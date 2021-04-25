مقادير عجينة الدونات الشهية مقرمشة من الخارج وطرية من الداخل

تعتبر الدونات من الحلويات الغربية الشهيرة ذات المذاق الرائع والتي يطلبها الكثيرون حيث تعد الحلويات الغربية عامة، والدونات خاصة من الوصفات الغربية التي يفضلها الجميع وخصوصاً الأطفال والشباب، ولها العديد من الأشكال، حيث يمكن أن تصنع مقلية أو في الفرن، ويمكن عملها بالمنزل بدلاً من شرائها من الخارج، وتزيينها بطرق عديدة وخاصة الشيكولاتة حتى تلفت أنظار الأطفال.

٢ كوب ونصف من الدقيق.

ملعقة كبيرة خميرة.

٢ملعقة كبيرة سكر.

بيضة واحدة.

ملعقة صغيرة ملح.

ثلاث أرباع كوب من الماء الدافئ.

٣ملاعق كبيرة حليب.

ملعقة صغيرة فانيليا.

تعد عجينة الدونات من الوصفات الممتعة في التحضير وتتميز أيضاً بسهولة تحضيرها في المنزل، لذا إذا أردت تحضيرها في المنزل فما عليكِ سوي إتباع الخطوات الآتية: