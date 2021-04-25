حضري الشيشبرك في البيت بأسهل طريقة ومكونات بسيطة

الشيشبرك من أنواع الأطعمة الحادقة التي تتميز بطعم لذيذ ورائع، وتعد أيضًا من الأطعمة التي حازت على تساؤلات كثير من الأفراد عن كيفية تحضيرها كما تحتوي هذه الوصفة على قيمة غذائية كبيرة، ولكنها في ذات الوقت يوجد فيها سعرات حرارية عالية، وذلك لتجنب زيادة الوزن، وبعض المشاكل الصحية.

الشيشبرك

الشيشبرك من الأطعمة التي لها مذاق خاص ورائع، كما يمكننا لها كوجبة مفردة او بجانب طعام آخر مناسب الشيشبرك.

مقادير عجين الشيشبرك

كوب دقيق

نصف كوب من الماء (حسب العجينة).

رشة ملح صغيرة.

حبة من البصل المقطع قطع صغيرة.

رشة ملح.

ربع ملعقة قرفة.

ملعقتين زيت نباتي.

ربع كيلو لحم مفروم.

مكونات حشو الشيشبركطريقة تحضير عجينة الشيشبرك

يتم خلط المكونات وعمل العجينة حتى نحصل على عجينة طرية لينة، ترك العجينة ترتاح من أهم عوامل نجاح الشيشبرك.

في مقلاة صغيرة يتم وضع زيت كمية من الزيت حتى تمام التسخين، ثم يتم تحمير البصل ثم نضيف اللحم حتى يتم إغلاق المسام.

يتم وضع القرفة والملح على اللحم مع استمرار التقليب، حتى يتم نضج اللحم.

يتم فرد عجينة الشيشبرك وتنقيط سطح العجينة بالشوكة، ثم يتم تقطيع العجينة إلى قطع دائرية باستخدام كوب.

يتم حشو العجينة ويتم إغلاقها من كل الجوانب.

يتم رص الشيشبرك في صينية مدهونة بالسمنة ووضعها في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

يتم تحمير الوجه، وبعد ذلك يتم إخراجها من الفرن تبرد قليلًا.

كما يوجد وصفات عديدة الشيشبرك يمك تحضير من هذه الوصفات مثل تحضير الشيشبرك باللبن، و تحضير الشيشبرك بالكزبرة، ولكن تختلف طريقة تحضير الوصفة، مع العلم بأن تختلف بعض مكونات كل طريقة عن الأخرى، ولكن المكونات الأساسية هي ثابتة.

استخدام التوابل من الأشياء التي تعطي الشيشبرك نكهة. طعم لذيذ.

تحضير حشوة الشيشبرك