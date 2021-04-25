أحلي طريقة عمل البسبوسة بالزبادي بطعم لذيذ ومرملة وتذوب ذوبان في الفم

البسبوسة يعود أصلها إلى الدولة العثمانية، حيث كانت تحضر في القصور العثمانية في ذلك الوقت، وبعد ذلك انتقلت الى مصر، لتصبح من أهم الحلويات فيها، ويضيف إليها المصريون الكثير من البصمات والنكهات، كالقشطه، والزبادي، وجوز الهند، وأما أصلها البس اي مزج السميد بالسمن، وليس عجنه، وإليكم طريقة إعدادها بسهولة ويسر. طريقة عمل البسبوسة بالزبادي طريقة عمل البسبوسة بالزبادي المقادير : ٣كوب كوب دقيق سميد.

نصف كوب جوز الهند.

نصف كوب سمن.

٢ ملعقة كبيرة زيت.

كوب زبادي.

٢ ملعقة كبيرة عسل نحل أو سكر جلوكوز.

٢ ملعقة كبيرة سكر.

٢ ملعقة كبيرة لبن بودرة.

نصف معلقه صغيره بيكنج بودر.

معلقة طحينة لدهن الصينية. مكونات العسل: ٢كوب سكر.

٢كوب ماء.

معلقة عسل جلوكوز.

معلقة سمن بلدي. طريقة تحضير البسبوسة بالزبادي في وعاء يتم وضع السميد وجوز الهند والسكر واللبن البودر والبيكنج بودر والسمن والزيت وبسهم جميعا مع بعض جيدا لمده خمس دقايق.

بعد ذلك نقوم بإضافة العسل ومزجه مع الخليط.

نقوم بإضافة الزبادي مع عدم ضربه معهم.

لا نقوم بلف العجين كثيرا.

نحضر صينية ونقوم بدهنها بالطحينه مقاس 28 ونقوم بوضع الخليط بها وفرده.

تدخل فرن سابق التسخين على درجة حرارة ٢٠٠.

نقوم في ذلك الوقت باخد إناء ونضع به السكر والماء ويرفع على النار وعند الغليان نضع معلقه الجلوكوز يغلي لمدة خمس دقائق ونضع معلقه السمن ونغلق النار.

عند أخذ البسبوسة اللون الذهبي نضع عليها العسل تكون هي ساخنه والعسل أيضا يكون ساخن.

نقوم بتغطيتها قليلا حتى تبقى طرية مثل بسبوسه المحلات لمدة خمس دقائق.

نقوم بتقطيعها مكعبات وترش عليها جوز الهند والمكسرات وتقدم وبالف هنا. طريقة تحضير البسبوسة بالزبادي الوسوم

البسبوسة يعود أصلها إلى الدولة العثمانية، حيث كانت تحضر في القصور العثمانية في ذلك الوقت، وبعد ذلك انتقلت الى مصر، لتصبح من أهم الحلويات فيها، ويضيف إليها المصريون الكثير من البصمات والنكهات، كالقشطه، والزبادي، وجوز الهند، وأما أصلها البس اي مزج السميد بالسمن، وليس عجنه، وإليكم طريقة إعدادها بسهولة ويسر. طريقة عمل البسبوسة بالزبادي طريقة عمل البسبوسة بالزبادي المقادير : ٣كوب كوب دقيق سميد.

نصف كوب جوز الهند.

نصف كوب سمن.

٢ ملعقة كبيرة زيت.

كوب زبادي.

٢ ملعقة كبيرة عسل نحل أو سكر جلوكوز.

٢ ملعقة كبيرة سكر.

٢ ملعقة كبيرة لبن بودرة.

نصف معلقه صغيره بيكنج بودر.

معلقة طحينة لدهن الصينية. مكونات العسل: ٢كوب سكر.

٢كوب ماء.

معلقة عسل جلوكوز.

معلقة سمن بلدي. طريقة تحضير البسبوسة بالزبادي في وعاء يتم وضع السميد وجوز الهند والسكر واللبن البودر والبيكنج بودر والسمن والزيت وبسهم جميعا مع بعض جيدا لمده خمس دقايق.

بعد ذلك نقوم بإضافة العسل ومزجه مع الخليط.

نقوم بإضافة الزبادي مع عدم ضربه معهم.

لا نقوم بلف العجين كثيرا.

نحضر صينية ونقوم بدهنها بالطحينه مقاس 28 ونقوم بوضع الخليط بها وفرده.

تدخل فرن سابق التسخين على درجة حرارة ٢٠٠.

نقوم في ذلك الوقت باخد إناء ونضع به السكر والماء ويرفع على النار وعند الغليان نضع معلقه الجلوكوز يغلي لمدة خمس دقائق ونضع معلقه السمن ونغلق النار.

عند أخذ البسبوسة اللون الذهبي نضع عليها العسل تكون هي ساخنه والعسل أيضا يكون ساخن.

نقوم بتغطيتها قليلا حتى تبقى طرية مثل بسبوسه المحلات لمدة خمس دقائق.

نقوم بتقطيعها مكعبات وترش عليها جوز الهند والمكسرات وتقدم وبالف هنا. طريقة تحضير البسبوسة بالزبادي

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