طريقة عمل البسبوسة اليمني بالمكسرات والسمن البلدي بخطوات سهلة

تعتبر البسبوسة اليمني بالمكسرات وهى من أشهر أنواع الحلويات الشرقية في اليمن ومصر والسعودية والبلاد العربية، والتي تتميز بالطعم اللذيذ المحبب للكبار والأطفال، ولا يمكن أن نتخلى عن هذا الطبق في شهر رمضان الكريم على مائدة الأفطار والسحور لعزمات الأهل والأصحاب، ويمكن عمل البسبوسة بطرق حشو كثيرة جداً منها بالكريمة والقشطة والشوكولاتة وغيرها حيث تزيد من طاقة الجسم لما فيها من سعرات حرارية ودهون مشبعة ويوجد أيضاً عنصر مهم، وهو البوتاسيوم الذي يعمل على تنظيم الكلى كما يوجد الكثير من العناصر الأخرى المفيدة التي يحتاجها الجسم، وسوف نتناول في موضوعنا هذا البسبوسة اليمني بالمكسرات وطريقة عملها وتحضيرها بالمنزل مثل المحلات الكبيرة بتكلفة بسيطة من خلال موقع ثقفي تجدون كل ما هو جديد. مكونات البسبوسة اليمني بالمكسرات مكونات البسبوسة اليمني بالمكسرات سوف نتعرف على مكونات البسبوسة اليمني بالمكسرات وهى كالتالي:- كوب ونصف من السميد.

كوبان من السكر.

عصرتان من الليمون.

كوب ماء.

ربع كيلو لبن سائل.

كوب سمن بلدي.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة كبيرة من جوز الهند.

مكسرات مشكلة. طريقة عمل الشربات نحضر إناء متوسط الحجم ونضع به كوب من السكر وكوب من الماء وعصرتين من الليمون. نرفع الاناء على النار ويتم التقليب حتى نحصل على القوام الجيد ويترك حتى يبرد. طريقة التحضير طريقة عمل الشربات سوف نتناول في موضوعنا هذا طريقة إعداد وتحضير هذا النوع من الحلويات وهى كما يلي:- نحضر وعاء متوسط ونضع به كوب ونصف من السميد والسمن البلدي وكوب من السكر وملعقة جوز الهند وربع كيلو اللبن وملعقة الفانيليا ويقلب جيداً حتى نحصل على السمك المطلوب. نقوم بإحضار صينية وسط، ويتم دهنها بالسمن ونضع بها الخليط ويتم تزينها ورشها بالمكسرات المشكلة. نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة متوسطة، ونضع بها الصينية داخل الفرن لمدة عشرون دقيقة حتى تكتسب اللون الذهبي الجذاب. نقوم بإخراج الصينية من الفرن، ونسكب عليها كمية مناسبة من الشربات وهى ساخنة. ونقوم بتقطيع صينية البسبوسة بواسطة سكين وتقطع الى قطع مناسبة. وتقدم على طبق التقديم وبالهنا والشفا لكى ولأسرتك. الوسوم

تعتبر البسبوسة اليمني بالمكسرات وهى من أشهر أنواع الحلويات الشرقية في اليمن ومصر والسعودية والبلاد العربية، والتي تتميز بالطعم اللذيذ المحبب للكبار والأطفال، ولا يمكن أن نتخلى عن هذا الطبق في شهر رمضان الكريم على مائدة الأفطار والسحور لعزمات الأهل والأصحاب، ويمكن عمل البسبوسة بطرق حشو كثيرة جداً منها بالكريمة والقشطة والشوكولاتة وغيرها حيث تزيد من طاقة الجسم لما فيها من سعرات حرارية ودهون مشبعة ويوجد أيضاً عنصر مهم، وهو البوتاسيوم الذي يعمل على تنظيم الكلى كما يوجد الكثير من العناصر الأخرى المفيدة التي يحتاجها الجسم، وسوف نتناول في موضوعنا هذا البسبوسة اليمني بالمكسرات وطريقة عملها وتحضيرها بالمنزل مثل المحلات الكبيرة بتكلفة بسيطة من خلال موقع ثقفي تجدون كل ما هو جديد. مكونات البسبوسة اليمني بالمكسرات مكونات البسبوسة اليمني بالمكسرات سوف نتعرف على مكونات البسبوسة اليمني بالمكسرات وهى كالتالي:- كوب ونصف من السميد.

كوبان من السكر.

عصرتان من الليمون.

كوب ماء.

ربع كيلو لبن سائل.

كوب سمن بلدي.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة كبيرة من جوز الهند.

مكسرات مشكلة. طريقة عمل الشربات نحضر إناء متوسط الحجم ونضع به كوب من السكر وكوب من الماء وعصرتين من الليمون. نرفع الاناء على النار ويتم التقليب حتى نحصل على القوام الجيد ويترك حتى يبرد. طريقة التحضير طريقة عمل الشربات سوف نتناول في موضوعنا هذا طريقة إعداد وتحضير هذا النوع من الحلويات وهى كما يلي:- نحضر وعاء متوسط ونضع به كوب ونصف من السميد والسمن البلدي وكوب من السكر وملعقة جوز الهند وربع كيلو اللبن وملعقة الفانيليا ويقلب جيداً حتى نحصل على السمك المطلوب. نقوم بإحضار صينية وسط، ويتم دهنها بالسمن ونضع بها الخليط ويتم تزينها ورشها بالمكسرات المشكلة. نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة متوسطة، ونضع بها الصينية داخل الفرن لمدة عشرون دقيقة حتى تكتسب اللون الذهبي الجذاب. نقوم بإخراج الصينية من الفرن، ونسكب عليها كمية مناسبة من الشربات وهى ساخنة. ونقوم بتقطيع صينية البسبوسة بواسطة سكين وتقطع الى قطع مناسبة. وتقدم على طبق التقديم وبالهنا والشفا لكى ولأسرتك.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل البسبوسة اليمني بالمكسرات والسمن البلدي بخطوات سهلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.