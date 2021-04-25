أسرار سحرية لوصفة أصابع البسبوسة المقرمشة بطريقة رائعة في المنزل

حلوى البسبوسة من أنواع الحلويات الشرقية الشهيرة ولها شعبية كبيرة في الوطن العربي وخاصةً بمصر، تُحضر البسبوسة بطرق عديدة سواء كان بسبوسة بالمكسرات أو بسبوسة سادة أو بسبوسة بالكراميل أو أصابع البسبوسة المحشية ووصفات عديدة من البسبوسة، ولكن تتميز أصابع البسبوسة بأن لها شكل جميل غير اعتيادي من البسبوسة ما يجعلها ذات مكانة أفضل، وهي ما سنقدمه لكم اليوم الطريقة والمقادير لأصابع البسبوسة.

مكونات أصابع البسبوسة المقرمشة

نحتاج لتجهيز المقادير الآتية للحصول على مذاق لا يقاوم من أصابع البسبوسة:

سميد ناعم: مئة جرام.

دقيق أبيض: ربع كيلو جرام.

خميرة فورية: ملعقة حجم صغير.

سكر أبيض ناعم: ملعقة حجم كبير.

سمن بلدي: ملعقتان حجم كبير.

شمر ناعم: ملعقة حجم صغير.

زيت نباتي: ملعقتان حجم كبير.

ملح طعام: ملعقة حجم صغير.

ماء فاتر: كوب إلا ربع.

قطر جاهز.

ينسون: ملعقة حجم صغير.

مقدار زيت غزير للقلي.

خطوات تحضير أصابع البسبوسة المقرمشة

لن تحتاج وصفة أصابع البسبوسة للكثير من الوقت لتصبح جاهزة كل ما تحتاج إليه 45 دقيقة: