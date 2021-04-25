بطريقة سهلة وسريعة عمل عجينة السمبوسة الهشة والمقرمشة في المنزل

تعد عجينة السمبوسة من أكثر الأسئلة التي يبحث عنها عنها العديد من الأشخاص في جوجل حيث يتسم شهر رمضان الكريم بإعداد الحلويات، لهذا نقدم لكم من خلال هذا المقال عن كيفية تحضير عجينة السمبوسة الهشة في المنزل بسهولة وفي أسرع وقت ممكن. مكونات عمل عجينة السمبوسة مكونات عمل عجينة السمبوسة المكونات: كوب وربع من الدقيق الابيض الناعم.

كوب ونصف من الماء الفاتر.

رشة ملح أبيض.

جبنة رومي.

مكعبات دجاج.

بقدونس. طريقة تحضير عجينة السمبوسة نحضر وعاء نظيف ونقوم بوضع الماء فيه على نار متوسطة ونضع رشة من الملح الأبيض ونقوم بتقليب الملح جيدا.

عندما يصل الماء الى درجة الغليان نضيف الدقيق تدريجيا ونستمر في التقليب حتي نحصل علي عجينة سمبوسه ذات قوام متماسك.

نقوم بغلق النار ونترك العجيبة تستريح لمدة خمسة دقائق.

نحضر مقلاة ونضع بها مكعب من الزبدة لتحضير حشوة السمبوسه.

نضع المقلاة على نار متوسطة ثم نقوم بوضع مكعبات الدجاج بعد غسلها جيدا ثم نضع معلقة صغيرة من الفلفل الأسود حيث يعمل الفلفل الأسود في القضاء على رائحة الدجاج.

ثم نضيف معلقة من الكركم وملعقة من الكيري ونستمر في التقليب لمدة خمسة دقائق.

ثم بعد ذلك نقوم بتهدئة النار وتغطى المقلاة التي بها مكعبات الدجاج لكى تنضج دون وضع ماء نتركها لمدة سبعة دقائق مع التقليب المستمر من حين الى آخر.

نقوم بغلق النار ونارك مكعبات الدجاج تبرد.

نحضر عجينة السمبوسه ونقوم بفرشها حتى نصل الى سمك رفيع وبعدها نقوم بتقطيع عجينة السمبوسه الي اشكال مختلفة نستمر في تقطيع السمبوسة حتى ننتهي من العجينة بأكملها.

نحضر مكعبات الدجاج والجبنة الرومي ونقوم بوضع كمية كافية من مكعبات الدجاج والجبنة الرومي في عجينة السمبوسه.

نحضر مقلاة ونضع بها زيت غزير ونقوم بقلي السمبوسه تقدم ساخنة. طريقة تحضير عجينة السمبوسة الوسوم

تعد عجينة السمبوسة من أكثر الأسئلة التي يبحث عنها عنها العديد من الأشخاص في جوجل حيث يتسم شهر رمضان الكريم بإعداد الحلويات، لهذا نقدم لكم من خلال هذا المقال عن كيفية تحضير عجينة السمبوسة الهشة في المنزل بسهولة وفي أسرع وقت ممكن. مكونات عمل عجينة السمبوسة مكونات عمل عجينة السمبوسة المكونات: كوب وربع من الدقيق الابيض الناعم.

كوب ونصف من الماء الفاتر.

رشة ملح أبيض.

جبنة رومي.

مكعبات دجاج.

بقدونس. طريقة تحضير عجينة السمبوسة نحضر وعاء نظيف ونقوم بوضع الماء فيه على نار متوسطة ونضع رشة من الملح الأبيض ونقوم بتقليب الملح جيدا.

عندما يصل الماء الى درجة الغليان نضيف الدقيق تدريجيا ونستمر في التقليب حتي نحصل علي عجينة سمبوسه ذات قوام متماسك.

نقوم بغلق النار ونترك العجيبة تستريح لمدة خمسة دقائق.

نحضر مقلاة ونضع بها مكعب من الزبدة لتحضير حشوة السمبوسه.

نضع المقلاة على نار متوسطة ثم نقوم بوضع مكعبات الدجاج بعد غسلها جيدا ثم نضع معلقة صغيرة من الفلفل الأسود حيث يعمل الفلفل الأسود في القضاء على رائحة الدجاج.

ثم نضيف معلقة من الكركم وملعقة من الكيري ونستمر في التقليب لمدة خمسة دقائق.

ثم بعد ذلك نقوم بتهدئة النار وتغطى المقلاة التي بها مكعبات الدجاج لكى تنضج دون وضع ماء نتركها لمدة سبعة دقائق مع التقليب المستمر من حين الى آخر.

نقوم بغلق النار ونارك مكعبات الدجاج تبرد.

نحضر عجينة السمبوسه ونقوم بفرشها حتى نصل الى سمك رفيع وبعدها نقوم بتقطيع عجينة السمبوسه الي اشكال مختلفة نستمر في تقطيع السمبوسة حتى ننتهي من العجينة بأكملها.

نحضر مكعبات الدجاج والجبنة الرومي ونقوم بوضع كمية كافية من مكعبات الدجاج والجبنة الرومي في عجينة السمبوسه.

نحضر مقلاة ونضع بها زيت غزير ونقوم بقلي السمبوسه تقدم ساخنة. طريقة تحضير عجينة السمبوسة

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