طريقة عمل الكنافة على البوتاجاز بدون فرن أحلى وألذ حلويات رمضان

طريقة عمل الكنافة على البوتاجاز , الكنافة لها طرق كثيرة في التحضير وقد تحتاج بعض السيدات لاعدادها دون تسخين الفرن واستخدامه، لهذا من الممكن عمل الكنافة في وعاء على البوتاجاز ببعض الاضافات البسيطة وبمذاق خفيف وبسيط، ونحن نوفر لكم طريقة عمل الكنافة على البوتاجاز وبكافة المكونات وطريقة التحضير مع اضافات مختلفة لمذاق يفضله الكبار والصغار.

طريقة عمل الكنافة على البوتاجاز

الكنافة التي يفضلها أفراد أسرتك من الممكن اعدادها على البوتاجاز في خطوات قليلة ومذاق رائع بدون تعب أو عناء لكي أثناء التحضير ويتم عمل الكنافة على البوتاجاز كالآتي:

نصف كيلو كنافة خشنة.

كوب سمن مذاب.

كوب سكر بودرة.

كوب من المكسرات المختلفة المجروشة.

ربع كوب جوز الهند ناعم.

نصف ملعقة قرفة مطحونة.

كوبان من القطر.

لابد أن نفتت الكنافة جيدًا ونضيف لها السكر والسمن و يخلطوا جيدا باليد.

في صينية مناسبة مدهونة بقليل من السمن نضع نصف الكنافة ونفردها، ثم نرش جوز الهند والمكسرات.

ثم نضيف الجزء الثاني من الكنافة وتفرد جيدا.

ثم نضع الصينية على النار ونضغط عليها بملعقة خشبية حتى يتغير لون الجوانب للأصفر الذهبي.

ثم تقلب على الوجه الأخر ويتم تسويته أيضا وبعد تمام النضج تسقى بالقطر وتقدم.

من الممكن تحضيرها بنفس الطريقة مع حشوها بالقشطة أو الكريمة أو الجبن الغير مالح والموزاريلا.

المكوناتطريقة التحضير

طريقة عمل الكنافة المفتتة على البوتاجاز

المكونات

نصف كيلو كنافة خشنة.

كوبان من السكر الناعم.

نصف كوب من الزبدة.

نصف ملعقة من الفانيليا.

مكسرات حسب الرغبة.

في البداية لابد من تفتيت الكنافة جيدًا لقطع صغيرة جدًا.

في مقلاة عميقة وواسعة ضعي الزبدة بعد إذابتها تمامًا ضيفي الكنافة مع التقليب دون توقف.

ثم ضيفي السكر والفانيليا وربع كوب ماء دافئ مع استمرار التقليب حتى يصبح لونها ذهبي داكن.

بعد ذلك ضيفي المكسرات ثم استمري في التقليب قليلا وارفعيها عن النار.

تقدم في أطباق ساخنة مع اللبن أو مشروب دافئ أخر، ومن الممكن وضعها في كاسات التقديم مع الكريمة وقطع الفاكهة.

قد يرغب البعض في استبدال السكر بالقطر ولكن يضاف بعد تمام نضج الكنافة، ومن الممكن إضافة ملعقة من الكريمة على الوجه في طبق التقديم شكل ومذاق كريمي لذيذ، ولكن لابد من تقديمها ساخنة ليكون المذاق أفضل.

طريقة التحضير