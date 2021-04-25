متابعي موقع ثقفني نقدم لكم اليوم طريقة تحضير شوربة الخضار بالكريمة ، والتي لا يعرفها العديد من سيدات البيوت في العالم العربي ، وهي أحد أنواع الشروبة التي تحظي بطلب شديد في المطاعم الشرقية والغربية وبالرغم من مكوناتها البسيطة المتوفرة في كل المحال التجارية إلا أن العديد لا يعرف سر خلطتها وهو ما سنستعرضه لكم من خلال المقال مع التعريف بقائمة المقادير الخاصة أيضاً ، حيث تحتوي الخلطة علي الزبدة والبصل والكرفس وخضراوات الجزر ونبات البروكلي والأوريغانو المجفف الحليب والطحين مع كريمة الطبخ ، وشوربة الخضار بالكريمة يمكن تقديمها كفاتح شهية قبل الأكل أو كطبق جانبي بجوار وجبات مثل سبرينج رولز الدجاج المشوي و طبق رئيسي من كبسة التونا التي قدمناها لكم سابقاً.

المقادير الخاصة بطريقة تحضير شوربة الخضار بالكريمة

كما قدمن الكم سابقاً مقادير وطريقة إعداد شوربة الطماطم المشوية ، نعرض لكم من خلال هذه الفقرة مقادير شوربة الخضار بالكريمة كالآتي :

مقدار ملعقة كبيرة من الزبدة.

مقدار ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

عدد واحد حبة متوسطة من البصل المفروم.

عدد اثنين عود من الكرفس المفروم.

عدد واحد حبة كبيرة الحجم من الجزر المفروم.

مقدار كوب من البروكلي المقطع لزهرات صغيرة.

مقدار نصف ملعقة صغيرة من الأوريغانو المجفف.

مقدار كوبين من الحليب.

مقدار ملعقة كبيرة من الطحين.

مقدار نصف كوب من كريمة الطبخ.

مقدار ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

ويمكنكم التعرف علي مقادير إعداد شوربة السي فود أيضاً من خلال موقعنا.

طريقة التحضير

كما قدمنا لكم من قبل طريقة ومقادير إعداد أصابع الدجاج بالجبن ، نقدم لكم من خلال هذه الفقرة طريقة تحضير شوربة الخضار بالكريمة في الخطوات التالية :

نقوم بتسخين الزبدة والزيت في قدر علي نار متوسطة حتي الذوبان.

نقوم بوضع البصل والبروكلي في الزبدة الساخنة علي النار ونقوم بالتقليب لمدة خمس دقائق حتي يضبح لون البصل ذهبي.

نقوم بإضافة الجزر والأوريغانو والبروكلي والملح ونقلب لمدة عشرة دقائق أخري.

نقوم بإضافة الطحين للمجموع السابق مع التقليب.

نضيف الحليب بالتدريج بعد ذلك علي الخليط السابق مع التحريك حتي يغلي المزيج ويتكثف.

نقوم بعد ذلك بإضافة الكريمة للمجموع الأخير ويترك علي النار حتي الغليان لمدة خمسة دقائق.

يسكب في طبق تقديم ويقدم ساخناً.

يمكن تقديم شوربة الخضار بالكريمة كطبق جانبي بجوار وجبة رئيسية من الريش المشوية بصوص الباربكيو والتي عرضناها لكم مسبقاً.