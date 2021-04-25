سر أصابع البسبوسة الشهية المقرمشة اللذيذة في البيت زي المحلات

أصابع البسبوسة تعد من الحلويات التي يُفضلها العديد من الأشخاص، ويُحبونها ويتناولونها باستمرار بالتحديد بشهر رمضان الكريم، إذ تستطيع أن تُجهزها بالمنزل بأسرع وأسهل طريقة وبأقل مكونات، حيث أن المكونات كلها تكون متواجدة بالمنزل دائمًا، لأنها سهلة وبسيطة للغاية.أصابع البسبوسة
تُقدم هذه الحلوى للأطفال، حيث أنهم يحبون أن يتناولونها كثيرًا، فهي من بين الحلويات الشرقية الرائعة وذات المذاق الطيب والشهي، والكثير الآن من النساء يردن أن يتعرفن على طريقة تحضيرها لكي يقمن بإعدادها بالمنزل بشهر رمضان الكريم.مكونات أصابع البسبوسة
- سميد ناعم “كوب منه”
- دقيق “½ كوب”
- سمن “½ كوب”
- سكر “ملعقة وربع”
- ملح “ملعقة فقط”
- حليب “كمية ملائمة”
- بيكنج باودر “ملعقة واحدة”
- بأول خطوة قومي بتحضير إناء لتضعي فيه كل المكونات الجافة مع التحريك، ومن ثم ضعي السمن إلي المكونات لكي تتجانس.
- أضيفي الحليب ولكن بالتدريج مع مواكبة التحريك حتى تصير العجينة جيدة ومتماسكة وغير ملتصقة باليد.
- بعد ذلك قومي بصنع أصابع البسبوسة وتجهيز صينية بها زبدة، وضعيها بالفرن عقب تسخينها بحد أدنى ١٠ دقائق، وعقب نضوجها ويصير اللون الخاص بها ذهبي، أخرجيها من الفرن، وكرري تلك العملية إلى أن تنتهي من الكمية، وبعدها قومي بوضع الشربات عليها.
- حتى تقومي بتجهيز الشربات، قومي بوضع كوب من الماء مع كوب ونص سكر، والقليل من الفانيليا وملعقة من الليمون، مع تركهم على النار حتى ربع ساعة، ومن ثم ارفعيها من النار وقومي بوضعها على البسبوسة عقب نضجها.
- ومن ثم يتم تركها حتى تهدأ وتُقطع وتوضع بأطباق وأكواب التقديم، وقومي بتناولها إلى جانب الشاي والحليب، كما أنه من الممكن أن تُقدم للأطفال مع العصائر الطبيعية أو بحسب الرغبة، وهكذا تكونين قد حصلتي على أصابع البسبوسة بأشهر طعم وبأقل التكاليف وأبسط المكونات.
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أصابع البسبوسة تعد من الحلويات التي يُفضلها العديد من الأشخاص، ويُحبونها ويتناولونها باستمرار بالتحديد بشهر رمضان الكريم، إذ تستطيع أن تُجهزها بالمنزل بأسرع وأسهل طريقة وبأقل مكونات، حيث أن المكونات كلها تكون متواجدة بالمنزل دائمًا، لأنها سهلة وبسيطة للغاية.أصابع البسبوسة
تُقدم هذه الحلوى للأطفال، حيث أنهم يحبون أن يتناولونها كثيرًا، فهي من بين الحلويات الشرقية الرائعة وذات المذاق الطيب والشهي، والكثير الآن من النساء يردن أن يتعرفن على طريقة تحضيرها لكي يقمن بإعدادها بالمنزل بشهر رمضان الكريم.مكونات أصابع البسبوسة
- سميد ناعم “كوب منه”
- دقيق “½ كوب”
- سمن “½ كوب”
- سكر “ملعقة وربع”
- ملح “ملعقة فقط”
- حليب “كمية ملائمة”
- بيكنج باودر “ملعقة واحدة”
- بأول خطوة قومي بتحضير إناء لتضعي فيه كل المكونات الجافة مع التحريك، ومن ثم ضعي السمن إلي المكونات لكي تتجانس.
- أضيفي الحليب ولكن بالتدريج مع مواكبة التحريك حتى تصير العجينة جيدة ومتماسكة وغير ملتصقة باليد.
- بعد ذلك قومي بصنع أصابع البسبوسة وتجهيز صينية بها زبدة، وضعيها بالفرن عقب تسخينها بحد أدنى ١٠ دقائق، وعقب نضوجها ويصير اللون الخاص بها ذهبي، أخرجيها من الفرن، وكرري تلك العملية إلى أن تنتهي من الكمية، وبعدها قومي بوضع الشربات عليها.
- حتى تقومي بتجهيز الشربات، قومي بوضع كوب من الماء مع كوب ونص سكر، والقليل من الفانيليا وملعقة من الليمون، مع تركهم على النار حتى ربع ساعة، ومن ثم ارفعيها من النار وقومي بوضعها على البسبوسة عقب نضجها.
- ومن ثم يتم تركها حتى تهدأ وتُقطع وتوضع بأطباق وأكواب التقديم، وقومي بتناولها إلى جانب الشاي والحليب، كما أنه من الممكن أن تُقدم للأطفال مع العصائر الطبيعية أو بحسب الرغبة، وهكذا تكونين قد حصلتي على أصابع البسبوسة بأشهر طعم وبأقل التكاليف وأبسط المكونات.
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