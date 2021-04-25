اعرفي سر تتبيلة خلطة المحشي السحرية الشهية بالخطوات

خلطة المحشي السحرية من أسهل الوصفات المنزلية التي يجب التعرف عليها وذلك لأن المحشي من أفضل الوجبات الرئيسية المميزة التي يفصلها كثير من الأفراد خاصةً المصريين، هذه الوجبة من الوجبات التي تحتوي على كثير من العناصر الغذائية بجانب أنها لها مذاق رائع ولذيذ.

خلطة المحشي السحرية

خلطة المحشي من أكثر الوجبات السحرية التي لها مذاق رائع، وتعتبر هذه واجبة أساسية للشعب المصري أثناء فصل الشتاء، فهذه الوجبة تساعد على مد الجسم بالطاقة اللازمة له.

مكونات وطريقة خلطة المحشي ‎‏

تتكون هذه الطريقة من بعض المكونات الأساسية، وهذه المكونات سهلة وبسيطة وفي متناول يد الجميع، ومن هنا سنتعرف على أهم التكات التي تساعد على نجاح الوصفة، ومن أهم مكوناتها التالي:

كيلو من عصير الطماطم

حبتان من البصل المقطع قطع صغيرة.

كيلو أرز.

ملعقة صغيرة بهارات محشى ( من عند العطار).

4 ملاعق كبيرة من ( الشبت والبقدونس والنعناع).

ملعقة متوسطة من الملك أو حسب الرغبة.

2 حبة من الفلفل الأخضر َقطع قطع صغيرة.

ملعقتين كبيرتين من السمنة.

في اناء عميق يتم وضعه على النار فيه السمنة وتركها حتى تدفأ قليلًا، ثم نضيف البصل والفلفل الأخضر حتى يذبل ونحصل على لون ذهبي.

نضيف اليهم عصير الطماطم ونتركها على النار لمدة نصف ساعة أو حتى نحصل على قوام متماسك، ومن علامة أن تكون الخلطة جاهزة أن يطفو السمنة على وجه الخلطة.

نضيف الملح والبهارات والفلفل الأسود والكمون والشطة وبهارات المحشي كل ذلك قبل إغلاق النا. على الخلطة بدقيقتين.

نتركها تنبرد قليلًا ونقوم نضيف إليها الكسرة والنعناع والشبت والبقدونس، ثم نقوم بغسل الأرز جيدًا، ثم نضيف هذا الأرز الي الخليط السابق، ونبدأ بالمحشي.

طريقة تحضير خلطة المحشي السحريةما هي أنواع المحشي

يتم عمل أفضل أنواع المحشي ومنها: