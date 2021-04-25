الأرز البسمتي بالمكسرات بتكات الشيفات الأصلية أبرز الأطباق الرئيسية الشهية

الأرز البسمتي بالمكسرات من أشهر الأكلات التي يمكن تقديمها في العزائم وخاصة على السفرة في شهر رمضان، وذلك لأنه من الأطباق المميزة والمحببة لدى الجميع، كما أنه لا يحتاج إلى الكثير من الوقت في التحضير وهذا ما تحتاج إليه كل سيدة في شهر رمضان أنها تقوم بتقديم أكلات مميزة وفخمة في وقت قصير وبدون تعب.

الأرز البسمتي بالمكسرات

تعد طريقة الأرز البسمتي بالمكسرات من الوصفات البسيطة التي يمكن لكل سيدة أن تقدمه مثل المحترفين في الطبخ، بالإضافة إلى أن مكوناتها متوفرة وهي كما يلي:

نصف كيلو من الأرز البسمتي المنقوع.

بصلة صغيرة الحجم مفرومة.

¼ ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

3 فصوص حبهان.

ورق لوري.

عود قرفة.

½ ملعقة صغيرة كركم.

¼ ملعقة كاري.

2 ملعقة كبيرة سمن.

2 ملعقة كبيرة من الزيت.

½ ملعقة صغيرة ملح أو حسب الرغبة.

مقدار من الصنوبر والبندق واللوز.

مقدار من الزبيب.

نضع المادة الدهنية المكونة من الزيت والسمن في إناء على النار.

نضيف البصل المفروم ويقلب حتى يصبح ذهبي اللون.

ثم نضيف الثوم والقرفة والحبهان والملح وجميع البهارات ويقلب قليلا.

نقوم بإضافة الأرز البسمتي بعد تصفيته من الماء جيدا ويقلب حتى يختلط جميع المكونات.

بعد ذلك نقوم بإضافة المرق ويطرق على نار عالية لمدة 5 دقائق أو الى حين يتشرب الأرز المرق.

ثم يطرق على نار هادئة إلى أن ينضج.

في هذه الأثناء نقوم بتحضير المكسرات من خلال إزالة القشور الخارجية من خلال وضع الماء الساخن عليها وتطرق لمدة 5 دقائق ثم تنزع القشرة بكل سهولة.

نقوم بوضع القليل من السمن في مقلاة ضع المكسرات وتقلب قليلا حتى تصبح ذهبية اللون ثم ترفع من على النار.

نقوم بغرف الأرز في طبق التقديم ثم يتم نثر المكسرات والزبيب المنقوع على وجه الطبق.

يمكن أن يقدم الأرز البسمتي بالمكسرات مع الفراخ المشوية أو اللحوم.

مكونات الأرز البسمتيطريقة تحضير الأرز البسمتي بالمكسرات