مكون سحري لفرد الشعر تعرفي على السر الأصلي لتحصلين على شعر مفرود

نقدم لكم مكون سحري لفرد الشعر ، حيث أن الشعر هو تاج المرأة وزينتها وكل سيدة ترغب في شعر جميل وناعم ذو مظهر جذاب، والسبب الذي جعلنا نتحدث في مقالنا اليوم عن مكون سحري لفرد الشعر هو تحادث وسائل التواصل الاجتماعي عن مكونات كيميائية تستخدم في فرد الشعر وبأسعار تفوق الخيال وهذه المكونات تأكيد تؤدي إلى حدوث أضرار يصعب تحملها منها التهاب فروة الرأس و تساقط الشعر وتعجز نموه مرة أخرى.

أغلب السيدات الذين يمتلكون شعرى إفريقي مجعد يبحثون عبر المنصات المختلفة عن مكون طبيعي لفرد الشعر، رغبة منهم في التمتع بشعر ناعم وصحي بعيدًا عن المنتجات الكيميائية ، فالمنتجات الطبيعية أثبتت فوائدها المختلفة للشعر والجسم والبشرة، أما عن المكون الأشهر في فرد الشعر هو النشا أو ما يعرف بنشا الذرة ولكي تتعرفي عزيزتي عن كيفية استخدام النشا في فرد الشعر علكِ المتابعة.

الكثير منا يغفل أهمية النشا فهي تعد مكون سحري لفرد الشعر وتنعيمه ويمكنك التأكد بنفسكِ من خلال تطبيق الوصفة التالية:

● نشا.

● زبادي.

● زيت زيتون بكر.

● قومي بغسل الشعر جيدًا باستخدام الماء الفاتر.

● قومي بتمشيط الشعر من أسفل إلي أعلي باستخدام مشط خشب.

● قومي بمزج خمس ملاعق من النشا مع معلقة من الزبادي العادي وإضافة ملعقتين كبار من زيت الزيتون البكر.

● اخلطي المكونات جيدًا حتى تحصلي على قوام كريمي.

● وزعي الخليط أولًا علي فروة الرأس ثم على الشعر بعد تقسيمه إلى نصفين.

● انتظري لمدة 30 دقيقة ثم اشطفي الشعر بالماء الفاتر وسلة جيدًا باستخدام الشامبو المناسب لشعرك .

● انتظري الشعر حتى يجف ثم قومي بتمشيطه باستخدام مشط خشب وسوف تلاحظين النتيجة.

● عليكِ تكرار هذه العملية من مرة إلى مرتين في الأسبوع.