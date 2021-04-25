أسهل وأسرع طريقة تحضير أشهى حمام محشي بخلطة سرية في البيت بالخطوات

حمام محشي يعتبر من أجمل الأكلات التي يمكن أن تقدم في العزومات، أو عندما تريد أن تقدم سفرة مميزة فلا يوجد أفضل منه، وعلى الرغم من أنه يحتوي على سعرات حرارية عالية، إلا أنه غني بالفيتامينات المهمة للجسم والتي تمد الجسم بالقوة والطاقة، كما أنه يعد بديل جيد للحوم الحمراء.

مكونات وطريقة تحضير حمام محشي

توجد الكثير من طرق إعداد الحمام والتي تعد أشهرها والذي يفضلها الغالبية العظمة من محبيه، حمام محشي رز او فريك لذلك سوف نقدم أفضل واشهى طريقة للتحضير وهي كما يلي:

4 حمام صغير الحجم.

نصف كيلو من الأرز.

بصلة كبيرة الحجم مقطعة صغير.

½ ملعقة صغيرة فلفل اسمر.

ملح حسب الرغبة.

½ ملعقة بهارات.

ورق لورا.

حبهان.

2 ملعقة كبيرة زبدة.

2 ملعقة كبيرة زيت.

¼ ملعقة صغيرة قرفة.

نقوم بغسل الحمام جيدا باستخدام الليمون والخل والدقيق ويترك حين تحضير الحشو.

في إناء على النار نضع الزبدة والزيت وعندما تسخن نضع البصل المقطع ثم ضع الكبد والقوانص الخاصة بالحمام ويقلب معا ثم يترك لمدة 5 دقائق.

ثم نضع الأرز بعد أن يغسل ويصفى من الماء ويقلب الخليط جيدا وبعدها يتم وضع جميع التوابل والبهارات وتقلب مرة أخرى.

نضع نصف كوب من الماء الساخن على الأرز ويترك على نار عالية لمدة 5 دقائق حتى يشرب الماء ثم نخفض النار لتصبح هادئة ويترك لمدة 5 دقائق أخرى ويرفع من على النار.

كما يجب عدم تسوية الأرز بشكل كامل على أن يكون نصف سوى.

ثم نقوم بحشو الحمام بعد أن تكون الحشوة أصبحت باردة ويغلق الحمام جيدا.

في إناء به ماء مغلي على النار نضع الحمام مع ورق اللورا والحبهان وملح وفلفل بطريقة السلق المعتادة.

بعد التسوية يصفى من المرق ويدهن بملعقة صغيرة من الصلصة والزبدة والملح والفلفل وتحميره في مقلاة على النار أو وضعة في الفرن حتى يأخذ اللون الذهبي.

ثم نضع حمام محشي في طبق التقديم ويزين البقدونس.

طريقة تحضير حمام محشي