طريقة عمل مخلل البصل الأخضر لشهر رمضان أحلى وألذ أنواع المخللات المصرية

نقدم لكم طريقة عمل مخلل البصل الأخضر، حيث أن من أفضل المقبلات الرمضانية هو مخلل البصل والمخلل بشكل عام فهو ما يساعد في فتح الشهية لتناول الطعام، وقد تحب بعض ربات المنزل شراء المخلل الخارج أو يتجهن للطريقة الأفضل والأضمن دائمًا وهي طريقة تحضير المخلل المنزلي، وهناك فئة كبيرة منا يحبون مخلل البصل الأخضر بجانب الطعام لهذا نعرض عليكم اليوم طريقة عمل مخلل البصل الأخضر بالمنزل. طريقة عمل مخلل البصل الأخضر طريقة عمل مخلل البصل الأخضر نحضر مقادير تخليل البصل التالية لتكفي عدد عشرة أشخاص: بصل صغير الحجم بصل قاروما كيلو جرام واحد.

خل أبيض مقدار لتر واحد.

كزبرة ناعمة نحتاج نصف ملعقة حجمها صغير.

سكر أبيض ناعم حوالي 170 جرام.

فلفل أسمر ناعم مجرد نصف ملعقة بحجم صغير.

شطة مجروشة مقدار نصف ملعقة حجمها صغير. خطوات عمل مخلل البصل الأخضر منزليًا خطوات عمل مخلل البصل الأخضر منزليًا بعد تحضير المكونات السابق ذكرها نتجه للبدء في تحضير مخلل البصل كالآتي: يجب أن نتأكد من نظافة حبات البصل وغسلها بالماء جيدًا ونجففه بعد ذلك.

ومن ثم نقوم برش مقدار من الملح على البصل وتقليبه به حتى يتم تغطية البصل بالكامل ونتركه ليلة كاملة.

بعد انقضاء مدة يوم كامل على البصل نغسله من الملح بشكل جيد ونستخدم مناديل ورقية قوية لتجفيف حبات البصل جميعها.

والآن نحضر مكونات المخلل لتتبيله حيث نحضر وعاء زجاجي كبير ونضع به الخل الأبيض مع مقدار الملح والسكر وكذلك الكزبرة الجافة مع الفلفل الأسود الناعم.

نستمر في التقليب حتى نتأكد أن المكونات اختلطت ببعضها وأن السكر قد ذاب.

نضيف حبات البصل المتبلة مسبقًا للخليط السابق في الوعاء الزجاجي حتى تغطى حبات البصل تمامًا.

نتأكد من غلق الوعاء بكل إحكام ونتركه لمدة شهر بدون استخدام حتى يصبح جاهزًا، وعند استخدامه نضعه بالثلاجة. الوسوم

نقدم لكم طريقة عمل مخلل البصل الأخضر، حيث أن من أفضل المقبلات الرمضانية هو مخلل البصل والمخلل بشكل عام فهو ما يساعد في فتح الشهية لتناول الطعام، وقد تحب بعض ربات المنزل شراء المخلل الخارج أو يتجهن للطريقة الأفضل والأضمن دائمًا وهي طريقة تحضير المخلل المنزلي، وهناك فئة كبيرة منا يحبون مخلل البصل الأخضر بجانب الطعام لهذا نعرض عليكم اليوم طريقة عمل مخلل البصل الأخضر بالمنزل. طريقة عمل مخلل البصل الأخضر طريقة عمل مخلل البصل الأخضر نحضر مقادير تخليل البصل التالية لتكفي عدد عشرة أشخاص: بصل صغير الحجم بصل قاروما كيلو جرام واحد.

خل أبيض مقدار لتر واحد.

كزبرة ناعمة نحتاج نصف ملعقة حجمها صغير.

سكر أبيض ناعم حوالي 170 جرام.

فلفل أسمر ناعم مجرد نصف ملعقة بحجم صغير.

شطة مجروشة مقدار نصف ملعقة حجمها صغير. خطوات عمل مخلل البصل الأخضر منزليًا خطوات عمل مخلل البصل الأخضر منزليًا بعد تحضير المكونات السابق ذكرها نتجه للبدء في تحضير مخلل البصل كالآتي: يجب أن نتأكد من نظافة حبات البصل وغسلها بالماء جيدًا ونجففه بعد ذلك.

ومن ثم نقوم برش مقدار من الملح على البصل وتقليبه به حتى يتم تغطية البصل بالكامل ونتركه ليلة كاملة.

بعد انقضاء مدة يوم كامل على البصل نغسله من الملح بشكل جيد ونستخدم مناديل ورقية قوية لتجفيف حبات البصل جميعها.

والآن نحضر مكونات المخلل لتتبيله حيث نحضر وعاء زجاجي كبير ونضع به الخل الأبيض مع مقدار الملح والسكر وكذلك الكزبرة الجافة مع الفلفل الأسود الناعم.

نستمر في التقليب حتى نتأكد أن المكونات اختلطت ببعضها وأن السكر قد ذاب.

نضيف حبات البصل المتبلة مسبقًا للخليط السابق في الوعاء الزجاجي حتى تغطى حبات البصل تمامًا.

نتأكد من غلق الوعاء بكل إحكام ونتركه لمدة شهر بدون استخدام حتى يصبح جاهزًا، وعند استخدامه نضعه بالثلاجة.

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