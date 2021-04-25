لأول مرة كيراتين منزلي مذهل لفرد وتطويل الشعر 10 سم شهرياً طبيعي 100%

كيراتين منزلي لفرد الشعر الخشن بجانب قدرته الهائلة على تطويل الشعر بسرعة خيالية، هل تبحثين عن طريقه طبيعية لتنعيم وفرد شعرك بدون أضرار؟ هل تعانين من شعر ضعيف فقد قدرته على النمو بسرعة؟، اليوم سوف نقدم لكِ حلولاً فعالة للغاية لتطويل شعرك وزيادة كثافته، مع تنعيم وترطيب مذهل للشعر يجعل ملمسه أكثر انسيابية ويمنحه لمعان طبيعي رائع، بالاضافة إلى نصائح مجربة لعلاج كافة مشاكل الشعر التي قد تعانين منها على المدى الطويل، لا ترهقي شعرك بكثرة المنتجات الصناعية والزيوت، فقط يمكنك اتباع بعض النصائح البسيطة مع استخدام الطريقة التي سوف نشرها اليوم مرة واحدة في الأسبوع.

كيراتين منزلي لفرد وتطويل الشعر بسرعة

سوف نقدم لكِ الحل الأمثل لعلاج تقصف وتلف الشعر وأفضل طريقة منزلية لفرد الشعر وتطويله بسرعة في اقل من شهر، ولا داعي لأي منتج من خارج المنزل فقط عليكِ اتباع الطريقة التي سوف نوضحها لك في موضوعنا اليوم، وذلك مع ضرورة تناول الفيتامينات والمكملات الغذائية وبالأخص عنصر الزنك، وتدليك فروة الرأس يومياً لمدة 5 دقائق بأطراف أصابعك، بالاضافة إلى تناول الخضروات والفاكهة الطازجة وشرب الماء بكميات مناسبة، مع تجنب الصبغات والمواد الكيميائية التي تضعف الشعر، وتجنب المشط البلاستيك واستبداله بالمشط المشط الخشبي.

خلطات طبيعية غير تقليدية لفرد الشعر وزيادو لمعانه

احضري بوله فيها بياض بيضة ثم اضفي عليها 2 معلقه كبيرة من المايونيز ومعلقة صغيرة من عسل النحل الأبيض، قومي بتقليب العناصر السابقة جيدا ثم ضعي الخلطة على شعرك، مشطي شعرك برفق وافردي الخصلات الأمامية والجانبية وتأكدي من وصول الخلطة إلى أطراف شعرك، قومي بعد ذلك بارتداء البونيه البلاستيكي لمدة ساعة على شعرك، ثم اغسلي الشعر جيدا مع تدليك فروه الشعر بحركات دائرية لتفتيح مسام الشع، تجنبي استخدام الشامبو المصنوع من مواد كيميائية واستعملي الشامبو الطبي أو الخاص بالأطفال.

لشعر صحي خالي من التجعد والتقصف مع ترطيب ولمعان طبيعي، يمكنك إضافة ملعقتين كبيرتين من خل التفاح على كوب واحد من الماء، والقليل من قطرات زيت إكليل الجبل، ثم يتم الدمج جيدا بين المكونات حتى الحصول على قوام متجانس، وبعد غسل الشعر جيدا بواسطة الشامبو المُفضل لديك بالطريقة المعتادة، يتم تطبيق الخليط على كامل الشعر ويُترك لبضع دقائق ثم يُشطف بالماء.

خلطات طبيعية لتنعيم الشعر وترطيبه

لترطيب الشعر وتغذيته بشكل صحي يمكنك إضافة أربعة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون، أربعة ملاعق كبيرة من عسل النحل، ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون في وعاء، ثم يتم تقليب المكونات ومزجها بعناية لتكوين كيراتين طبيعي رائع، ثم تطبق الوصفة على الشعر بالكامل ثم يترك لمدة 20 دقيقة ثم يغسل الشعر بعد ذلك بالشامبو المناسب.

ولتنعيم الشعر والتقليل من تكسره وتجعده وإضافة لمعان وحيوية له يمكنك أضافة ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، ملعقة كبيرة من عسل النحل الأصلي، ملعقتين كبيرتين من زيت الافوكادو في وعاء، ثم يتم مزج المكونات جيدا بعد ذلك تطبق الوصفة علي الشعر من الجذور وحتي الأطراف مع تدليك فروة الرأس، ثم يترك الشعر لمدة نصف ساعة بعد ذلك يغسل بالشامبو والبلسم المناسبين لنوع شعرك.

ماء الأرز لتطويل الشعر وزيادة كثافته

يعمل ماء الأرز على تطويل الشعر في وقت قصير ويقوي بصيلات الشعر ويزيد من كثافة الشعر، ولكنه في نفس الوقت يسبب جفاف الشعر لذلك عليك وضع حمام كريم لشعرك بعد الانتهاء من استخدام ماء الأرز وسوف تحصلين على نتيجة مذهلة. ولتحضير ماء الأرز قومي بغسل مقدار نصف كوب من الأرز في ضعيه في كوب من الماء واحفظيه في الثلاجة لمدة يوم كامل ثم طبقيه على شعرك واتركيه لمدة 3 ساعات، بعد ذلك اغسلي شعرك بالماء الفاتر ثم استخدمي حمام كريم أو زيت مرطب لتجنب هيشان الشعر.

قومي أيضا بإضافة 2 ملعقتان كبيرات من زيت الجرجير على نفس الكمية من زيت الخروع ومن عصير البصل، ونصف الكمية أي ما يُعادل ملعقة كبيرة من زيت الثوم، يتم خلط جميع المكونات سويا حتى تمام التجانس ثم تُطبق الوصفة على الشعر بعد تمشيطه ويُترك لمده لا تقل عن ساعتان، بعد مرور الوقت المذكور يتم غسل الشعر بواسطة جيدا الشامبو والبلسم المناسبين حسب نوع الشعر، تلك الوصفة تعمل بشكل فعال على زيادة طول وكثافة الشعر خلال وقت قصير جدا.