كريب شاورما الفراخ احلي مليون مرة من المطاعم طريقة لذيذة لشاورما الدجاج

يعد كريب الشاورما من الأكلات السريعة اللذيذة التي يحبها الجميع، والتي تتفن المطاعم في طريقة عملها، حيث تضيف إليها النكهات المختلفة التي تجعلها ذات مذاق جيد وممتاز، لذلك نسعي لتقديم الطريقة التي يمكن استخدامها حتى تتمكن ربات البيوت من صنع كريب شاورما الدجاج في المنزل، حتي يتم عمله بنفس الطريقة المستخدمة في المطاعم مع ضمان نظافة الطعام.

ويعد الكريب من الفطائر التي يفضلها كل الناس وتعتبر نوع من أنواع البان كيك، وهي عبارة عن فطائر رقيقة وتكون دائرية الشكل وحجمها متوسط، ويمكن أن يتم حشوها بشورما اللحمة أو الجبن أو الشوكولاته أو المربي وغيرها الكثير، ولكن الالذ والمحببة لدي جميع الأشخاص والتي يطلبونها بكثرة في كل المطاعم، هو كريب شاورما الدجاج حيث أن مذاقها رائع وجذاب ويمكن تقديمها بجانب طبق من البطاطس المقرمشة أو الثومية.

كريب الشاورما بالدجاج

المكونات

نصف فرخة مقطعة لقطع علي هيئة شرائح رفيعة.

نصف ملعقة قرفة.

نصف ملعقة قرنفل.

ملعقة من الهال المطحون.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقتين من عصير الليمون.

ملعقتين من الخل.

ملعقة من الثوم.

نصف ملعقة من الملح.

طماطم مبشورة.

فلفل ألوان.

ملعقتين من الزيت.

نقوم بإحضار إناء ونضع بداخله الفراخ المقطعة مع إضافة التوابل إليها، الفلفل الأسود، والقرفة، والهال، عصير الليمون، الملح، والثوم، القرنفل المطحون، ونقلب الخليط جيداً ونتركها نصف ساعة حتى تأخذ نكهة التوابل، ثم نضيف الفلفل الألوان لها، ونضيف الطماطم المبشورة، ونقوم بتقليبه وتجهيزها للطهي.

نقوم بإحضار صينية تيفال ثم نضع بها ملعقتين الزيت حتي يسخن.

نقوم بوضع الخليط السابق ذكره في الصينية مع التقليب المستمر، حتى تتحمر وتصبح باللون الذهبي.

ثم نرفعها من الفرن ونضعها داخل فطائر الكريب مع تشكيلها على هيئة مثلث.

يفضل تقديمها وعليها بعض الجرجير، وبجانبها سلطة طحينة، وبعض البطاطس المحمرة، والمخلل، لكي يحلو طعمها .

طريقة تحضير كريب الشاروما بالفراخطريقة عمل عيش الكريب

المكونات:-

كوب دقيق.

كوب حليب سائل.

بيضة.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة طعام سكر.

3 ملاعق كبيرة زيت.

طريقة التحضير:-