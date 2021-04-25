مكون جميل لنجاح عجينة القطايف تعرفي على أهم خطوات القطايف الناجحة

اشتهرت البيوت المصرية وخاصة في شهر رمضان الكريم بوجود الحلويات الشهية والمتنوعة، ولكن أكثر الحلويات انتشارا هي القطايف نظرًا لمذاقها الطيب وسهولة إعدادها في المنزل، وسنتحدث اليوم عن مكون جميل لنجاح عجينة القطايف بأقل وقت وجهد، وهذا المكون سيساعدك في إعداد عجيبة قطايف ناجحة جدا تفوق القطايف الجاهزة وعليكِ المتابعة معنا للتعرف على هذا المكون.

تتميز القطايف بقبولها للحشوات المختلفة، فهي تقبل الحشو بالكريمة والشكولاتة والمكسرات والقشدة، وكل نوع منها له مذاق طيب يختلف عن الآخر، وهذا ما جعلها مطلب الكثير منا سواء كبار أو صغاروتعد من أقدم الحلويات التي اشتهرت في مصر في العصر العباسي.

تبحث الكثير من السيدات عن عجينة القطايف وطريقة إعدادها نظرًا لمذاقها الشهي، وهذا ما جعل حديثنا في هذا المقال اليوم عن القطايف وطريقة إعدادها في المنزل والمكون السري الذي يساعد في نجاحها أما عن طريقة الأعداد فهي كالآتي:

3 أكواب من الدقيق الخاص بالحلويات.

2 ملعقة كبيرة من السكر الناعم .

معلقة كبيرة من البيكنج بورد

معلقة كبيرة من الخميرة.

2 كوب ونصف من الماء.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

أما عن أهم مكون جميل لنجاح عجينة القطايف هو البيكنج بودر فهو يساعد العجينة في الاحمرار والقرمشة .