي تعد البسبوسة حلوى مميزة بها، وهذة طريقة عمل البسبوسة الجاهزة في خطوات:

عبوة من البسبوسة سريعة التحضير.

4 ملاعق سمن غير مجمدة.

كوب لبن حليب.

علبة زبادي.

قليل من البيكنج بودر.

في اناء كبير نخلط السمن مع محتوى كيس البسبوسة مع التقليب جيدا حتى يكون الخليط متجانس.

ثم نضيف اللبن والزبادي مع استمرار التقليب بالأصابع دون مضرب كهربائي أو عجان.

بعد تسخين الفرن لدرجة حرارة مناسبة، نحضر صينية مناسبة وندهنها ببعض من الزيت النباتي أو السمن مع رش قليل من الدقيق.

نسكب الخليط في الصينية مع الرج قليلا لتكون متساوية من كافة الجوانب.

نضعها في الفرن حتى تنضج ويتحول لونها ويكون ذهبي وتحتاج لذلك حوالي 30 دقيقة.

عقب خروجها من الفرن نسكب عليها الشربات البارد، ونتركها تبرد وتقطع وتقدم في أطباق مع التزيين بقليل من المكسرات.

لتحضير الشربات للتحلية نغلي على النار كوبين من السكر مع مثلهم من الماء مع التقليب حتى يصبح اللون ذهبي مع قوام متجانس قليلًا ونضيف في الأخير قليل من الفانيليا لمذاق ورائحة جذابة، ويترك حتى يبرد تمامًا لأنه يستخدم باردًا.

المكوناتطريقة التحضير

طريقة عمل البسبوسة الجاهزة بالقشطة

المكونات

كوبين من السميد الناعم.

كوب سكر أبيض ناعم.

نصف كوب سمن.

علبتين زبادي.

ربع كوب من الماء الدافئ.

3 ملاعق دقيق.

3 ملاعق جوز هند ناعم.

شربات للتحلية.

قشطة طازجة للتزيين.

قليل من البيكنج بودر.

في وعاء عميق نخلط الدقيق والسميد والبيكنج بودر وأثناء التقليب نسكب السمن ونستمر في التقليب جيدًا.

ثم نضيف الزبادي وباقي المكونات حتى يصبح الخليط ذو قوام مناسب.

ندهن صينية مناسبة بالسمن ثم نسكب الخليط ونفرده جيدًا.

نضع الصينية في فرن مناسب لتمام النضج وعقب خروجها نسكب عليها الشربات.

بعد أن تبرد تقطع وتزين بجوز الهند والقشطة وتقدم بشكل جذاب.

طريقة التحضير