اكتر علاج بسيط وفعال لتنعيم كعب الرجل

مشكلة بيعاني منها كتير من الاشخاص وهي تشقق وخشونة الكعبين ، ولكن المشكلة دي تقدري تحليها بسرعة جدا ، وبسهولة ، والاهم من ده انها طريقة رخيصة ومش مكلفة ، تعالوا نتعرف مع بعض من خلال السطور الجايه على وصفة لتنعيم كعب الرجل بشكل سريع وفعال.
وصفة لتنعيم كعب الرجل:
الحاجات اللي هتحتاجيها:
5 معالق كبيرة من صودا الخبز (الكربوناتو).
شاور جل.
كام نقطة من اي زيت عطري (زيت اللافندر, او البرتقان, او الليمون).
طريقة استخدامها:
قبل ما تبدأي في اي حاجة ، انقعي القدمين في مية سخنة لمدة 15 دقيقة ، الخطوة دي مهمة عشان الوصفة تبقى فعالة اكتر.
اخلطي الشاور جل, والزيت العطري, وصودا الخبز ، لحد ما توصلي لعجينة متجانسة ، بعدها افركي رجلك بالخليط ـ ودلكيهم كويس في حركات دائرية.
لو الرجل خشنة وجافة اوي ، استخدمي فرشة او حجر خفاف لفرك الخليط على الرجل.
اخر خطوة اغسلي رجلك بالمية ، وادهني القدمين بكريم مرطب.
صودا الخبز او الكربوناتو هي مش بس علاج فعال لتشقق وخشونة الرجل ، لكن كمان بتقضي على الروايح الكريهة وبتسرع الشفاء ، وبتساعد على محاربة الالتهابات الفطرية.
نتايج الوصفة بتظهر بعد حوالي اسبوعين.
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