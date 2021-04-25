طريقة عمل يخني الدجاج بالزبيب بطريقة سهلة وغير متعبة في المنزل

- 1/2
- 2/2
تعد يخني الدجاج بالزبيب من المأكولات المشهورة قديماً، وبقبل عليها الجميع وخاصتاً في بلاد الشام وهنا سوف نقدمها بطريقة بسيطة حتى تستطيع ست البيت عملها في المنزل، وتختلف مقادير عملها من دولة لدولة، ايضاً لا تأخذ الكثير من الوقت في تحضيرها، وتحتوي مكوناتها على مقادير بسيطة وغير مكلفة وهى دجاجة وخضراوات، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل يخني الدجاج بالزبيب في المنزل.مقادير عمل يخني الدجاج بالزبيب
يحتوي يخني الدجاج بالزبيب على مقادير بسيطة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- ٤ ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.
- ٥ فصوص من الثوم المفروم.
- ٢ ملعقة كبيرة من الخل.
- ٢ حبات من البصل.
- كوب من الدقيق.
- فلفل أحمر رومي شرائح.
- فلفل أصفر رومي شرائح.
- كوب من عصير البرتقال.
- رشة من الملح.
- نصف كوب من اللوز المحمص.
- نصف كوب من الزبيب.
- نصف كوب من مرق الدجاج.
- رشة من الفلفل الأسود المطحون.
- دجاجة كاملة.
سوف نقدم طريقة بسيطة لعمل يخني الدجاج بالزبيب في المنزل هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بتقطيع الدجاجة ونغسلها جيداً بالملح والدقيق.
- بعد ذلك نضعها في طاسة وبها زيت غزيرة على النار ونحمرها حتى تأخذ اللون الذهبي.
- ثم نضع طاسة على النار ونضع بها الزيت والبصل والفلفل والثوم ونقلبهم جيداً حتى تذبل المكونات.
- نضيف الدجاجة والرق وعصير البرتقال والخل والزبيب ونقلبهم جيداً ونغطيه ونتركه ليغلي.
- وعند الغليان نهدأ عليه النار ونتركه لمدة لا تقل عن نصف ساعة.
- ثم نخرج الدجاجة ونضعها على طبق التقديم ونتركه الصوص ليغلي قليلاً ثم نسكبه فوق الدجاجة ونرش عليه اللوز.
- وبهذا نكون قدمنا أحلى طبق لأحلى سفرة وبالهنا والشفاء.
الوسوم
تعد يخني الدجاج بالزبيب من المأكولات المشهورة قديماً، وبقبل عليها الجميع وخاصتاً في بلاد الشام وهنا سوف نقدمها بطريقة بسيطة حتى تستطيع ست البيت عملها في المنزل، وتختلف مقادير عملها من دولة لدولة، ايضاً لا تأخذ الكثير من الوقت في تحضيرها، وتحتوي مكوناتها على مقادير بسيطة وغير مكلفة وهى دجاجة وخضراوات، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل يخني الدجاج بالزبيب في المنزل.مقادير عمل يخني الدجاج بالزبيب
يحتوي يخني الدجاج بالزبيب على مقادير بسيطة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- ٤ ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.
- ٥ فصوص من الثوم المفروم.
- ٢ ملعقة كبيرة من الخل.
- ٢ حبات من البصل.
- كوب من الدقيق.
- فلفل أحمر رومي شرائح.
- فلفل أصفر رومي شرائح.
- كوب من عصير البرتقال.
- رشة من الملح.
- نصف كوب من اللوز المحمص.
- نصف كوب من الزبيب.
- نصف كوب من مرق الدجاج.
- رشة من الفلفل الأسود المطحون.
- دجاجة كاملة.
سوف نقدم طريقة بسيطة لعمل يخني الدجاج بالزبيب في المنزل هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بتقطيع الدجاجة ونغسلها جيداً بالملح والدقيق.
- بعد ذلك نضعها في طاسة وبها زيت غزيرة على النار ونحمرها حتى تأخذ اللون الذهبي.
- ثم نضع طاسة على النار ونضع بها الزيت والبصل والفلفل والثوم ونقلبهم جيداً حتى تذبل المكونات.
- نضيف الدجاجة والرق وعصير البرتقال والخل والزبيب ونقلبهم جيداً ونغطيه ونتركه ليغلي.
- وعند الغليان نهدأ عليه النار ونتركه لمدة لا تقل عن نصف ساعة.
- ثم نخرج الدجاجة ونضعها على طبق التقديم ونتركه الصوص ليغلي قليلاً ثم نسكبه فوق الدجاجة ونرش عليه اللوز.
- وبهذا نكون قدمنا أحلى طبق لأحلى سفرة وبالهنا والشفاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل يخني الدجاج بالزبيب بطريقة سهلة وغير متعبة في المنزل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.