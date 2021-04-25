عجينة السمبوسة التركية الاصلية بالقرمشة الخطيرة وسر التحضير

عجينة السمبوسة التركية الاصلية السمبوسك من المقبلات التي يحبها جميع أفراد الأسرة، وغالبا ما يتم تحضير عجينة السمبوسة خلال شهر رمضان وتؤكل مع مختلف الأطباق الرئيسية والشوربات والسلطات، لها حشوات كثيرة، بعضها محشو بالخضار المسلوق، كذلك الدجاج أو اللحم المفروم المتبل، وأنواع الجبن المختلفة، والسمبوسك عبارة عن عجينة رقيقة يمكن شراؤها بسعر أقل في جميع المتاجر أو يمكن تحضيرها في المنزل، وسنشرح كيفية تحضيرها في هذا المقال. عجينة السمبوسة التركية الاصلية عجينة السمبوسة التركية الاصلية المكونات تحضير المكونات التالية:

كوبين من الطحين الأبيض.

1 كوب من الماء.

ملعقة صغيرة أو أقل ملح حسب الاحتياج.

ملعقة كبيرة زيت نباتي أو زبدة. طريقة عمل عجينة السمبوسة صب الماء في وعاء عميق وأضف الملح أو الزبدة أو الزيت.

نضع الإناء على نار عالية حتى يبدأ في الغليان، ثم نرفع الإناء من القدر ونضيف إليه الدقيق مع التحريك جيداً حتى تتماسك المكونات وتتشكل عجينة.

ضعي العجينة جانبًا حتى تبرد، ثم اعجنيها جيدًا يدويًا، ثم استمري في العجن حتى تتشكل عجينة هشه .

. غطي العجينة واتركيها لمدة 30 دقيقة . رشي القليل من الدقيق على السطح المستخدم للعجن وضعي العجينة فوقه.

حتى يتم استخدام السمك الرقيق جدًا (مثل عجينة السمبوسة الجاهزة).

الجاهزة). قطعي العجينة بالطول أو قومي بتدويرها حسب الحاجة. تحضير الحشوات المطلوبة سواء كانت جبن أو لحم مفروم أو غيره.

السمبوسة يتم حشوها وغلقها جيداً.

سخني الزيت النباتي على النار، ثم اقلي بطن الخنزير حتى يصبح ذهبي اللون.

ضعي حبات السمبوسة على مجفف الطعام لتقليل نسبة الدهون، ثم تناولها. حشوة السمبوسة بالجبنة بعد معرفة طريقة عمل عجينة السمبوسة، دعنا نعرف حشوات الجبن اللذيذة التالية: مكونات الحشوة بالجبنة تحضير المكونات التالية:

4 ملعقة كبيرة جبن بارميزان مبشور.

كذلك 4 ملعقة كبيرة جبن موزاريلا مبشور

أربعة ملاعق كبيرة جبن قشقوان مبشور.

2 ملعقة كبيرة من الجبن المملح. طريقة عمل الحشوة بالجبنة برجاء إتباع الخطوات التالية لتحضير حشوة الجبن:

يتم خلط كل أنواع الجبن مع بعضها البعض.

تُحشى كمية الجبن المناسبة في السمبوسة وتُغطى.

وتُغطى. تقلب حبات السمبوسة في الزيت الغني حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً. الوسوم

عجينة السمبوسة التركية الاصلية السمبوسك من المقبلات التي يحبها جميع أفراد الأسرة، وغالبا ما يتم تحضير عجينة السمبوسة خلال شهر رمضان وتؤكل مع مختلف الأطباق الرئيسية والشوربات والسلطات، لها حشوات كثيرة، بعضها محشو بالخضار المسلوق، كذلك الدجاج أو اللحم المفروم المتبل، وأنواع الجبن المختلفة، والسمبوسك عبارة عن عجينة رقيقة يمكن شراؤها بسعر أقل في جميع المتاجر أو يمكن تحضيرها في المنزل، وسنشرح كيفية تحضيرها في هذا المقال. عجينة السمبوسة التركية الاصلية عجينة السمبوسة التركية الاصلية المكونات تحضير المكونات التالية:

كوبين من الطحين الأبيض.

1 كوب من الماء.

ملعقة صغيرة أو أقل ملح حسب الاحتياج.

ملعقة كبيرة زيت نباتي أو زبدة. طريقة عمل عجينة السمبوسة صب الماء في وعاء عميق وأضف الملح أو الزبدة أو الزيت.

نضع الإناء على نار عالية حتى يبدأ في الغليان، ثم نرفع الإناء من القدر ونضيف إليه الدقيق مع التحريك جيداً حتى تتماسك المكونات وتتشكل عجينة.

ضعي العجينة جانبًا حتى تبرد، ثم اعجنيها جيدًا يدويًا، ثم استمري في العجن حتى تتشكل عجينة هشه .

. غطي العجينة واتركيها لمدة 30 دقيقة . رشي القليل من الدقيق على السطح المستخدم للعجن وضعي العجينة فوقه.

حتى يتم استخدام السمك الرقيق جدًا (مثل عجينة السمبوسة الجاهزة).

الجاهزة). قطعي العجينة بالطول أو قومي بتدويرها حسب الحاجة. تحضير الحشوات المطلوبة سواء كانت جبن أو لحم مفروم أو غيره.

السمبوسة يتم حشوها وغلقها جيداً.

سخني الزيت النباتي على النار، ثم اقلي بطن الخنزير حتى يصبح ذهبي اللون.

ضعي حبات السمبوسة على مجفف الطعام لتقليل نسبة الدهون، ثم تناولها. حشوة السمبوسة بالجبنة بعد معرفة طريقة عمل عجينة السمبوسة، دعنا نعرف حشوات الجبن اللذيذة التالية: مكونات الحشوة بالجبنة تحضير المكونات التالية:

4 ملعقة كبيرة جبن بارميزان مبشور.

كذلك 4 ملعقة كبيرة جبن موزاريلا مبشور

أربعة ملاعق كبيرة جبن قشقوان مبشور.

2 ملعقة كبيرة من الجبن المملح. طريقة عمل الحشوة بالجبنة برجاء إتباع الخطوات التالية لتحضير حشوة الجبن:

يتم خلط كل أنواع الجبن مع بعضها البعض.

تُحشى كمية الجبن المناسبة في السمبوسة وتُغطى.

وتُغطى. تقلب حبات السمبوسة في الزيت الغني حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً.

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