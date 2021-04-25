اكتر علاج بسيط وفعال لتنعيم كعب الرجل

مشكلة بيعاني منها كتير من الاشخاص وهي تشقق وخشونة الكعبين ، ولكن المشكلة دي تقدري تحليها بسرعة جدا ، وبسهولة ، والاهم من ده انها طريقة رخيصة ومش مكلفة ، تعالوا نتعرف مع بعض من خلال السطور الجايه على وصفة لتنعيم كعب الرجل بشكل سريع وفعال.

وصفة لتنعيم كعب الرجل:

الحاجات اللي هتحتاجيها:

5 معالق كبيرة من صودا الخبز (الكربوناتو).

شاور جل.

كام نقطة من اي زيت عطري (زيت اللافندر, او البرتقان, او الليمون).

طريقة استخدامها:

قبل ما تبدأي في اي حاجة ، انقعي القدمين في مية سخنة لمدة 15 دقيقة ، الخطوة دي مهمة عشان الوصفة تبقى فعالة اكتر.

اخلطي الشاور جل, والزيت العطري, وصودا الخبز ، لحد ما توصلي لعجينة متجانسة ، بعدها افركي رجلك بالخليط ـ ودلكيهم كويس في حركات دائرية.

لو الرجل خشنة وجافة اوي ، استخدمي فرشة او حجر خفاف لفرك الخليط على الرجل.

اخر خطوة اغسلي رجلك بالمية ، وادهني القدمين بكريم مرطب.

صودا الخبز او الكربوناتو هي مش بس علاج فعال لتشقق وخشونة الرجل ، لكن كمان بتقضي على الروايح الكريهة وبتسرع الشفاء ، وبتساعد على محاربة الالتهابات الفطرية.

نتايج الوصفة بتظهر بعد حوالي اسبوعين.

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