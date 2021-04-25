وصفه جباره للتخلص من الرؤوس السوداء بسهوله وبمكونات بسيطه وغير مكلفه في 5 دقائق

تعد الرؤوس السوداء من أكثر الأشياء التي تسبب المزيد من القلق والانزعاج الى العديد من الاشخاص لهذا من خلال موقعنا هذا سوف نقوم بتقديم بعض الخلطات الطبيعية التي تعمل على التخلص من تلك المشكلة التي يعاني منها العديد من الاشخاص الى الابد حيث ذلك من خلال مكونات طبيعية وامنه على البشرة ولا تستغرق المزيد من الوقت خلطة الزبادي والكركم خلطة الزبادي والكركم المكونات علبه كبيره من الزبادي.

خمس ملاعق كبار الحجم من الكركم.

ملعقتين كبار الحجم من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ثلاث ملاعق من النشا. طريقة التحضير نقوم باحضار وعاء وضع فيه كافه المكونات السابقه مسجدها معا جيدا حتى يتماسك قوام الخليط.

نقوم بترك الخليط جانبا نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر والصابون من ثم تجفيفه جيدًا.

بعد ذلك نضع الخليط على الوجه ونقوم بتركه لمدة تتراوح من خمس عشر دقيقة إلى خمس وعشرين دقيقة.

بعد مرور ذلك الوقت نقوم بغسل الوجه جيدا بالماء الفاتر ومن ثم تنشيفه ويوضع عليه مرطب يكون ملائم لنوع بشرتك.

تكرار تلك الخلطة مرتين من كل أسبوع، وذلك لمدة شهرين متتالين. خلطة العسل والبُن خلطة العسل والبُن المكونات ربع كوب صغير من العسل الأبيض.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ربع كوب من البُن.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ثلاث ملاعق من النشا. طريقة التحضير نقوم بمزج هذه المكونات السابقة معًا، وتقليبها جيدا الى حين تماسك الخليط، متماسك القوام.

ثم نقوم بعد ذلك بغسل الوجه ثم تدليكه بالخليط ويترك الخليط على الوجه لمده خمس وعشرون دقيقه.

ثم نقوم بعد ذلك بغسل الوجه ثم تدليكه بالخليط ويترك الخليط على الوجه لمده خمس وعشرون دقيقه. نغسل الوجه جيدا بالماء الدافئ والصابون بعد مرور ذلك الوقت.

تكرار تلك الخلطة مرة من كل أسبوع وذلك لمدة ثلاثة أشهر متتالية. الوسوم

تعد الرؤوس السوداء من أكثر الأشياء التي تسبب المزيد من القلق والانزعاج الى العديد من الاشخاص لهذا من خلال موقعنا هذا سوف نقوم بتقديم بعض الخلطات الطبيعية التي تعمل على التخلص من تلك المشكلة التي يعاني منها العديد من الاشخاص الى الابد حيث ذلك من خلال مكونات طبيعية وامنه على البشرة ولا تستغرق المزيد من الوقت خلطة الزبادي والكركم خلطة الزبادي والكركم المكونات علبه كبيره من الزبادي.

خمس ملاعق كبار الحجم من الكركم.

ملعقتين كبار الحجم من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ثلاث ملاعق من النشا. طريقة التحضير نقوم باحضار وعاء وضع فيه كافه المكونات السابقه مسجدها معا جيدا حتى يتماسك قوام الخليط.

نقوم بترك الخليط جانبا نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر والصابون من ثم تجفيفه جيدًا.

بعد ذلك نضع الخليط على الوجه ونقوم بتركه لمدة تتراوح من خمس عشر دقيقة إلى خمس وعشرين دقيقة.

بعد مرور ذلك الوقت نقوم بغسل الوجه جيدا بالماء الفاتر ومن ثم تنشيفه ويوضع عليه مرطب يكون ملائم لنوع بشرتك.

تكرار تلك الخلطة مرتين من كل أسبوع، وذلك لمدة شهرين متتالين. خلطة العسل والبُن خلطة العسل والبُن المكونات ربع كوب صغير من العسل الأبيض.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ربع كوب من البُن.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ثلاث ملاعق من النشا. طريقة التحضير نقوم بمزج هذه المكونات السابقة معًا، وتقليبها جيدا الى حين تماسك الخليط، متماسك القوام.

ثم نقوم بعد ذلك بغسل الوجه ثم تدليكه بالخليط ويترك الخليط على الوجه لمده خمس وعشرون دقيقه.

ثم نقوم بعد ذلك بغسل الوجه ثم تدليكه بالخليط ويترك الخليط على الوجه لمده خمس وعشرون دقيقه. نغسل الوجه جيدا بالماء الدافئ والصابون بعد مرور ذلك الوقت.

تكرار تلك الخلطة مرة من كل أسبوع وذلك لمدة ثلاثة أشهر متتالية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصفه جباره للتخلص من الرؤوس السوداء بسهوله وبمكونات بسيطه وغير مكلفه في 5 دقائق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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