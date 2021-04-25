سر البيتي فور الناعم الدايب بطريقة المحلات بالطعم الاصلي الخطير بالخطوات المصورة

سر البيتي فور الناعم الدايب بطريقة المحلات البيتي فور الناعم الدايب، فهو من احلى حلويات العيد التي يعشقها الكبار والصغار بسبب طعمه االمميز الناعم، سوف نتحدث عن مكوناته لكل كيلوغرام، هذه وصفة سريعة وسهلة يمكن أن تصنع كعكات صغيرة لذيذة ومقرمشة مثل الطرق الجاهزة، وتأثيرها مضمون ورائع، والمكونات مثل المحلات التجارية خطوة بخطوة . سر البيتي فور الناعم الدايب بطريقة المحلات المقادير 1 كيلو عبارة عن “8 أكواب” دقيق أبيض

1 كيلو “5 أكواب” زبدة طرية

3 أكواب ونصف نشاء

2 1/2 كوب سكر بودرة

عشرة حبات صفار بيض

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا

قليل من الملح للتزيين: نستعمل مربى المشمش

كذلك شوكولاتة مذابه

بالإضافة إلى وجود مكسرات مطحونة

جوزة الهند

فارمسيال ملون خطوات التجهيز سخني الفرن مسبقًا إلى 180 درجة مئوية، ثم غطِّ الصينية بورق الزبدة.

في وعاء عميق، نقوم بنخل السكر البودرة في وعاء آخر، اخلطي الدقيق والملح والنشا.

في وعاء الخلاط الكهربائي، ضعي الزبدة والسكر البودرة المنخول واخلطيهم جيدًا حتى تحصلي على قوام كريمي.

نقوم بإضافة الفانيليا وصفار البيض ونقلب جيدا.

أضيفي خليط الدقيق إلى وعاء المضرب واستخدمي إسباتيولا خشب عريض أو ملعقة سيليكون للخلط حتى تصبح المكونات متجانسة. في كيس معجنات بقمع ثابت أو في مقلاة منزلية، نضع العجينة ثم نضع قطع البيتي فور ونضغطها في الصينية.

ونضغطها في الصينية. ضع الطعام منزلي الصنع في الفرن على الفور لمدة 12-15 دقيقة حتى ينضج. ويتم اخراجه من الفرن وننتظر حتى يبرد تمامًا. نقوم بوضع نصف ملعقة صغيرة من مربى المشمش على الجزء المسطح من البيتي فور، ثم نلصق القطعة الصغيرة الثانية على الجزء الثاني من البيتي فور الناعم، ثم نضغط عليها برفق لعمل القليل من المربى على الجانب. ملحوظة: استخدم نفس الكوب لجميع المكونات.

جميع المكونات في درجة حرارة الغرفة. الوسوم

سر البيتي فور الناعم الدايب بطريقة المحلات البيتي فور الناعم الدايب، فهو من احلى حلويات العيد التي يعشقها الكبار والصغار بسبب طعمه االمميز الناعم، سوف نتحدث عن مكوناته لكل كيلوغرام، هذه وصفة سريعة وسهلة يمكن أن تصنع كعكات صغيرة لذيذة ومقرمشة مثل الطرق الجاهزة، وتأثيرها مضمون ورائع، والمكونات مثل المحلات التجارية خطوة بخطوة . سر البيتي فور الناعم الدايب بطريقة المحلات المقادير 1 كيلو عبارة عن “8 أكواب” دقيق أبيض

1 كيلو “5 أكواب” زبدة طرية

3 أكواب ونصف نشاء

2 1/2 كوب سكر بودرة

عشرة حبات صفار بيض

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا

قليل من الملح للتزيين: نستعمل مربى المشمش

كذلك شوكولاتة مذابه

بالإضافة إلى وجود مكسرات مطحونة

جوزة الهند

فارمسيال ملون خطوات التجهيز سخني الفرن مسبقًا إلى 180 درجة مئوية، ثم غطِّ الصينية بورق الزبدة.

في وعاء عميق، نقوم بنخل السكر البودرة في وعاء آخر، اخلطي الدقيق والملح والنشا.

في وعاء الخلاط الكهربائي، ضعي الزبدة والسكر البودرة المنخول واخلطيهم جيدًا حتى تحصلي على قوام كريمي.

نقوم بإضافة الفانيليا وصفار البيض ونقلب جيدا.

أضيفي خليط الدقيق إلى وعاء المضرب واستخدمي إسباتيولا خشب عريض أو ملعقة سيليكون للخلط حتى تصبح المكونات متجانسة. في كيس معجنات بقمع ثابت أو في مقلاة منزلية، نضع العجينة ثم نضع قطع البيتي فور ونضغطها في الصينية.

ونضغطها في الصينية. ضع الطعام منزلي الصنع في الفرن على الفور لمدة 12-15 دقيقة حتى ينضج. ويتم اخراجه من الفرن وننتظر حتى يبرد تمامًا. نقوم بوضع نصف ملعقة صغيرة من مربى المشمش على الجزء المسطح من البيتي فور، ثم نلصق القطعة الصغيرة الثانية على الجزء الثاني من البيتي فور الناعم، ثم نضغط عليها برفق لعمل القليل من المربى على الجانب. ملحوظة: استخدم نفس الكوب لجميع المكونات.

جميع المكونات في درجة حرارة الغرفة.

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