عجينه البقلاوة الرمضانية التركية على أصولها مثل الجاهزة باسرار وتكات الحلوانى الرائعة

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طريقة عمل عجينه البقلاوة الرمضانية ، عجينه البقلاوة الرمضانية تعد من أشهر أنواع الحلويات التي يتم تحضيرها في شهر رمضان، كما أنها مفيدة جداً ويحب تناولها الجميع لذا لا يمكن أن يكون هناك خلاف بين أفراد الأسرة على عدم تحضيرها بل أن الجميع سوف يجمعون على أن تقومي سيدتي بتحضيرها بنفسك في البيت وسوف نقدم لك طريقة عمل عجينة البقلاوة الرمضانية فتابعينا.
طريقة عمل عجينه البقلاوة الرمضانية
نقدم لك سيدتي أسهل طريقة لعمل عجينة البقلاوة الرمضانية في البيت بدلاً من أن تقومين من شرائها فأنت ستحضرينها بطريقة سهلة كما يلي:المقادير:
- كوب واحد دقيق أبيض.
- 5 كوب سكر أبيض.
- 1 ملعقة صغيرة فانيليا.
- جوز الهند.
- 3 ملاعق كبيرة سميد.
- 4 ملاعق كبيرة عسل أبيض.
- زيت نباتي نقي.
- 4 كوب ماء.
- خميرة فورية.
- قومي بتحضير الشربات أولاً عن طريق وضع قدر على النار يضاف له 3 كوب ماء مع 1.5 كوب سكر أبيض و4/1 ملعقة صغيرة فانيليا وقلبي جيداً حتى الذوبان بعد أن يصبح ثقيل قليلاً ارفعيه من على النار وتركيه حتى يبرد.
- بعد أن يبرد الشربات قومي بإضافة 4 ملاعق كبيرة من العسل الأبيض ومن ثم توضع في الثلاجة ليصبح بارد تماماً.
- بعد ذلك ابدئي في تحضير عجينة البقلاوة عن طريق وضع كوب من الدقيق و3 ملاعق من السميد وملعقة صغيرة من الخميرة الفورية و4/1 ملعقة صغيرة فانيليا وقلبي جيداً حتى أن يصبح الخليط متجانس.
- يتم سكب الماء تدريجياً مع الاستمرار في العجن حتى أن تحصلين على قوام ناعم، تترك العجينة لمدة 7 دقائق حتى أن تتخمر وترتاح.
- ثم يتم أخذ كمية وفيرة من الزيت ووضعها على النار الهادئة وقومي بتشكيل البقلاوة ثم توضع في الزيت وتترك حتى أن تصبح باللون البني.
- بعدها يتم وضع البقلاوة في الزيت الشربات ومن ثم يتم تقدميها بالهناء والشفاء.
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طريقة عمل عجينه البقلاوة الرمضانية ، عجينه البقلاوة الرمضانية تعد من أشهر أنواع الحلويات التي يتم تحضيرها في شهر رمضان، كما أنها مفيدة جداً ويحب تناولها الجميع لذا لا يمكن أن يكون هناك خلاف بين أفراد الأسرة على عدم تحضيرها بل أن الجميع سوف يجمعون على أن تقومي سيدتي بتحضيرها بنفسك في البيت وسوف نقدم لك طريقة عمل عجينة البقلاوة الرمضانية فتابعينا.
طريقة عمل عجينه البقلاوة الرمضانية
نقدم لك سيدتي أسهل طريقة لعمل عجينة البقلاوة الرمضانية في البيت بدلاً من أن تقومين من شرائها فأنت ستحضرينها بطريقة سهلة كما يلي:المقادير:
- كوب واحد دقيق أبيض.
- 5 كوب سكر أبيض.
- 1 ملعقة صغيرة فانيليا.
- جوز الهند.
- 3 ملاعق كبيرة سميد.
- 4 ملاعق كبيرة عسل أبيض.
- زيت نباتي نقي.
- 4 كوب ماء.
- خميرة فورية.
- قومي بتحضير الشربات أولاً عن طريق وضع قدر على النار يضاف له 3 كوب ماء مع 1.5 كوب سكر أبيض و4/1 ملعقة صغيرة فانيليا وقلبي جيداً حتى الذوبان بعد أن يصبح ثقيل قليلاً ارفعيه من على النار وتركيه حتى يبرد.
- بعد أن يبرد الشربات قومي بإضافة 4 ملاعق كبيرة من العسل الأبيض ومن ثم توضع في الثلاجة ليصبح بارد تماماً.
- بعد ذلك ابدئي في تحضير عجينة البقلاوة عن طريق وضع كوب من الدقيق و3 ملاعق من السميد وملعقة صغيرة من الخميرة الفورية و4/1 ملعقة صغيرة فانيليا وقلبي جيداً حتى أن يصبح الخليط متجانس.
- يتم سكب الماء تدريجياً مع الاستمرار في العجن حتى أن تحصلين على قوام ناعم، تترك العجينة لمدة 7 دقائق حتى أن تتخمر وترتاح.
- ثم يتم أخذ كمية وفيرة من الزيت ووضعها على النار الهادئة وقومي بتشكيل البقلاوة ثم توضع في الزيت وتترك حتى أن تصبح باللون البني.
- بعدها يتم وضع البقلاوة في الزيت الشربات ومن ثم يتم تقدميها بالهناء والشفاء.
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