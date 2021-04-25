طريقة تحضير عصير الزبادي بالفواكه في المنزل بخطوات بسيطة

طريقة تحضير عصير الزبادي بالفواكه في المنزل، حيث تعتبر عصائر الفاكهة والزبادي من الأطعمة التي يمكن أن توفر بعض الفوائد الصحية عند تضمينها في برنامج النظام الغذائي في ظروف صحية؛ ومن المهم جدًا اختيار المكونات وتوليفاتها جيدًا، خاصة وأن هذه العصائر تحتوي على مميزات صحية جيدة لكونها تعمل على تحسين أداء الجهاز المناعي.

يعمل عصير الفاكهة والزبادي على تحسين المناعة في جسم الإنسان وبالتالي تقلل من خطر الإصابة بالأمراض المعدية، وتعد مضادات الأكسدة هي مواد أساسية تعمل على تحييد إنتاج الجذور الحرة على المستوى الخلوي، ويحمي عصير الفاكهة والزبادي من التوازن المؤكسد، وتقلل من خطر الشيخوخة المبكرة ووقوع العديد من الأمراض المزمنة.

المكونات

4 أكواب زبادي.

3 أكواب حليب.

ملعقة سكر كبيرة.

ملعقتان بودرة كريم شانتي.

الفواكه ونضعها حسب الرغبة والنوع.

طريقة التحضير

ضعي الحليب وبودر كريم شانتي في وعاء كبير الحجم، وخلطهم جيدًا بالمضرب اليدوي.

قومي بوضع الحليب والكريمة في الخلاط، مع إضافة ملعقة السكر وأكواب الزبادي والفواكه بعد تقطيعها جيدًا.

يمكن إضافة مكعبات الثلج بعد ذلك حتى يقدم باردًا.

يعتبر أفضل وقت لتناول عصير الزبادي بالفواكه، أثناء الإفطار وفي الليل، لأن الجسم لا يكون مستعدًا لاستقلاب السكريات بسبب تأثير الإيقاعات اليومية التي تتحكم في إنتاج الهرمونات، لذلك فإن التمثيل الغذائي للكربوهيدرات بعد الظهر يوفر معالجة عادلة بالطريقة المثلى وبالتالي يقلل من التأثير السلبي على صحة الكربوهيدرات.

ونظرًا لاحتواء عصير الزبادي بالفواكه على الألياف والبروتين في تركيبته، فلن يتم امتصاص الفركتوز الموجود في عصائر الفاكهة والزبادي بسرعة، لذا يتم تثبيت مستويات السكر في الدم وعدم ممارسة ضغط مفرط على البنكرياس.