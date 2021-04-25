أفضل الخلطات الطبيعية للتخلص من التجاعيد نهائياً وفي اسبوع فقط

تعد التجاعيد التي تظهر تحت العين من أكثر الأمور التي تسبب المزيد من القلق والإزعاج إلى العديد من الأشخاص، ولهذا نود أن نخبركم من خلال موقعنا هذا أنه لا يوجد سوى الخلطات الطبيعية التي يمكنها أن تقوم بحل تلك المشكلة للأبد، ولهذا فإليكم أهم تلك الخلطات، والتي يتم تحضيرها بمكونات طبيعية وآمنة على البشرة، ويعد من أهم ما يميزها انها غير مكلفة، ويتم تحضيرها في وقت قصير. خلطة الفازلين خلطة الفازلين المكونات: ثلاث ملاعق كبيرة من الفازلين.

معلقة من العسل الأبيض.

معلقة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. طريقة التحضير: نحضر طبق نظيف ونضع جميع المكونات به ويتم تقليبها جيدا.

ثم بعد ذلك نقوم بتوزيعها علي تحت العين، ولكن ينبغي أن يتم ذلك بعد غسل الوجه جيدًا بالماء الدافئ وتنشيفه.

نترك المزيج على الوجه لمدة عشر دقائق.

يفرك الوجه بحركات دائريه ثم يشطف بالماء الفاتر.

يفرك الوجه بحركات دائريه ثم يشطف بالماء الفاتر. تكرر الوصفة مرة أسبوعيا، وذلك لمدة ثلاثة أشهر متتالية. خلطة العسل والنشا خلطة العسل والنشا المكونات ربع كوب صغير من النشا.

خمس ملاعق كبار الحجم من زيت الزيتون.

ثلث كوب من العسل الأبيض.

ملعقة كبيرة من زيت الصبار

ملعقة كبيرة من زيت الصبار نصف ملعقة كبيرة الحجم من زيت الجلسرين. طريقة التحضير نقوم بإحضار وعاء، وتمزج فيه كافة المكونات السابقة مع مراعاة التقليب المستمر، والتوقف فقط حين تماسك قوام المزيج.

نقوم بترك المزيج جانبًا، ومن ثم غسل الوجه جيدًا بالماء الساخن ومن ثم تنشيفه، وتطبيق تلك الخلطة تحت العين.

نترك المزيج على الوجه لمدة خمس وعشرون دقيقة ثم غسل الوجه بماء فاتر، وتنشيفه، ومن ثم وضع مرطب ملائم لنوع الجلد بعد خمس عشر دقيقة.

تكرار تلك الخلطة ثلاث مرات أسبوعياً وذلك لمدة ثلاثة أشهر متتالية. الوسوم

تعد التجاعيد التي تظهر تحت العين من أكثر الأمور التي تسبب المزيد من القلق والإزعاج إلى العديد من الأشخاص، ولهذا نود أن نخبركم من خلال موقعنا هذا أنه لا يوجد سوى الخلطات الطبيعية التي يمكنها أن تقوم بحل تلك المشكلة للأبد، ولهذا فإليكم أهم تلك الخلطات، والتي يتم تحضيرها بمكونات طبيعية وآمنة على البشرة، ويعد من أهم ما يميزها انها غير مكلفة، ويتم تحضيرها في وقت قصير. خلطة الفازلين خلطة الفازلين المكونات: ثلاث ملاعق كبيرة من الفازلين.

معلقة من العسل الأبيض.

معلقة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. طريقة التحضير: نحضر طبق نظيف ونضع جميع المكونات به ويتم تقليبها جيدا.

ثم بعد ذلك نقوم بتوزيعها علي تحت العين، ولكن ينبغي أن يتم ذلك بعد غسل الوجه جيدًا بالماء الدافئ وتنشيفه.

نترك المزيج على الوجه لمدة عشر دقائق.

يفرك الوجه بحركات دائريه ثم يشطف بالماء الفاتر.

يفرك الوجه بحركات دائريه ثم يشطف بالماء الفاتر. تكرر الوصفة مرة أسبوعيا، وذلك لمدة ثلاثة أشهر متتالية. خلطة العسل والنشا خلطة العسل والنشا المكونات ربع كوب صغير من النشا.

خمس ملاعق كبار الحجم من زيت الزيتون.

ثلث كوب من العسل الأبيض.

ملعقة كبيرة من زيت الصبار

ملعقة كبيرة من زيت الصبار نصف ملعقة كبيرة الحجم من زيت الجلسرين. طريقة التحضير نقوم بإحضار وعاء، وتمزج فيه كافة المكونات السابقة مع مراعاة التقليب المستمر، والتوقف فقط حين تماسك قوام المزيج.

نقوم بترك المزيج جانبًا، ومن ثم غسل الوجه جيدًا بالماء الساخن ومن ثم تنشيفه، وتطبيق تلك الخلطة تحت العين.

نترك المزيج على الوجه لمدة خمس وعشرون دقيقة ثم غسل الوجه بماء فاتر، وتنشيفه، ومن ثم وضع مرطب ملائم لنوع الجلد بعد خمس عشر دقيقة.

تكرار تلك الخلطة ثلاث مرات أسبوعياً وذلك لمدة ثلاثة أشهر متتالية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أفضل الخلطات الطبيعية للتخلص من التجاعيد نهائياً وفي اسبوع فقط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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