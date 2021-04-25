عجينه البقلاوة الرمضانية التركية على أصولها مثل الجاهزة باسرار وتكات الحلوانى الرائعة

طريقة عمل عجينه البقلاوة الرمضانية ، عجينه البقلاوة الرمضانية تعد من أشهر أنواع الحلويات التي يتم تحضيرها في شهر رمضان، كما أنها مفيدة جداً ويحب تناولها الجميع لذا لا يمكن أن يكون هناك خلاف بين أفراد الأسرة على عدم تحضيرها بل أن الجميع سوف يجمعون على أن تقومي سيدتي بتحضيرها بنفسك في البيت وسوف نقدم لك طريقة عمل عجينة البقلاوة الرمضانية فتابعينا.

نقدم لك سيدتي أسهل طريقة لعمل عجينة البقلاوة الرمضانية في البيت بدلاً من أن تقومين من شرائها فأنت ستحضرينها بطريقة سهلة كما يلي:

كوب واحد دقيق أبيض.

5 كوب سكر أبيض.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

جوز الهند.

3 ملاعق كبيرة سميد.

4 ملاعق كبيرة عسل أبيض.

زيت نباتي نقي.

4 كوب ماء.

خميرة فورية.