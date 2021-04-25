طريقة تحضير مسقعة باللحمة المفرومة على أصولها في الفرن بطعم رائع

مسقعة باللحمة المفرومة ، تتسم بالطعم الرائع، وتشتهر كثيرًا هذه الأكلة، كما أنها من الأكلات المصرية المهمة والرائعة، والتي يُحبها الأجانب كثيرًا، وذلك لنكهتها المتباينة والمذاق الشرقي الرائع الخاص بها الذي يكون حاملًا للطابع المصري، فتلك الأكلة هي المفضلة لدى العديد.

تلك المسقعة تتسم بأن مكوناتها قليلة وبسيطة، ورغم ذلك فهي تشتمل على قيمة غذائية كبيرة، برغم أن ثمنها قليل، ولقد أبدعت النساء المصرية بطهي تلك المسقعة، حيث أنها شكل من ضمن الأشكال الأخرى، ولكنن يحافظن على القوام الأساسي الذي يتمثل في الباذنجان.

باذنجان رومي “كيلو”

لحمة مفرومة “½ كيلو”

بصلة واحدة ولكن ذات حجم كبيرة.

ثوم “ثلاثة فصوص”

عصير الطماطم “عدد كوبان كبيران”

سمن “ملعقتان وسط”

زيت للقلى

فلفل أسود “ملعقة كبيرة”

بهارات لحم “ملعقة صغيرة”

ملح “ملعقة صغيرة”

فلفل أخضر “ثلاث ثمرات”