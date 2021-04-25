طريقة عمل الجلاش الحلو في المنزل بسهولة

نقدم طريقة عمل الجلاش الحلو ، حيث أنه من أفضل وصفات الحلويات التي تحظى بشهرة واسعة في مختلف دول العالم، علمًا بأنه يمكن تحضيرها بطرق مختلفة وإضافة حشوات متنوعة حسب الرغبة، كما أن تحضيرها لا يستغرق وقت طويل نظرًا إلى إمكانية شراء لفائف الجلاش جاهزة من السوق أو السوبر ماركت.

طريقة عمل الجلاش الحلو

إضافة الشربات إلى لفائف الجلاش المحشية تضيف إليه مذاق لذيذ ومختلف، وفيما يلي طريقة التحضير بالتفصيل من حيث مكونات الوصفة وخطوات إعدادها:

مكونات الوصفة

الحلويات من الوصفات التي يجب تنفيذ خطواتها بدقة والالتزام بالمقادير المحددة حتى تنجح وتحصل ربة المنزل على النتيجة المطلوبة، وفيما يلي مقادير الجلاش:

باكيت من لفائف الجلاش من السوبر ماركت.

2 كوب من اللبن السائل.

نصف كوب من السميد.

قشطة.

ملعقتين من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيلا.

كوب من السمن السايح.

2 كوب شربات.

ملعقتين من الفستق المجروش.

يتم أولاً تجهيز الحشوة من خلال وضع اللبن السائل في وعاء عميق على النار، ثم إضافة السكر، السميد، والفانيلا مع التحريك جيدًا. ترك المزيج على النار حتى الغليان لمدة خمس دقائق تقريبًا حتى يتكون قوام سميك. ترك المزيج جانبًا حتى يهدأ، ثم إضافة القشطة. نبدأ في عمل الجلاش من خلال فرد اللفائف على رخامة المطبخ ودهنها بقليل من السمن السايح. دهن نصف كمية أوراق الجلاش ورصها فوق بعضها البعض في صينية مستطيلة. إضافة حشوة القشطة، ثم رص باقي كمية الجلاش المدهون. تقطيع لفائف الجلاش إلى مربعات متوسطة الحجم. وضع الصينية في فرن ساخن على 200 درجة مئوية لمدة عشر دقائق حتى يصبح لون الوجه ذهبي. بعد إخراج صينية الجلاش من الفرن يتم سكب الشربات عليها وتوزيعه جيدًا. تزيين الوجه بالفستق المجروش.

خطوات التحضيرطريقة عمل الجلاش الحلو بحشوة الجبن

الجبن من المكونات التي تدخل في الكثير من الوصفات ليست الحادقة فقط، بل تدخل في الحلويات أيضًا، وفيما يلي طرح طريقة استخدام حشوة الجبنة في لفائف الجلاش الحلو:

باكيت من أوراق الجلاش.

كمية مناسبة من الجبن النابلسي.

كوب من السمن السايح.

كوبين من الشربات.

فستق مجروش لتزيين الوجه.

يتم نقع الجبن النابلسي في الماء لمدة لا تقل عن خمس ساعات للتخلص من الملح الزائد. تصفية الجبن جيدًا من الماء ووضعه جانبًا لحين الاستعمال. رص نصف كمية أوراق الجلاش المدهونة بقليل من السمن في صينية. إضافة طبقة من الجبن المفتت، ثم رص باقي كمية أوراق الجلاش المدهونة بالسمن. تقطيع الجلاش إلى مربعات أو مثلثات حسب الرغبة، وإدخالها فرن ساخن لمدة عشرين دقيقة أو أكثر على 190 درجة مئوية حتى يصبح لون الوجه ذهبي. يتم سكب الشربات على الصينية بعد خروجها من الفرن. تقدم رقائق الجلاش بالجبن مع تزيين الوجه بالفستق، وبالهنا.

مقادير الوصفةالطريقة