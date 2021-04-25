طريقة تحضير مسقعة باللحمة المفرومة على أصولها في الفرن بطعم رائع

مسقعة باللحمة المفرومة ، تتسم بالطعم الرائع، وتشتهر كثيرًا هذه الأكلة، كما أنها من الأكلات المصرية المهمة والرائعة، والتي يُحبها الأجانب كثيرًا، وذلك لنكهتها المتباينة والمذاق الشرقي الرائع الخاص بها الذي يكون حاملًا للطابع المصري، فتلك الأكلة هي المفضلة لدى العديد.مسقعة باللحمة المفرومة
تلك المسقعة تتسم بأن مكوناتها قليلة وبسيطة، ورغم ذلك فهي تشتمل على قيمة غذائية كبيرة، برغم أن ثمنها قليل، ولقد أبدعت النساء المصرية بطهي تلك المسقعة، حيث أنها شكل من ضمن الأشكال الأخرى، ولكنن يحافظن على القوام الأساسي الذي يتمثل في الباذنجان.مكونات المسقعة باللحمة المفرومة
- باذنجان رومي “كيلو”
- لحمة مفرومة “½ كيلو”
- بصلة واحدة ولكن ذات حجم كبيرة.
- ثوم “ثلاثة فصوص”
- عصير الطماطم “عدد كوبان كبيران”
- سمن “ملعقتان وسط”
- زيت للقلى
- فلفل أسود “ملعقة كبيرة”
- بهارات لحم “ملعقة صغيرة”
- ملح “ملعقة صغيرة”
- فلفل أخضر “ثلاث ثمرات”
- قومي بإحضار الطاسة الخاصة بالقلي.
- لابد أن تقومي قد قمتِ بتقطيع الباذنجان لحلقات، مع وضعه بالطاسة وأخذه اللون الذهبي.
- بعد ذلك عليكِ أن تقومي بتصفية الباذنجان، ووضعه بطبق نظيف.
- القيام بقلي الشرائح الخاصة بالفلفل الأخضر، وإضافتها إلى الباذنجان.
- بعد ذلك قومي برش الملح “القليل منه” على الفلفل والباذنجان.
- بطاسة جانبية، ضعي بها البصل والسمن، وترقبي إلى أن يأخذ لونًا ذهنيًا، ومن ثم قومي بإضافة البهارات واللحم والفلفل الأسود، وترقبي إلى أن يبدأ بالنضوج ¾ نضج.
- بعد ذلك قومي بتحضير الصوص، فقط قومي بإحضار طاسة لتضعي بها الزيت والثوم ومعهما عصير الطماطم، وترقبي إلى أن يتم تسبيكها.
- ضعي بصينية حجمها متوسط عصير الطماطم “القليل منه” مع رص الحلقات المتعلقة بالفلفل والباذنجان، ومعهما اللحمة المفرومة، وفي النهاية عصير الطماطم.
- وأخيرًا اجعلي الفرن حتى 180°، واتركيها حتى ١٥ دقيقة.
الوسوم
مسقعة باللحمة المفرومة ، تتسم بالطعم الرائع، وتشتهر كثيرًا هذه الأكلة، كما أنها من الأكلات المصرية المهمة والرائعة، والتي يُحبها الأجانب كثيرًا، وذلك لنكهتها المتباينة والمذاق الشرقي الرائع الخاص بها الذي يكون حاملًا للطابع المصري، فتلك الأكلة هي المفضلة لدى العديد.مسقعة باللحمة المفرومة
تلك المسقعة تتسم بأن مكوناتها قليلة وبسيطة، ورغم ذلك فهي تشتمل على قيمة غذائية كبيرة، برغم أن ثمنها قليل، ولقد أبدعت النساء المصرية بطهي تلك المسقعة، حيث أنها شكل من ضمن الأشكال الأخرى، ولكنن يحافظن على القوام الأساسي الذي يتمثل في الباذنجان.مكونات المسقعة باللحمة المفرومة
- باذنجان رومي “كيلو”
- لحمة مفرومة “½ كيلو”
- بصلة واحدة ولكن ذات حجم كبيرة.
- ثوم “ثلاثة فصوص”
- عصير الطماطم “عدد كوبان كبيران”
- سمن “ملعقتان وسط”
- زيت للقلى
- فلفل أسود “ملعقة كبيرة”
- بهارات لحم “ملعقة صغيرة”
- ملح “ملعقة صغيرة”
- فلفل أخضر “ثلاث ثمرات”
- قومي بإحضار الطاسة الخاصة بالقلي.
- لابد أن تقومي قد قمتِ بتقطيع الباذنجان لحلقات، مع وضعه بالطاسة وأخذه اللون الذهبي.
- بعد ذلك عليكِ أن تقومي بتصفية الباذنجان، ووضعه بطبق نظيف.
- القيام بقلي الشرائح الخاصة بالفلفل الأخضر، وإضافتها إلى الباذنجان.
- بعد ذلك قومي برش الملح “القليل منه” على الفلفل والباذنجان.
- بطاسة جانبية، ضعي بها البصل والسمن، وترقبي إلى أن يأخذ لونًا ذهنيًا، ومن ثم قومي بإضافة البهارات واللحم والفلفل الأسود، وترقبي إلى أن يبدأ بالنضوج ¾ نضج.
- بعد ذلك قومي بتحضير الصوص، فقط قومي بإحضار طاسة لتضعي بها الزيت والثوم ومعهما عصير الطماطم، وترقبي إلى أن يتم تسبيكها.
- ضعي بصينية حجمها متوسط عصير الطماطم “القليل منه” مع رص الحلقات المتعلقة بالفلفل والباذنجان، ومعهما اللحمة المفرومة، وفي النهاية عصير الطماطم.
- وأخيرًا اجعلي الفرن حتى 180°، واتركيها حتى ١٥ دقيقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة تحضير مسقعة باللحمة المفرومة على أصولها في الفرن بطعم رائع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.