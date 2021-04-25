طريقة عمل عجينة القطايف الرمضانية الهشة وبسهولة في المنزل زي الجاهزة

تعتبر القطايف من ألذ الحلويات الرمضانية الشهيرة، والتي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهوله، وتقديمها بأكثر من طريقة،وتعتبر أيضا صناعتها في المنزل انضف من شرائها من الخارج، مع ضمان المكونات ونجاحها، وممكن مشاركة أطفالنا في إعدادها، فهذا يساعدهم ويشجعهم، وإليكم طريقة إعدادها. طريقة عمل عجينة القطايف الرمضانية طريقة عمل عجينة القطايف الرمضانية المقادير: ٣كوب دقيق.

٢ ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة كبيرة بيكنج بورد.

ملعقة كبيرة خميرة.

نصف معلقه صغيره ملح.

٢ كوب ونصف ماء.

٢ ملعقة كبيرة لبن بودرة. طريقة التحضير : في وعاء يتم خلط الدقيق مع السكر.

يضاف إليهم البيكنج بودر ويتم التقليب.

ثم يضاف الملح مع التقليب.

ثم يضاف اللبن البودرة والخميرة مع التقليب حتى يتم مزج المكونات جيدا.

يتم وضع الماء على المكونات تدريجيا مع التقليب حتى نحصل على عجينة سائلة.

يتم وضع مقلاة على النار ويتم تسخينها جيدا وتكون مقلاه غير لاصقه.

نضع الخليط في وعاء كي يسهل علينا سكبه في المقلاة بكل سهولة.

نبدأ بوضع الخليط على المقلاة بمقدار دوائر صغيرة وتترك لتنضج من ناحية واحدة فقط.

تكرر العملية حتى ننتهي من كل الكمية.

توضع القطايف على منشفة وتغطي ولا توضع فوق بعضها لكي لاتلتصق لحين حشوها. طريقة عمل القطايف بالمكسرات طريقة عمل القطايف بالمكسرات القطايف الرمضانية من ألذ الأطعمة التي يتم تناولها في تمتاز بطعم لذيذ وحشوات أروع، فهو من المعجنات السهلة في تحضيرها، فيمكن لربة المنزل أن تقوم بصنعها في أي وقت بمكونات بسيطة وغير مكلفة، فهي توفر عليكي عناء الشراء كما أن عملها في المنزل سيضمن لكي ولأولادك صحة جودتها، بالإضافة إلي أن الطريقة الموضحة أمامكم نفس الجاهزة. المقادير : نصف كيلو قطايف.

مكسرات حسب الرغبة.

جوز هند.

زبيب. مقادير الشربات: ٢كوب سكر.

كوب ماء.

نصف ليمونة. طريقة التحضير : يتم تحضير الشربات بوضع إناء على النار يوضع فيه السكر والماء.

عند غليانهم يتم عصر نصف ليمونه وعندما يتقل العسل قليلا نغلق النار ونضعه جانبا ليهدا.

نحضر المكسرات وجوز الهند والزبيب ويتم خلطهم.

نحضر وحدات القطايف ويتم وضع الخليط بها وغلقها جيدا.

عند الانتهاء من الكمية يتم وضعها جانبا.

نحضر مقلاة بها زيت غزير نقوم بتسخينه جيدا ونضع القطايف به وعندما تأخذ اللون الذهبي تخرج على العسل وتقلب جيدا به وتصفي.

تقدم بطبق وترش على الوجه المكسرات للتزيين. الوسوم

تعتبر القطايف من ألذ الحلويات الرمضانية الشهيرة، والتي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهوله، وتقديمها بأكثر من طريقة،وتعتبر أيضا صناعتها في المنزل انضف من شرائها من الخارج، مع ضمان المكونات ونجاحها، وممكن مشاركة أطفالنا في إعدادها، فهذا يساعدهم ويشجعهم، وإليكم طريقة إعدادها. طريقة عمل عجينة القطايف الرمضانية طريقة عمل عجينة القطايف الرمضانية المقادير: ٣كوب دقيق.

٢ ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة كبيرة بيكنج بورد.

ملعقة كبيرة خميرة.

نصف معلقه صغيره ملح.

٢ كوب ونصف ماء.

٢ ملعقة كبيرة لبن بودرة. طريقة التحضير : في وعاء يتم خلط الدقيق مع السكر.

يضاف إليهم البيكنج بودر ويتم التقليب.

ثم يضاف الملح مع التقليب.

ثم يضاف اللبن البودرة والخميرة مع التقليب حتى يتم مزج المكونات جيدا.

يتم وضع الماء على المكونات تدريجيا مع التقليب حتى نحصل على عجينة سائلة.

يتم وضع مقلاة على النار ويتم تسخينها جيدا وتكون مقلاه غير لاصقه.

نضع الخليط في وعاء كي يسهل علينا سكبه في المقلاة بكل سهولة.

نبدأ بوضع الخليط على المقلاة بمقدار دوائر صغيرة وتترك لتنضج من ناحية واحدة فقط.

تكرر العملية حتى ننتهي من كل الكمية.

توضع القطايف على منشفة وتغطي ولا توضع فوق بعضها لكي لاتلتصق لحين حشوها. طريقة عمل القطايف بالمكسرات طريقة عمل القطايف بالمكسرات القطايف الرمضانية من ألذ الأطعمة التي يتم تناولها في تمتاز بطعم لذيذ وحشوات أروع، فهو من المعجنات السهلة في تحضيرها، فيمكن لربة المنزل أن تقوم بصنعها في أي وقت بمكونات بسيطة وغير مكلفة، فهي توفر عليكي عناء الشراء كما أن عملها في المنزل سيضمن لكي ولأولادك صحة جودتها، بالإضافة إلي أن الطريقة الموضحة أمامكم نفس الجاهزة. المقادير : نصف كيلو قطايف.

مكسرات حسب الرغبة.

جوز هند.

زبيب. مقادير الشربات: ٢كوب سكر.

كوب ماء.

نصف ليمونة. طريقة التحضير : يتم تحضير الشربات بوضع إناء على النار يوضع فيه السكر والماء.

عند غليانهم يتم عصر نصف ليمونه وعندما يتقل العسل قليلا نغلق النار ونضعه جانبا ليهدا.

نحضر المكسرات وجوز الهند والزبيب ويتم خلطهم.

نحضر وحدات القطايف ويتم وضع الخليط بها وغلقها جيدا.

عند الانتهاء من الكمية يتم وضعها جانبا.

نحضر مقلاة بها زيت غزير نقوم بتسخينه جيدا ونضع القطايف به وعندما تأخذ اللون الذهبي تخرج على العسل وتقلب جيدا به وتصفي.

تقدم بطبق وترش على الوجه المكسرات للتزيين.

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