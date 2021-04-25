حضري عجينة السمبوسة في البيت بكل سهولة وبمكونات بسيطة

تعد السمبوسة من أكثر المأكولات المفضلة عند الكثير من الأشخاص، فتتسم السمبوسة بالمذاق الجيد وسهولة التحضير، فيكثر تناول هذه الأكلة في شهر رمضان ونظراً لرغبة الكثيرين في التعرف على طريقة تحضيرها سنقدم إليكم في السطور الآتية طريقة تحضير عجينة السمبوسة. طريقة عمل عجينة السمبوسة كأسان من الطحين.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقتان كبيرتان من زيت الكانولا.

كأس إلا ربع من المياه.

ملعقة كبيرة من زيت الكانولا يتم استخدامه لوضعه بين جميع طبقات العجين. خطوات تحضير عجينة السمبوسة في بداية الأمر سيتم الحصول على إناء ويتم وضع فيه كلاً من الطحين والملح والزيت والمياه ويتم خلط المكونات مع بعضها البعض جيداً لحين أن تختلط المكونات.

يستغرق ذلك الأمر فترة عشرة دقائق وبعد ذلك يتم ترك العجين لمدة ربع ساعة لحين أن يتضاعف حجم العجين مع وضع غطاء عليها.

بعد ذلك يتم تقطيع العجين إلى ستة قطع ويتم تشكيلها على شكل دوائر.

يتم دهن كل قطعة من العجين كمية من الزيت والطحين.

يعم وضع كل الطبقات المفرودة فوق بعضها البعض مع الضغط على كافة الحواف، يتم لف الطبقات على شكل دائرة.

يتم وضع العجين في مقلة غير لاصقة وتركها لمدة دقيقتين وذلك للوجه الأول ودقيقة للوجه الثاني لحين أن يتغير لون العجين.

القيام بتقطيع العجين إلى أربعة أجزاء وبعد ذلك تقطيع كل جزء إلى نصفين وذلك من أجل الحصول على قطع متساوية، يتم وضع غطاء على العجينة حتى لا تجف.

القيام بخلط ربع كأس من الطحين مع ربع كأس من المياه ويتم خلطهم لحين أن يصبح الخليط ناعم.

يتم فرد كل قطعة في الطبق وبعد ذلك يتم طيها على شكل مثلث وبعد ذلك يتم وضع خليط الدقيق والمياه وبعد ذلك يتم لف العجينة.

بعد الانتهاء من ذلك يتم وضع الحشو في المثلث مع طي الطرف الأخير ويتم دهن الجانب الأخر منها بخليط المياه والدقيق وهكذا يكون قد تم الانتها ء من تحضير السمبوسة، يتم وضعها في المقلاة وتحميرها بعد ذلك. طريقة عمل عجينة السمبوسةخطوات تحضير عجينة السمبوسة الوسوم

تعد السمبوسة من أكثر المأكولات المفضلة عند الكثير من الأشخاص، فتتسم السمبوسة بالمذاق الجيد وسهولة التحضير، فيكثر تناول هذه الأكلة في شهر رمضان ونظراً لرغبة الكثيرين في التعرف على طريقة تحضيرها سنقدم إليكم في السطور الآتية طريقة تحضير عجينة السمبوسة. طريقة عمل عجينة السمبوسة كأسان من الطحين.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقتان كبيرتان من زيت الكانولا.

كأس إلا ربع من المياه.

ملعقة كبيرة من زيت الكانولا يتم استخدامه لوضعه بين جميع طبقات العجين. خطوات تحضير عجينة السمبوسة في بداية الأمر سيتم الحصول على إناء ويتم وضع فيه كلاً من الطحين والملح والزيت والمياه ويتم خلط المكونات مع بعضها البعض جيداً لحين أن تختلط المكونات.

يستغرق ذلك الأمر فترة عشرة دقائق وبعد ذلك يتم ترك العجين لمدة ربع ساعة لحين أن يتضاعف حجم العجين مع وضع غطاء عليها.

بعد ذلك يتم تقطيع العجين إلى ستة قطع ويتم تشكيلها على شكل دوائر.

يتم دهن كل قطعة من العجين كمية من الزيت والطحين.

يعم وضع كل الطبقات المفرودة فوق بعضها البعض مع الضغط على كافة الحواف، يتم لف الطبقات على شكل دائرة.

يتم وضع العجين في مقلة غير لاصقة وتركها لمدة دقيقتين وذلك للوجه الأول ودقيقة للوجه الثاني لحين أن يتغير لون العجين.

القيام بتقطيع العجين إلى أربعة أجزاء وبعد ذلك تقطيع كل جزء إلى نصفين وذلك من أجل الحصول على قطع متساوية، يتم وضع غطاء على العجينة حتى لا تجف.

القيام بخلط ربع كأس من الطحين مع ربع كأس من المياه ويتم خلطهم لحين أن يصبح الخليط ناعم.

يتم فرد كل قطعة في الطبق وبعد ذلك يتم طيها على شكل مثلث وبعد ذلك يتم وضع خليط الدقيق والمياه وبعد ذلك يتم لف العجينة.

بعد الانتهاء من ذلك يتم وضع الحشو في المثلث مع طي الطرف الأخير ويتم دهن الجانب الأخر منها بخليط المياه والدقيق وهكذا يكون قد تم الانتها ء من تحضير السمبوسة، يتم وضعها في المقلاة وتحميرها بعد ذلك. طريقة عمل عجينة السمبوسةخطوات تحضير عجينة السمبوسة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حضري عجينة السمبوسة في البيت بكل سهولة وبمكونات بسيطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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