مكون عجيب في 3 أيام أزاله التجاعيد من الوجه أفضل من البوتكس والنيجيه مبهرة

أزاله التجاعيد من الوجه أفضل من البوتكس، تعاني العديد من السيدات من ظهور بعض المشاكل في الوجه مما يسبب لهم الأحراج ومن تلك المشاكل ظهور التجاعيد لذلك سوف نقدم وصفة الفازلين والعسل لعلاج تلك المشكلة بشكل نهائي.

في 3 أيام أزاله التجاعيد من الوجه أفضل من البوتكس

وصفة الفازلين والعسل

الفازلين من اشهر المرطبات وهذه الوصفة فعالة في التخلص من تجاعيد البشرة.

ملعقتين صغيرتين من زيت اللوز الحلو.

ملعقة كبيرة من عسل النحل الطبيعي.

عدد أربعة ملاعق صغيرة من الفازلين النقي.

صفار بيضة واحدة.

عدد حبة واحدة من ثمرة الافوكادو الطازجة.

أحضري وعاء نظيف وضعي به المقدار المحدد من الفازلين ثم اعملي على تسخينه عن طريق المايكرويف.

ضيفي ملعقة العسل وصفار البيض وزيت اللوز إلى الفازلين بعد تسخينه ثم ابدئي في خلطهم جيدا بواسطة ملعقة خشبية واستمري في تلك الخطوة حتى تمام الامتزاج و إلى أن تصبح عجينة خالية من أي تكتلات.

اتركي الخليط جانبا حتى يبرد ثم ضعيه داخل الثلاجة.

قبل البدء في أي خطوة يجب تنظيف البشرة بشكل جيد.

نحضر فرشاة نظيفة و نبدأ في فرد القناع على الوجه بأكمله ولكن يتم التركيز قليلا على الجزء الذي يحتوي على التجاعيد.

تترك الخلطة لفترة زمنية تتراوح ما بين 20 إلى 30 دقيقة.

بعد انتهاء الفترة المحددة يفرك الوجه جيدا للتخلص من الوصفة ثم يشطف بالماء ويجفف.

يمكن استبدال فرك الوجه باستخدام قطنة مبللة بماء الورد ثم يمسح بها الوجه وذلك من أجل الاستفادة من مميزات ماء الورد أيضا.

تكرر التجربة ثلاث مرات بحد أقصى في الأسبوع.

مكونات الفازلين والعسلطريقة تحضير الفازلين والعسل لتجاعيد الوجهطريقة استخدام الفازلين والعسل لتجاعيد الوجه

وبهذا نكون قد ذكرنا وصفة الفازلين والعسل للتخلص من التجاعيد ولكي يتم الحصول على نتائج مرضية يجب الاستمرار على هذه الوصفة لفترة ثلاثة أشهر على الأقل وسوف تبهرك النتائج