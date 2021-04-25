الخلطة الاسترالية لاشهر خبيرة تجميل لتبييض المناطق الحساسة وتحت الابطين والجسم بالكامل

الخلطة الاسترالية لاشهر خبيرة تجميل لتبييض المناطق الحساسة فقد تكون اسمرار المنطقة الحساسة من المشاكل الشائعة بين السيدات والفتيات والعرائس المقبلة على الزواج، حتى أن أصبح حلم الحصول على بشرة بيضاء وناعم هاجس للكثير من الفتيات، ولكن في الغالب يعاني بعضهم من مشكلة اسمرار العانة وتكون ذات لون داكن، وتبذل مجهود كبير وتنفق أموال كثيرة في التعرف على بعض الكريمات والمنتجات والمقشرات الكيميائية بهدف التخلص من هذه المشكلة سريعاً، ولكن لا داعي لكل ذلك، حيث يوجد في الطبيعية الكثير من المكونات التي المختصة لتبييض العانة والبشرة والجسم بالكامل بكل جيد. الخلطة الاسترالية لاشهر خبيرة تجميل لتبييض المناطق الحساسة دعونا نتعرف على وصفات لتبييض العانة والبشرة والجسم بالكامل والتخلص من اسمرار الجلد والمناطق الحساسة: شرائح البطاطا: تعمل على تفتيح البشرة بشكل طبيعي التي تتم من خلال القيام فرك المنطقة المتضررة سواء العانة أو تحت الإبط بشرائح البطاطا.

بشكل طبيعي التي تتم من خلال القيام فرك المنطقة المتضررة سواء العانة أو تحت الإبط بشرائح البطاطا. أو نقوم بعصر حبة بطاطا ويوضع العصير على المنطقة ويترك حتى يجف ويترك حتى أن يجف لمدة لا تقل عن ثلث ساعة بالتقريب.

ومن ثم نقوم بشطف البشرة بالماء الفاتر بشكل جيد ومع تكرار ذلك بشكل يومي حتى تحصلين على أفضل النتائج. قشور البرتقال: نقوم بطحن قشور البرتقال حتى أن نحصل على بودرة وتخلط مع ماء الورد والقليل من الحليب وتقلب المكونات معاً حتى أن نحصل على خليط متماسك ويترك على البشرة لمدة لا تقل عن ربع ساعة ومن ثم يشطف بالماء البارد. خلطة الكركم لتفتيح العانة يتم القيام بخلط ملعقة من مسحوق الكركم مع ملعقتين من الفازلين وتخلط كافة المكونات معاً بشكل جيد حتى أن نحصل على خليط متجانس.

يتم تطبيق المزيج على المنطقة الحساسة المرغوب تفتيحها.

وتترك لمدة لا تقل عن نصف ساعة ومن ثم نقوم بفرك البشرة لمدة لا بعمل حركات دائرية.

يتم استخدام منديل مبلل للتخلص من الخلطة ومن ثم تشطف البشرة بالماء البارد. الوسوم

الخلطة الاسترالية لاشهر خبيرة تجميل لتبييض المناطق الحساسة فقد تكون اسمرار المنطقة الحساسة من المشاكل الشائعة بين السيدات والفتيات والعرائس المقبلة على الزواج، حتى أن أصبح حلم الحصول على بشرة بيضاء وناعم هاجس للكثير من الفتيات، ولكن في الغالب يعاني بعضهم من مشكلة اسمرار العانة وتكون ذات لون داكن، وتبذل مجهود كبير وتنفق أموال كثيرة في التعرف على بعض الكريمات والمنتجات والمقشرات الكيميائية بهدف التخلص من هذه المشكلة سريعاً، ولكن لا داعي لكل ذلك، حيث يوجد في الطبيعية الكثير من المكونات التي المختصة لتبييض العانة والبشرة والجسم بالكامل بكل جيد. الخلطة الاسترالية لاشهر خبيرة تجميل لتبييض المناطق الحساسة دعونا نتعرف على وصفات لتبييض العانة والبشرة والجسم بالكامل والتخلص من اسمرار الجلد والمناطق الحساسة: شرائح البطاطا: تعمل على تفتيح البشرة بشكل طبيعي التي تتم من خلال القيام فرك المنطقة المتضررة سواء العانة أو تحت الإبط بشرائح البطاطا.

بشكل طبيعي التي تتم من خلال القيام فرك المنطقة المتضررة سواء العانة أو تحت الإبط بشرائح البطاطا. أو نقوم بعصر حبة بطاطا ويوضع العصير على المنطقة ويترك حتى يجف ويترك حتى أن يجف لمدة لا تقل عن ثلث ساعة بالتقريب.

ومن ثم نقوم بشطف البشرة بالماء الفاتر بشكل جيد ومع تكرار ذلك بشكل يومي حتى تحصلين على أفضل النتائج. قشور البرتقال: نقوم بطحن قشور البرتقال حتى أن نحصل على بودرة وتخلط مع ماء الورد والقليل من الحليب وتقلب المكونات معاً حتى أن نحصل على خليط متماسك ويترك على البشرة لمدة لا تقل عن ربع ساعة ومن ثم يشطف بالماء البارد. خلطة الكركم لتفتيح العانة يتم القيام بخلط ملعقة من مسحوق الكركم مع ملعقتين من الفازلين وتخلط كافة المكونات معاً بشكل جيد حتى أن نحصل على خليط متجانس.

يتم تطبيق المزيج على المنطقة الحساسة المرغوب تفتيحها.

وتترك لمدة لا تقل عن نصف ساعة ومن ثم نقوم بفرك البشرة لمدة لا بعمل حركات دائرية.

يتم استخدام منديل مبلل للتخلص من الخلطة ومن ثم تشطف البشرة بالماء البارد.

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