أسرار نجاح عجينة القطايف المقرمشة بخطوات سريعة وتكلفة بسيطة

تتصدر القطايف قائمة وصفات الحلويات في شهر رمضان المبارك ، وتعتبر من التقاليد المُتبعة في رمضان والتي ينتظرها الكثيرين لمذاقها الرائع، وتعتبر عجينة القطايف من الوصفات السهلة و السريعة التي يمكن تحضيرها في المنزل، ويمكن حشوها بالزبيب والمكسرات والعديد من الحشوات الأخرى، ورغم تعدد الأقاويل عن نشأتها إلا أنها أصبحت جزء من التراث الشعبي في مصر وبلاد الشام والوطن العربي.

٣ أكواب من الدقيق.

٢ كوب ونصف من الماء.

ملعقة كبيرة بيكينج باودر.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

تعتبر القطايف من الحلويات الشرقية المطلوبة بكثرة في شهر رمضان المبارك، ولتحضير عجينة القطايف يمكنك إتباع الخطوات الآتية:

اخلطي الدقيق مع السكر جيداً في وعاء، ثم أضيفي الملح والبيكينج بودر والخميرة.

نضع الماء على خليط المكونات الجافة، ونُقلب حتى تتداخل المكونات ونحصل على قوام سائل.

يمكنك استخدام مصفاة لتصفية الخليط لتحصلي على قوام خالي من التكتلات.

يُغطي الخليط ويُترك ليختمر لمدة ربع ساعة.

نضع مقلاة من النوع غير اللاصق على النار ونسخنها جيداً.

نضيف مقدار ملعقة كبيرة من العجين في المقلاة ونتركها حتى تحمر من الأسفل فقط.

نكرر العملية حتى تنتهي العجينة.

تحشي القطايف وتقلي ويمكن وضعها بالفريزر بعد حشوها، لتخرج على القلي مباشرة.

٢ كوب سكر.

كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

يمكن لحشوة القطايف أن تتغير علي حسب ذوق كل شخص، ويمكن التغيير فيها بطرق كثيرة، ولا تقتصر الحشوات على الحشوات الحلوة فقط ولكن يمكن إعدادها أيضاً بحشوات مالحة مثل الدجاج واللحم المفروم والجبن، ومن أمثلة الحشوات الحلوة المبتكرة.