أحلي طعم فراخ ممكن تدوقيه طريقة عمل كباب الحلة بالفراخ بخلطة لذيذة

يعتبر كباب الحلة بالفراخ طريقة بسيطة وسهلة واقتصادية، وتنفع في العزايم، او كاكله عاديه،الفراخ أيضا غنية بالبروتينات، ويمكن اضافه البطاطس إليها أو بعض الخضروات، و عمل كباب الحلة بالفراخ باسهل طريقه إليكم المكونات والطريقة. طريقة عمل كباب الحلة بالفراخ طريقة عمل كباب الحلة بالفراخ المكونات : كيلو أوراك فراخ مخليه ومقطعه مكعبات.

نصف كيلو بصل مقطع جوانح.

٤ فصوص ثوم مقطع شرائح.

ملح.

فلفل أسود.

نصف معلقه صغيره بهارات.

ربع ملعقة صغيرة زنجبيل.

نصف معلقه صغيره زعتر.

رشة حبهان بودر.

رشه جوزه الطيب.

رشة قرفة.

ورق لورا.

زيت.

طماطمايه مقطعه مكعبات صغيره.

بقدونس مفروم للتقديم.

معلقه صغيره سكر.

٣ حبات بطاطس مقطعة مكعبات. طريقة تحضير كباب الحلة بالفراخ في إناء نقوم بوضع الزيت حتى يسخن جيدا ننزل بالفراخ تأخذ صدمه من الجهتين وطبعا تكون مغسولة كويس جدا وتكون منقوعه في محلول النقع.

نضع البهارات ماعدا الملح وتشويحها مع الفراخ حتى تأخذ اللون الذهبي.

ثم نضع فصوص الثوم المقطع شرائح وعندما تشمي رائحته نضع البصل.

نضع البصل ويشوح مع الفراخ حتى يذبل ويأخذ لون.

ننزل بالطماطم وتقلب مع الفراخ والبصل وتغطي وتترك خمس دقائق كي يتشرب من بعضهم.

نقوم بوضع البطاطس المكعبات وتترك لتنضج مع الفراخ.

عند الاستواء نغلق النار ونضع الملح حسب الرغبة و نضع فحمة مشتعلة ونطفيها بملعقة زيت كي تأخذ رائحة الشواء الجميله.

تقدم بطبق التقديم وترش بالبقدونس المفروم والف هنا. طريقة تحضير كباب الحلة بالفراخ الوسوم

يعتبر كباب الحلة بالفراخ طريقة بسيطة وسهلة واقتصادية، وتنفع في العزايم، او كاكله عاديه،الفراخ أيضا غنية بالبروتينات، ويمكن اضافه البطاطس إليها أو بعض الخضروات، و عمل كباب الحلة بالفراخ باسهل طريقه إليكم المكونات والطريقة. طريقة عمل كباب الحلة بالفراخ طريقة عمل كباب الحلة بالفراخ المكونات : كيلو أوراك فراخ مخليه ومقطعه مكعبات.

نصف كيلو بصل مقطع جوانح.

٤ فصوص ثوم مقطع شرائح.

ملح.

فلفل أسود.

نصف معلقه صغيره بهارات.

ربع ملعقة صغيرة زنجبيل.

نصف معلقه صغيره زعتر.

رشة حبهان بودر.

رشه جوزه الطيب.

رشة قرفة.

ورق لورا.

زيت.

طماطمايه مقطعه مكعبات صغيره.

بقدونس مفروم للتقديم.

معلقه صغيره سكر.

٣ حبات بطاطس مقطعة مكعبات. طريقة تحضير كباب الحلة بالفراخ في إناء نقوم بوضع الزيت حتى يسخن جيدا ننزل بالفراخ تأخذ صدمه من الجهتين وطبعا تكون مغسولة كويس جدا وتكون منقوعه في محلول النقع.

نضع البهارات ماعدا الملح وتشويحها مع الفراخ حتى تأخذ اللون الذهبي.

ثم نضع فصوص الثوم المقطع شرائح وعندما تشمي رائحته نضع البصل.

نضع البصل ويشوح مع الفراخ حتى يذبل ويأخذ لون.

ننزل بالطماطم وتقلب مع الفراخ والبصل وتغطي وتترك خمس دقائق كي يتشرب من بعضهم.

نقوم بوضع البطاطس المكعبات وتترك لتنضج مع الفراخ.

عند الاستواء نغلق النار ونضع الملح حسب الرغبة و نضع فحمة مشتعلة ونطفيها بملعقة زيت كي تأخذ رائحة الشواء الجميله.

تقدم بطبق التقديم وترش بالبقدونس المفروم والف هنا. طريقة تحضير كباب الحلة بالفراخ

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