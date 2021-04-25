أسرار عمل الدونات اللذيذة في المنزل بطريقة سهلة

الدونات من بين الحلويات غير التقليدية، فهي نوع غريب من الحلويات المدهشة وذات المذاق الرائع التي يُحبها العديد بطعمها اللذيذ، وكذلك لأنا تُحضر بأسرع وأسهل طريقة، كما أنها تكون حلوى خفيفة، ومُحببة للأطفال بمتنوع أشكالها، وهي من أحلى وأشهى أنواع الحلويات الأمريكية التي يُحبها الجميع، كما أن شكل الدونات يكون دائري، وتكون مثقوبة من المنتصف.

أسرار عمل الدونات

تلك الحلوى بسيطة للغاية ومتاحة بكل المطابخ مثل السكر والطحين والخميرة والبيض واللبن، وتستطيعين أن تضيفي إليها الكاراميل أو الشوكولاتة حتى تحصلي على دونات مختلف ورائع وكذلك مميز، وإليكم مقادير الدونات

دقيق “٢ كوب”

سكر “عدد ٣ ملاعق”

زبدة “٦٠ جرامًا”

لبن دافئ “كيلو إلا ربع”

خميرة “ملعقة صغيرة”

بيكنج بودر ‘ملعقة كبيرة”

فانيليا “ملعقة كبيرة”

ملح “القليل منه”

بيضة واحدة

زيت للقلي.

قومي أولًا بمزج السكر والزبدة معًا، ومن ثم أضيفي إليهم اللبن وقومي بخفقهم جيدًا.

بعد ذلك قومي بإضافة الخميرة والدقيق والبيكنج بودر والملح والفانيليا والبيض إلى الخليط، وتابعي العجب والتقليب حتى عشرة دقائق بحد أدنى لكي تحصلين على عجينة متماسكة ولينة.

قومي بترك العجينة حتى ٦٠ دقيقة على الأقل إلى أن ترتاح بمكان دافئ.

افردي العجينة ولكن لابد أن تكون على سطح تم رش القليل من الدقيق عليه، بعد ذلك قومي بتقطيعها لدوائر باستعمال قطاعة كبيرة.

ومن ثم قومي بإحضار قطاعة صغيرة الحجم لكي تقومي بعمل دوائر صغيرة لوضعها في الدوائر الكبيرة.

بعد ذلك قومي برص الدونات بصينية مع تركها إلى أن تتخمر حتى ٣٠ دقيقة بحد أدنى.

ضعي على النار مقلاة محتوية على زيت غزير مع تركه إلى أن يسخن.

ضعي دوائر الدونات بالزيت إلى أن تحصلي على اللون الذهبي.

قومي برش سكر البودرة عليها، وهكذا تكوني قد قمتي بعمل الدونات بكل سهولة.

طريقة تحضير الدونات