طريقة عمل لقمة القاضي المقرمشة باللون الذهبي واسرار نجاحها في المنزل

سبب تسمية لقمة القاضي بهذا الاسم، يعود للقرن الثالث عشر وبالتحديد في مدينة بغداد، حيث كانوا يقدمونها للقضاة، وقتها وكانو يتناولونها حين أحسوا بالجوع، فكانت توفر عليهم وقت تحضير الاكل، إذ أنها كانت لقيمات صغيره سهلة التناول والاكل، وبعد ذلك انتقلت الى مصر، لتصبح من الحلويات المميزة. طريقة عمل لقمة القاضي المقرمشة طريقة عمل لقمة القاضي المقرمشة المقادير : ٢ونصف كوب دقيق.

٣كوب ماء دافئ.

ربع معلقه صغيره ملح.

نص ملعقه صغيره بيكنج بودر.

ملعقة كبيرة خميرة.

ملعقة كبيرة سكر.

٣ملعقه كبيرة نشا.

٢ ملعقة صغيرة لبن بودر.

جوز هند للتقديم. مقادير الشربات : ٢كوب سكر.

٢ كوب ماء.

معلقة عسل جلوكوز.

معلقة سمن بلدي.

فانيلا.

نصف ليمونة. طريقة تحضير لقمة القاضي لعمل الشربات اولا في وعاء يتم وضع السكر والماء.

عند غليانهم يتم عصر نصف ليمونة ووضع معلقة العسل.

وبعد خمس دقايق من غليانهم نغلق النار ونضع الفانيلا وملعقة السمن ويترك جانبا ليبرد.

في إناء نقوم بوضع الدقيق والنشا والملح والبيكنج بودر والخميره والسكر واللبن البودر ومزجهم جيدا.

نقوم بإضافة الماء تدريجيا ونقوم بالعجن حتى نحصل على عجينة سائله إلى حد ما.

عند الوصول للقوام المطلوب نقوم بتغطيتها ونتركها لتختمر لمدة نصف ساعة.

وعند الاختمار سيظهر فقاعات على وش العجين دليل على نجاحها.

نحضر إناء به زيت غزير دافئ وليس ساخنا.

نقوم بإحضار كيس حلواني ونضع الخليط بها.

نقوم بإضافة الخليط في الزيت وقطعها بالمقص حتى تعطي في الزيت شكل الدوائر الصغيرة.

تحمر على جميع الجوانب حتى تأخذ لون بسيط ونقوم باخراجها من الزيت وتكمله باقي العجين حتى الانتهاء بنفس الطريقة.

تفرد الكرات على مناديل مطبخ لكي تبرد ثم نقوم بإعادة قليها مره أخرى حتى تأخذ اللون الذهبي الجميل.

وحين الانتهاء من الكميه كلها توضع في العسل البارد.

تتشرب من العسل جيدا ثم تصفي وتقدم على طبق وترش عليها جوز الهند. طريقة تحضير لقمة القاضي الوسوم

سبب تسمية لقمة القاضي بهذا الاسم، يعود للقرن الثالث عشر وبالتحديد في مدينة بغداد، حيث كانوا يقدمونها للقضاة، وقتها وكانو يتناولونها حين أحسوا بالجوع، فكانت توفر عليهم وقت تحضير الاكل، إذ أنها كانت لقيمات صغيره سهلة التناول والاكل، وبعد ذلك انتقلت الى مصر، لتصبح من الحلويات المميزة. طريقة عمل لقمة القاضي المقرمشة طريقة عمل لقمة القاضي المقرمشة المقادير : ٢ونصف كوب دقيق.

٣كوب ماء دافئ.

ربع معلقه صغيره ملح.

نص ملعقه صغيره بيكنج بودر.

ملعقة كبيرة خميرة.

ملعقة كبيرة سكر.

٣ملعقه كبيرة نشا.

٢ ملعقة صغيرة لبن بودر.

جوز هند للتقديم. مقادير الشربات : ٢كوب سكر.

٢ كوب ماء.

معلقة عسل جلوكوز.

معلقة سمن بلدي.

فانيلا.

نصف ليمونة. طريقة تحضير لقمة القاضي لعمل الشربات اولا في وعاء يتم وضع السكر والماء.

عند غليانهم يتم عصر نصف ليمونة ووضع معلقة العسل.

وبعد خمس دقايق من غليانهم نغلق النار ونضع الفانيلا وملعقة السمن ويترك جانبا ليبرد.

في إناء نقوم بوضع الدقيق والنشا والملح والبيكنج بودر والخميره والسكر واللبن البودر ومزجهم جيدا.

نقوم بإضافة الماء تدريجيا ونقوم بالعجن حتى نحصل على عجينة سائله إلى حد ما.

عند الوصول للقوام المطلوب نقوم بتغطيتها ونتركها لتختمر لمدة نصف ساعة.

وعند الاختمار سيظهر فقاعات على وش العجين دليل على نجاحها.

نحضر إناء به زيت غزير دافئ وليس ساخنا.

نقوم بإحضار كيس حلواني ونضع الخليط بها.

نقوم بإضافة الخليط في الزيت وقطعها بالمقص حتى تعطي في الزيت شكل الدوائر الصغيرة.

تحمر على جميع الجوانب حتى تأخذ لون بسيط ونقوم باخراجها من الزيت وتكمله باقي العجين حتى الانتهاء بنفس الطريقة.

تفرد الكرات على مناديل مطبخ لكي تبرد ثم نقوم بإعادة قليها مره أخرى حتى تأخذ اللون الذهبي الجميل.

وحين الانتهاء من الكميه كلها توضع في العسل البارد.

تتشرب من العسل جيدا ثم تصفي وتقدم على طبق وترش عليها جوز الهند. طريقة تحضير لقمة القاضي

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