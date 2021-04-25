أسرار سحرية لوصفة أصابع البسبوسة المقرمشة بطريقة رائعة في المنزل

حلوى البسبوسة من أنواع الحلويات الشرقية الشهيرة ولها شعبية كبيرة في الوطن العربي وخاصةً بمصر، تُحضر البسبوسة بطرق عديدة سواء كان بسبوسة بالمكسرات أو بسبوسة سادة أو بسبوسة بالكراميل أو أصابع البسبوسة المحشية ووصفات عديدة من البسبوسة، ولكن تتميز أصابع البسبوسة بأن لها شكل جميل غير اعتيادي من البسبوسة ما يجعلها ذات مكانة أفضل، وهي ما سنقدمه لكم اليوم الطريقة والمقادير لأصابع البسبوسة.مكونات أصابع البسبوسة المقرمشة
نحتاج لتجهيز المقادير الآتية للحصول على مذاق لا يقاوم من أصابع البسبوسة:
- سميد ناعم: مئة جرام.
- دقيق أبيض: ربع كيلو جرام.
- خميرة فورية: ملعقة حجم صغير.
- سكر أبيض ناعم: ملعقة حجم كبير.
- سمن بلدي: ملعقتان حجم كبير.
- شمر ناعم: ملعقة حجم صغير.
- زيت نباتي: ملعقتان حجم كبير.
- ملح طعام: ملعقة حجم صغير.
- ماء فاتر: كوب إلا ربع.
- قطر جاهز.
- ينسون: ملعقة حجم صغير.
- مقدار زيت غزير للقلي.
لن تحتاج وصفة أصابع البسبوسة للكثير من الوقت لتصبح جاهزة كل ما تحتاج إليه 45 دقيقة:
- يوضع الشمر والدقيق والملح والينسون والخميرة والسميد في قدر واحد سويًا ونخلطهم معًا.
- نضع مقلاة على النار وبها مقدار 2 ملعقة زيت ونتركها تسخن ومن ثم نرفع الزيت عن النار ونضعها مع المكونات الجافة المخلوطة السابقة.
- ونضيف 2 ملعقة سمن بلدي للخليط ونبدأ في العجن.
- أثناء عملية عجن المكونات نضيف الماء تدريجيًا حتى تختلط المقادير أفضل وتمتزج ببعضها ومن ثم نضع العجينة لتختمر.
- بعد تلك المدة نخرج العجين لنشكله مثل الكرات الصغيرة ونفردها على شكل الأصابع وباستخدام المبشرة يمكن الحصول على شكل مميز.
- تغطى أصابع البسبوسة بورق نايلون ساعة أخرى لتختمر ومن ثم تقلى في مقلاة زيت غزير لتصبح ذهبية.
- ونغمرها بالشربات عندما تخرج من الزيت وتقدم للضيوف.
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حلوى البسبوسة من أنواع الحلويات الشرقية الشهيرة ولها شعبية كبيرة في الوطن العربي وخاصةً بمصر، تُحضر البسبوسة بطرق عديدة سواء كان بسبوسة بالمكسرات أو بسبوسة سادة أو بسبوسة بالكراميل أو أصابع البسبوسة المحشية ووصفات عديدة من البسبوسة، ولكن تتميز أصابع البسبوسة بأن لها شكل جميل غير اعتيادي من البسبوسة ما يجعلها ذات مكانة أفضل، وهي ما سنقدمه لكم اليوم الطريقة والمقادير لأصابع البسبوسة.مكونات أصابع البسبوسة المقرمشة
نحتاج لتجهيز المقادير الآتية للحصول على مذاق لا يقاوم من أصابع البسبوسة:
- سميد ناعم: مئة جرام.
- دقيق أبيض: ربع كيلو جرام.
- خميرة فورية: ملعقة حجم صغير.
- سكر أبيض ناعم: ملعقة حجم كبير.
- سمن بلدي: ملعقتان حجم كبير.
- شمر ناعم: ملعقة حجم صغير.
- زيت نباتي: ملعقتان حجم كبير.
- ملح طعام: ملعقة حجم صغير.
- ماء فاتر: كوب إلا ربع.
- قطر جاهز.
- ينسون: ملعقة حجم صغير.
- مقدار زيت غزير للقلي.
لن تحتاج وصفة أصابع البسبوسة للكثير من الوقت لتصبح جاهزة كل ما تحتاج إليه 45 دقيقة:
- يوضع الشمر والدقيق والملح والينسون والخميرة والسميد في قدر واحد سويًا ونخلطهم معًا.
- نضع مقلاة على النار وبها مقدار 2 ملعقة زيت ونتركها تسخن ومن ثم نرفع الزيت عن النار ونضعها مع المكونات الجافة المخلوطة السابقة.
- ونضيف 2 ملعقة سمن بلدي للخليط ونبدأ في العجن.
- أثناء عملية عجن المكونات نضيف الماء تدريجيًا حتى تختلط المقادير أفضل وتمتزج ببعضها ومن ثم نضع العجينة لتختمر.
- بعد تلك المدة نخرج العجين لنشكله مثل الكرات الصغيرة ونفردها على شكل الأصابع وباستخدام المبشرة يمكن الحصول على شكل مميز.
- تغطى أصابع البسبوسة بورق نايلون ساعة أخرى لتختمر ومن ثم تقلى في مقلاة زيت غزير لتصبح ذهبية.
- ونغمرها بالشربات عندما تخرج من الزيت وتقدم للضيوف.
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