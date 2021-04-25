ألذ تتبيلة لعمل الشيش طاووق على الفحم بطعم أول مرة تدوقيه مثل أشهر المطاعم

يعد الشيش طاووق من الأكلات اللبنانية والسورية والتي اشتهرت بكثرة في مصر، فهي عبارة عن فراخ وبها بعض الخضراوات والتي توجد باسياخ ويتم وضعها في الفرن لتسويتها، أو من الممكن تحضيرها علي الفحم وهذه الطريقة لذيذة ويكون طعمها رائع وغير ذلك أنها صحية جدا ولا تحتوي علي دهون كثيرة ولا يوجد بها سعرات حرارية تضر جسم الإنسان، بل أنها لها قيمة غذائية كبيرة نظرا لما تحتويه وأن طريقة عملها سهلة جدا وسريعة أيضا. طريقة عمل الشيش طاووق طريقة عمل الشيش طاووق المكونات : صدور فراخ أو وراك ويشترط أن تكون مخلية.

طماطم مكعبات.

بصل مكعبات.

فلفل ألوان(أحمر واخضر واصفر) مكعبات.

زبادي.

عصير ليمون.

زيت نباتي.

ملح وفلفل أسود.

بهارات الشيش طاووق.

قشطة بلدي.

أعواد خشب. طريقة تحضير الشيش طاووق يتم تحضير صدور الفراخ أو الوراك والكمية حسب عدد الأشخاص، ثم نقوم بغسل الفراخ جيدا ووضعها في محلول النقع، وهو عبارة عن كمية مناسبة من الماء وملعقتان كبيرتان من السكر والملح والخل، ويتم تقليبهم ونترك الفراخ بها لمدة ساعة أو أكثر.

بعد ذلك يتم غسل الفراخ من هذا المحلول ثم نبدأ بخليها ويتم تقطيعها علي شكل مكعبات متوسطة الحجم، ونقوم بغسلها بالماء ووضعها في طبق عميق.

ونحضر طبق آخر لعمل تتبيلة الشيش طاووق وهي عبارة عن كوب كبير من الزبادي أو الحليب الرائب، وربع كوب من الزيت النباتي وثلاث ملاعق كبيرة من القشطة البلدي، وملعقتان كبيرتان من عصير الليمون ورشة من الملح والفلفل الأسود، ونضع ربع ملعقة صغيرة من بهارات الشيش طاووق ويتم تقليب هذه التتبيلة جيدا ثم نقوم بإضافتها علي مكعبات الفراخ المخلية، ويتم وضعها في الثلاجة ونتركها حوالي ليلة كاملة لكي تأخذ الفراخ من طعم التتبيلة جيدا.

وفي اليوم التالي نقوم بتحضير ثلاث أطباق حيث نضع مكعبات البصل في طبق، ومكعبات الطماطم في طبق ومكعبات فلفل الألوان في طبق آخر.

يتم تشغيل الشواية والفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركها حتي تسخن جيدا.

نقوم بتجهيز صينية واعواد الخشب ثم نحضر طبق مكعبات الفراخ الذي توجد بالتتبيلة، وبعد ذلك نحضر عود ونضع به مكعب من البصل والطماطم والفلفل ونضع مكعب من الفراخ، ثم نضيف مكعب من البصل والطماطم والفراخ والفلفل وهكذا حتي نصل لنهاية العود، ثم نضع العود في الصينية التي يوجد بها نقطة من الزيت.

ونستمر في باقي الاعواد بنفس الطريقة حتي الإنتهاء من كمية الفراخ والخضراوات، وبعد أن تم رصها في الصينية نقوم بادخالها في الفرن ونتركها لمدة خمسة وعشرون دقيقة.

