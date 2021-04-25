أسهل خطوات لعمل لقمة القاضي اللذيذة في البيت

لقمة القاضي من أكثر الحلويات التي يكثر تناولها ويعشقها كثير من الأطفال وأيضًا الكبار، كما تعد لقمة القاضي من الحلويات التي تعطي للجسم طاقة عالية وذلك لاحتوائها على نسبة كبيرة من السعرات الحرارية أيضًا، كما يسهل معروفة طريقة عمل لقمة القاضي.

لقمة القاضي

تعد هذه الحلويات مختلفة عن الأنواع الأخري من الحلويات حيث لها مذاق وطعم لذيذ.

تتكون حلوى لقمة القاضي من بعض المكونات البسيطة، وهذه المكونات غير مكلفة وبسيطة، ويمكن عمل لقمة القاضي كحلوى يمكن تناولها بعد وجبة الإفطار خاصةً في الشهر الكريم، وتتكون من الآتي:

2 كوب دقيق

رشة ملح.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة خميرة فورية

ملعقة صغيرة فانيليا.

رشة سكر بسيطة.

كوب ماء ( حسب العجينة).

زيت نباتي للقلي.

2 كوب من السكر.

كوب ماء.

ملعقة عصير ليمون.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة صغيرة زبدة.

نضع في الخلاط الكهربائي الماء والدقيق والنشا، والملح والخميرة، والسكر والفانيليا، ونبدأ بتشغيل الخلاط حتى نحصل على عجينة سائلة.

نضع هذا السائل من الخليط في طبق عميق ونعطيه بكيس نايلون وتترك بمكان دافئ حتى تخمر، كما يمكن تقليب العجينة مرة أخرى وتركها لمدة ساعة أخرى.

في مقلاة يتم وضع زيت حتى تمام التسخين ونبدأ باستخدام ملعقة نقطع العجينة ونضع في المقالة، ولكن يجب تحضير طبق صغير وبه كمية من الزيت، لكي يتم غمس لعبة بالزيت قبل تقطيع العجينة.

عند إتمام لقمة القاضي الا ان تصبح باللون الذهبي، يتم وضعها في الشربات المحضر ونقلب لقمة القاضي داخل الشريان ونقوم بإزالتها ووضعها في مصفاة كي يصفي الشربات الزائد.

والتزم يمكن رش جوز الهند الخشن للحصول على شكل رائع وطعم لذيذ وبهذا الشكل تكون لقمة القاضي جاهزة للتقديم بألف هنا وشفا.

مكوّنات الشرباتطريقة تحضير لقمة القاضي