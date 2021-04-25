نقط معجزة ضعيها علي فراغات الشعر تنبت وتطول الشعر وتمنع التساقط وتقوي الجذور

نقط معجزة ضعيها علي فراغات الشعر تنبت وتطول الشعر تحلم كل الفتيات بأن تحصل على شعر طويل وكثيف وأكثر جاذبية ولامع، حيث أن سر جمال المرآة وعنوان جمالها بالشعر الانسيابي الطويل، لذا نجد الفتيات يبحثون عن طرق تمكنك من زيادة طول وكثافة الشعر بمكونات ومود طبيعية موجودة بمنزلك، تعمل على منح الشعر الحيوية والجاذبية المرغوب بها بشكل آمن دون الحاجة لتطبيق أي مواد كيميائية ضارة فقط نقط منه تنبت الفراغات وتكثف الشعر بمقدمة الراس، تعالي معي لتتعرفي عليه بنفسك.

يحمل الروز ماري الكثير من الخواص الهامة والصحية للعناية بالشعر ويحمل الكثير من الفوائد العظيمة للشعر منها:

يساعد الروز ماري على منع تلف الشعر نظراً لأنه مليء بمضادات الأكسدة الذي يساعد على حماية الشعر من التلف عن طريق مطاردة الجذور الحرة.

له القدرة في زيادة طول وكثافة الشعر بوقت قياسي.

بوقت قياسي. يساهم بالقضاء على قشرة الرأس وينقي فروة الرأس من تكون الفطريات والبكتيريا التي تنمو به ويعمل على ترطيب فروة الرأس.

يعمل على تنشيط الدورة الدموية ويكون هو الطريقة المناسبة التي تحفز بصيلة الشعر على النمو عن طريق تدفق الدورة الدموية لفروة الرأس.

يقلل من مشكلة تساقط الشعر من خلال توفير التغذية الكاملة لفروة الرأس والبصيلة مما يساعد في الحد من تساقط الشعر.

يقلل من ظهور الشعر الأبيض والشيب المبكر.