وعند الوصول إلي اللون المطلوب يتم إخراجها من الفرن مباشرة، ومن الممكن أن نضع بها فحم ويتم تغطيتها وتركها لمدة خمس دقائق فقط وبعد ذلك يتم تقديمها علي السفرة ويكون أحلي واطعم طبق شيش طاووق بجانب طبق من السلطة والبطاطس المقلية والأرز. طريقة تحضير الشيش طاووق الوسوم

يعد الشيش طاووق من الأكلات اللبنانية والسورية والتي اشتهرت بكثرة في مصر، فهي عبارة عن فراخ وبها بعض الخضراوات والتي توجد باسياخ ويتم وضعها في الفرن لتسويتها، أو من الممكن تحضيرها علي الفحم وهذه الطريقة لذيذة ويكون طعمها رائع وغير ذلك أنها صحية جدا ولا تحتوي علي دهون كثيرة ولا يوجد بها سعرات حرارية تضر جسم الإنسان، بل أنها لها قيمة غذائية كبيرة نظرا لما تحتويه وأن طريقة عملها سهلة جدا وسريعة أيضا. طريقة عمل الشيش طاووق طريقة عمل الشيش طاووق المكونات : صدور فراخ أو وراك ويشترط أن تكون مخلية.

طماطم مكعبات.

بصل مكعبات.

فلفل ألوان(أحمر واخضر واصفر) مكعبات.

زبادي.

عصير ليمون.

زيت نباتي.

ملح وفلفل أسود.

بهارات الشيش طاووق.

قشطة بلدي.

أعواد خشب. طريقة تحضير الشيش طاووق يتم تحضير صدور الفراخ أو الوراك والكمية حسب عدد الأشخاص، ثم نقوم بغسل الفراخ جيدا ووضعها في محلول النقع، وهو عبارة عن كمية مناسبة من الماء وملعقتان كبيرتان من السكر والملح والخل، ويتم تقليبهم ونترك الفراخ بها لمدة ساعة أو أكثر.

بعد ذلك يتم غسل الفراخ من هذا المحلول ثم نبدأ بخليها ويتم تقطيعها علي شكل مكعبات متوسطة الحجم، ونقوم بغسلها بالماء ووضعها في طبق عميق.

ونحضر طبق آخر لعمل تتبيلة الشيش طاووق وهي عبارة عن كوب كبير من الزبادي أو الحليب الرائب، وربع كوب من الزيت النباتي وثلاث ملاعق كبيرة من القشطة البلدي، وملعقتان كبيرتان من عصير الليمون ورشة من الملح والفلفل الأسود، ونضع ربع ملعقة صغيرة من بهارات الشيش طاووق ويتم تقليب هذه التتبيلة جيدا ثم نقوم بإضافتها علي مكعبات الفراخ المخلية، ويتم وضعها في الثلاجة ونتركها حوالي ليلة كاملة لكي تأخذ الفراخ من طعم التتبيلة جيدا.

وفي اليوم التالي نقوم بتحضير ثلاث أطباق حيث نضع مكعبات البصل في طبق، ومكعبات الطماطم في طبق ومكعبات فلفل الألوان في طبق آخر.

يتم تشغيل الشواية والفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركها حتي تسخن جيدا.

نقوم بتجهيز صينية واعواد الخشب ثم نحضر طبق مكعبات الفراخ الذي توجد بالتتبيلة، وبعد ذلك نحضر عود ونضع به مكعب من البصل والطماطم والفلفل ونضع مكعب من الفراخ، ثم نضيف مكعب من البصل والطماطم والفراخ والفلفل وهكذا حتي نصل لنهاية العود، ثم نضع العود في الصينية التي يوجد بها نقطة من الزيت.

ونستمر في باقي الاعواد بنفس الطريقة حتي الإنتهاء من كمية الفراخ والخضراوات، وبعد أن تم رصها في الصينية نقوم بادخالها في الفرن ونتركها لمدة خمسة وعشرون دقيقة.

وعند الوصول إلي اللون المطلوب يتم إخراجها من الفرن مباشرة، ومن الممكن أن نضع بها فحم ويتم تغطيتها وتركها لمدة خمس دقائق فقط وبعد ذلك يتم تقديمها علي السفرة ويكون أحلي واطعم طبق شيش طاووق بجانب طبق من السلطة والبطاطس المقلية والأرز. طريقة تحضير الشيش طاووق

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ألذ تتبيلة لعمل الشيش طاووق على الفحم بطعم أول مرة تدوقيه مثل أشهر المطاعم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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