الماسك الجبار لتنعيم الشعر الجاف والخشن من أول مرة بدون كيراتين، الشعر الناعم الأملس هو ما ترغب به كل النساء وتحلم للوصول إليه وذلك حتي يكون سهل التصفيف ويمنحك إطلاله مميزة، ولذلك تلجأ إلي الذهاب إلي صالون التجميل حتي تتمتع بشعر ناعم حرير، ولكن العلاجات التي تقدم من خلاله سواء كيراتين أو بروتين تعد قصيرة المدي كما أنها مكلفة للغاية وليست في متناول الجميع، و أيضاً لها أضرار جانبية تسبب تلف الشعر وزيادة الخشونة والجفاف نظراً لأنها تتكون من مواد كيميائية ضارة جداً بصحة الشعر.

أقوي ماسك لتنعيم الشعر الجاف والخشن يجعله حرير من أول استخدام

تنعيم الشعر الجاف والخشن مشكلة تعاني منها الكثير من الفتيات وهذا نتيجة استخدام أدوات التصفيف بكثرة للحصول علي شعر كالحرير، كما أنه هناك أسباب أخري تتسبب في زيادة جفاف وخشونة الشعر مثل زيادة نسبة الرطوبة، أو التعرض للأشعة فوق البنفسجية الضارة، مما يجعل الشعر يفقد النعومة واللمعان، ولذلك سوف أقدم لكم الماسك الجبار لتنعيم الشعر الجاف وتجعله كالحرير.

ماسك الخميرة البيرة والزبادي لتنعيم الشعر الجاف والخشن من أول استخدام

تعمل الخميرة البيرة علي زيادة لمعان وبريق الشعر حيث تساعد علي علاج أطرافه التالفه والمتقصفة، كما تمتلك قدرة كبيرة علي تنعيم وترطيب الشعر، والزبادي يحتوي علي خصائص مرطبة بنسبة عالية تعمل علي سهولة تمشيط الشعر وتمليسه ويمنح الشعر نعومة رائعة.

3 ملاعق كبيرة من الخميرة البيرة.

3 ملاعق صغيرة من الزبادي.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

غطاء للشعر.

في وعاء عميق قومي بهرس الخميرة البيرة جيداً حتي تصبح ناعمة، ثم أضيفي الزبادي ثم زيت الزيتون وامزجي المكونات حتي تحصلي علي عجينة ملساء.

مكونات ماسك تنعيم الشعر الجاف والخشنطريقة تحضير الماسك لتنعيم الشعر الجاف والخشن وكيفية الاستخدام