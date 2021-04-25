طريقة عمل صلصة الصويا صوص بمكونات بسيطة مثل اشهر محلات الصين

صلصة الصويا صوص واحدة من أشهر أنواع الصلصة المنتشرة في جميع دول العالم، وبالأخص الصين، حيث دام استخدامها هناك ما يزيد عن 2500 عام، ويحرص الكثيرين على استخدامها في صنع بعض الأطعمة، فهي ذات مذاق متميز وتضم مجموعة من التوابل الرائعة التي تضيف طعم مميز إلى الأطعمة ويفضلها الكثيرين، ودائمًا ما يتم طلبها في المطاعم ومحلات الأكل، ولهذا تهتم جميع السيدات بمعرفة الطريقة الخاصة لصنعها ومكوناتها.

طريقة عمل صلصة الصويا صوص

تتساءل الكثير من السيدات عن طريقة تصنيع صلصة الصويا، حيث أنها تتكون من فول الصويا، والأنزيمات، والملح معًا لتعطي لنا واحدة من أشهى وأشهر أنواع الصلصة العالمية، واليوم نوفر على جميع متابعينا الكثير من البحث عن طريقة تحضير الصلصة في المنزل، ونستعرض معكم أسهل طريقة لإعداد صلصة الصويا في المنزل بمكونات سهلة وخطوات بسيطة.

3 كوب من فول الصويا.

4 لتر من الماء.

2 كوب من الدقيق.

كوب من الملح.

قومي بغلي فول الصويا على النار مع الماء لمدة تتراوح ما بين الساعة والساعة ونصف، إلى أن يصبح ناضجًا. بعد ذلك قومي بوضع فول الصويا في الخلاط وخفقه جيدًا إلى أن يصبح معجونًا. بعدها قومي بوضع معجون الصويا مع الدقيق في وعاء وخلطهم معًا بشكل جيد، ثم قومي بترك الخليط ما يقرب من أسبوع، وبعدها يتم تعريضه للشمس. بعدها قومي بوضع الماء والملح إلى الخليط مع تحريك المزيج بشكل مستمر، ثم يتم حفظه في زجاجات وحفظها في الثلاجة، ليتم استخدامها مع اللحوم أو الخضروات. بذلك نكون قد قدمنا لكم مكونات وطريقة تحضير صلصة الصويا الشهية التي تقدم في اشهر المحلات الصينية بكل تفاصيلها وتكاتها لكي تحصلوا على أحلى صلصة صويا.

مقادير صلصة الصويا صوصطريقة تحضير صلصة الصويا صوص