طريقة عمل الكنافة النابلسية بالخطوات حلوي رمضان بالصور في ثواني

طريقة عمل الكنافة النابلسية تعتبر الكنافة النابلسية من الحلويات الفلسطينية التي عرفت أول مرة في فلسطين وهذه الحلوى لها شعبية كبيرة في الدول العربية، فضل الجميع هذه الكنافة وأجمعوا على حبها لأنها من الحلويات اللذيذة والتي يمكن إعدادها في المنزل بطرق سهلة وبسيطة وآمنة بدلاً من شرائها من المتاجر بمبالغ كبيرة، تعتمد هذه الوصفة في تحضيرها على الكنافة والجبن ولذلك فهي وصفة سريعة التحضير. طريقة عمل الكنافة النابلسية الناعمة طريقة عمل الكنافة النابلسية الناعمة المقادير: نصف كيلو من الكنافة الطازجة السادة.

مادة دهنية كالسمن أو الزيت.

ربع كيلو تقريباً من جبن عكاوي المحلى أو جبن الموتزاريلا.

شربات ثقيل أو شربات خفيف.

صبغة الكنافة بلون حسب الرغبة.

للتزيين فستق حلبي .

إناء وصينية للتحضير. خطوات تحضير الكنافة في إناء عميق سيتم وضع نصف كوب من الزيت أو السمن ونقوم بذوبانه على النار.

سنقوم بتصفية ماء الجبن عن طريق وضعها في مصفاة وتركها قليلاً وعند الاستخدام نقوم بالضغط عليها بصورة خفيفة.

في صينية قصيرة الحافة متوسطة الحجم سنقوم بسكب كوب واحد من السمن المذاب ونضع عليه كمية قليلة من لون صبغة الكنافة .

بأطراف الأصابع نبدأ في تحريكهم معاً ونقوم بفردها في القاع جيداً.

في إناء واسع أو طبق واسع نقوم بوضع كمية الكنافة الموجودة ونضع عليها نصف كوب من السمن ونقوم بمزجهم بأطراف الأصابع لنتأكد من امتزاج الكنافة بالسمن تماماً ونتركهم قليلاً.

بعد ذلك سنقوم بوضع الكنافة بالسمن في الصينية الأخرى ونقوم بتوزيعها حتى يغطى القاع تماماً.

في الخطوة التالية سنقوم بالضغط جيدا على الكنافة بحركات متساوية خفيفة لكي يتساوى سطحها وتتماسك وذلك باستخدام اليد أو ملعقة مسطحة.

سنقوم بإحضار الجبن ووضعه على طبقة الكنافة ونوزعها جيداً في جميع الأطراف بالتساوي.

في الخطوة التالية نقوم بوضع صينية الكنافة على النار المتوسطة ونقوم بتحريك الكنافة بحذر بصورة متقطعة ودائرية وذلك لكي يذوب الجبن وأيضاً تتحمص الكنافة بشكل متساوي.

وللتقديم نقوم بوضعها في طبق واسع ونسكب عليها الشربات بشكل متساوي ونزينها بالفستق الحلبي ثم يتم تقطيعها حسب الرغبة ويمكن أن نقوم بتقديم كأس صغير به كمية من الشربات بجانبها. خطوات تحضير الكنافة الوسوم

طريقة عمل الكنافة النابلسية تعتبر الكنافة النابلسية من الحلويات الفلسطينية التي عرفت أول مرة في فلسطين وهذه الحلوى لها شعبية كبيرة في الدول العربية، فضل الجميع هذه الكنافة وأجمعوا على حبها لأنها من الحلويات اللذيذة والتي يمكن إعدادها في المنزل بطرق سهلة وبسيطة وآمنة بدلاً من شرائها من المتاجر بمبالغ كبيرة، تعتمد هذه الوصفة في تحضيرها على الكنافة والجبن ولذلك فهي وصفة سريعة التحضير. طريقة عمل الكنافة النابلسية الناعمة طريقة عمل الكنافة النابلسية الناعمة المقادير: نصف كيلو من الكنافة الطازجة السادة.

مادة دهنية كالسمن أو الزيت.

ربع كيلو تقريباً من جبن عكاوي المحلى أو جبن الموتزاريلا.

شربات ثقيل أو شربات خفيف.

صبغة الكنافة بلون حسب الرغبة.

للتزيين فستق حلبي .

إناء وصينية للتحضير. خطوات تحضير الكنافة في إناء عميق سيتم وضع نصف كوب من الزيت أو السمن ونقوم بذوبانه على النار.

سنقوم بتصفية ماء الجبن عن طريق وضعها في مصفاة وتركها قليلاً وعند الاستخدام نقوم بالضغط عليها بصورة خفيفة.

في صينية قصيرة الحافة متوسطة الحجم سنقوم بسكب كوب واحد من السمن المذاب ونضع عليه كمية قليلة من لون صبغة الكنافة .

بأطراف الأصابع نبدأ في تحريكهم معاً ونقوم بفردها في القاع جيداً.

في إناء واسع أو طبق واسع نقوم بوضع كمية الكنافة الموجودة ونضع عليها نصف كوب من السمن ونقوم بمزجهم بأطراف الأصابع لنتأكد من امتزاج الكنافة بالسمن تماماً ونتركهم قليلاً.

بعد ذلك سنقوم بوضع الكنافة بالسمن في الصينية الأخرى ونقوم بتوزيعها حتى يغطى القاع تماماً.

في الخطوة التالية سنقوم بالضغط جيدا على الكنافة بحركات متساوية خفيفة لكي يتساوى سطحها وتتماسك وذلك باستخدام اليد أو ملعقة مسطحة.

سنقوم بإحضار الجبن ووضعه على طبقة الكنافة ونوزعها جيداً في جميع الأطراف بالتساوي.

في الخطوة التالية نقوم بوضع صينية الكنافة على النار المتوسطة ونقوم بتحريك الكنافة بحذر بصورة متقطعة ودائرية وذلك لكي يذوب الجبن وأيضاً تتحمص الكنافة بشكل متساوي.

وللتقديم نقوم بوضعها في طبق واسع ونسكب عليها الشربات بشكل متساوي ونزينها بالفستق الحلبي ثم يتم تقطيعها حسب الرغبة ويمكن أن نقوم بتقديم كأس صغير به كمية من الشربات بجانبها. خطوات تحضير الكنافة

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