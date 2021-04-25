طريقة عمل يخني الدجاج بالزبيب بطريقة سهلة وغير متعبة في المنزل

تعد يخني الدجاج بالزبيب من المأكولات المشهورة قديماً، وبقبل عليها الجميع وخاصتاً في بلاد الشام وهنا سوف نقدمها بطريقة بسيطة حتى تستطيع ست البيت عملها في المنزل، وتختلف مقادير عملها من دولة لدولة، ايضاً لا تأخذ الكثير من الوقت في تحضيرها، وتحتوي مكوناتها على مقادير بسيطة وغير مكلفة وهى دجاجة وخضراوات، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل يخني الدجاج بالزبيب في المنزل.

مقادير عمل يخني الدجاج بالزبيب

يحتوي يخني الدجاج بالزبيب على مقادير بسيطة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

٤ ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

٥ فصوص من الثوم المفروم.

٢ ملعقة كبيرة من الخل.

٢ حبات من البصل.

كوب من الدقيق.

فلفل أحمر رومي شرائح.

فلفل أصفر رومي شرائح.

كوب من عصير البرتقال.

رشة من الملح.

نصف كوب من اللوز المحمص.

نصف كوب من الزبيب.

نصف كوب من مرق الدجاج.

رشة من الفلفل الأسود المطحون.

دجاجة كاملة.

طريقة التحضير

سوف نقدم طريقة بسيطة لعمل يخني الدجاج بالزبيب في المنزل هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:-