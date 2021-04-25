سر أصابع البسبوسة الشهية المقرمشة اللذيذة في البيت زي المحلات

أصابع البسبوسة تعد من الحلويات التي يُفضلها العديد من الأشخاص، ويُحبونها ويتناولونها باستمرار بالتحديد بشهر رمضان الكريم، إذ تستطيع أن تُجهزها بالمنزل بأسرع وأسهل طريقة وبأقل مكونات، حيث أن المكونات كلها تكون متواجدة بالمنزل دائمًا، لأنها سهلة وبسيطة للغاية.

تُقدم هذه الحلوى للأطفال، حيث أنهم يحبون أن يتناولونها كثيرًا، فهي من بين الحلويات الشرقية الرائعة وذات المذاق الطيب والشهي، والكثير الآن من النساء يردن أن يتعرفن على طريقة تحضيرها لكي يقمن بإعدادها بالمنزل بشهر رمضان الكريم.

سميد ناعم “كوب منه”

دقيق “½ كوب”

سمن “½ كوب”

سكر “ملعقة وربع”

ملح “ملعقة فقط”

حليب “كمية ملائمة”

بيكنج باودر “ملعقة واحدة”