مقادير عجينة الدونات الشهية مقرمشة من الخارج وطرية من الداخل

تعتبر الدونات من الحلويات الغربية الشهيرة ذات المذاق الرائع والتي يطلبها الكثيرون حيث تعد الحلويات الغربية عامة، والدونات خاصة من الوصفات الغربية التي يفضلها الجميع وخصوصاً الأطفال والشباب، ولها العديد من الأشكال، حيث يمكن أن تصنع مقلية أو في الفرن، ويمكن عملها بالمنزل بدلاً من شرائها من الخارج، وتزيينها بطرق عديدة وخاصة الشيكولاتة حتى تلفت أنظار الأطفال.مقادير عجينة الدونات
- ٢ كوب ونصف من الدقيق.
- ملعقة كبيرة خميرة.
- ٢ملعقة كبيرة سكر.
- بيضة واحدة.
- ملعقة صغيرة ملح.
- ثلاث أرباع كوب من الماء الدافئ.
- ٣ملاعق كبيرة حليب.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
تعد عجينة الدونات من الوصفات الممتعة في التحضير وتتميز أيضاً بسهولة تحضيرها في المنزل، لذا إذا أردت تحضيرها في المنزل فما عليكِ سوي إتباع الخطوات الآتية:
- أضيفي الخميرة على الماء الدافئ، ثم اتركيها حتى يتضاعف حجم الخليط.
- أضيفي الدقيق والسكر والملح والبيض والحليب والفانيليا في وعاء واخلطي سواء يدوياً أو الخلاط الكهربائي.
- أضيفي الخميرة على الخليط، ثم اخلطي المكونات جيداً حتى تحصلي على عجينة لينة.
- نجمع العجينة ونضعها في وعاء مدهون بالقليل من الزيت ونعطيها وتركها لتختمر لمدة ساعة.
- على سطح أملس نرش بعض الدقيق ونفرد العجينة حتى يصبح سمكها متوسط.
- نستخدم قطاعات دائرية كبيرة ونقطع العجينة ثم نستخدم قطاعات دائرية صغيرة داخل الدوائر الكبيرة لنحصل على شكل الدونات المعروف.
- نضع قطع العجين الدائرية على طبق به القليل من الدقيق ونعطيها لمدة ربع ساعة.
- نضع مقلاة على نار متوسطة، ونضع بها زيت ونتركه حتى يسخن ثم نضع قطع الدونتس ونقلبها بهدوء حتى تصبح ذهبية اللون.
- يمكن أن نزين الدونات على حسب الرغبة ويمكن أن نكتفي برش السكر البودرة على الوجه ونكون انتهينا.
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تعتبر الدونات من الحلويات الغربية الشهيرة ذات المذاق الرائع والتي يطلبها الكثيرون حيث تعد الحلويات الغربية عامة، والدونات خاصة من الوصفات الغربية التي يفضلها الجميع وخصوصاً الأطفال والشباب، ولها العديد من الأشكال، حيث يمكن أن تصنع مقلية أو في الفرن، ويمكن عملها بالمنزل بدلاً من شرائها من الخارج، وتزيينها بطرق عديدة وخاصة الشيكولاتة حتى تلفت أنظار الأطفال.مقادير عجينة الدونات
- ٢ كوب ونصف من الدقيق.
- ملعقة كبيرة خميرة.
- ٢ملعقة كبيرة سكر.
- بيضة واحدة.
- ملعقة صغيرة ملح.
- ثلاث أرباع كوب من الماء الدافئ.
- ٣ملاعق كبيرة حليب.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
تعد عجينة الدونات من الوصفات الممتعة في التحضير وتتميز أيضاً بسهولة تحضيرها في المنزل، لذا إذا أردت تحضيرها في المنزل فما عليكِ سوي إتباع الخطوات الآتية:
- أضيفي الخميرة على الماء الدافئ، ثم اتركيها حتى يتضاعف حجم الخليط.
- أضيفي الدقيق والسكر والملح والبيض والحليب والفانيليا في وعاء واخلطي سواء يدوياً أو الخلاط الكهربائي.
- أضيفي الخميرة على الخليط، ثم اخلطي المكونات جيداً حتى تحصلي على عجينة لينة.
- نجمع العجينة ونضعها في وعاء مدهون بالقليل من الزيت ونعطيها وتركها لتختمر لمدة ساعة.
- على سطح أملس نرش بعض الدقيق ونفرد العجينة حتى يصبح سمكها متوسط.
- نستخدم قطاعات دائرية كبيرة ونقطع العجينة ثم نستخدم قطاعات دائرية صغيرة داخل الدوائر الكبيرة لنحصل على شكل الدونات المعروف.
- نضع قطع العجين الدائرية على طبق به القليل من الدقيق ونعطيها لمدة ربع ساعة.
- نضع مقلاة على نار متوسطة، ونضع بها زيت ونتركه حتى يسخن ثم نضع قطع الدونتس ونقلبها بهدوء حتى تصبح ذهبية اللون.
- يمكن أن نزين الدونات على حسب الرغبة ويمكن أن نكتفي برش السكر البودرة على الوجه ونكون انتهينا.
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