أسرار تحضير بلح الشام بالسميد بشكل هش ولذيذ مثل المحلات

بلح الشام بالسميد من الحلويات المحببة لأغلب الناس وبالأخص في شهر رمضان الكريم وسوف نقوم بتوضيح طريقة عمله بمقادير بسيطة وسهلة، وتم تسميتها بهذا الاسم نسبة أن شكلها يشبه البلح، وأن منشأها الرئيسي كان في بلاد الشام، وإليك طريقة تحضيره. بلح الشام بالسميد بلح الشام بالسميد بمجموعة من المكونات البسيطة تستطيعي عمل بلح الشام بالسميد والمكونات هي:- ثلاث ملاعق كبيرة من الزبدة.

ملعقة ونصف كبيرة من السكر.

أثنين وربع كوب من الماء.

ثلاث ملاعق كبيرة من السميط.

ملعقة كبيرة من النشا.

أربع بيضات.

ربع ملعقة من الملح.

كمية كبيرة من الزيت للتحمير. مقادير الشربات 4 كوب من السكر.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ثلاثة أكواب من الماء. طريقة تحضير بلح الشام نحضر إناء ونضع السكر مع الماء مع ملعقة الليمون.

نقوم بوضعه على النار ونقلب جميع المكونات حتى يتم ذوبان السكر ويترك على النار.

يترك على النار حتى يتم عمل الشربات ويتم رفعه من على النار ويترك حتى يبرد.

نحضر إناء ونضع به الزبدة مع الملح والسكر ويتم وضع الإناء على النار ويتم التقليب باستمرار.

يتم إنزال الوعاء من على النار ويترك الخليط حتى يبرد.

ويتم وضع الدقيق إلى هذا الخليط تدريجياً مع التقليب.

يتم وضع الإناء على النار مع التقليب حتى نلاحظ أن العجينة أصبحت مجمعة.

يتم رفع الإناء من على النار ويترك الخليط حتى يبرد.

ثم نبدأ بوضع البيض واحدة بواحدة مع التقليب جيداً عقب وضع كل بيضة.

نستمر بخلط جميع المكونات حتى تتجانس.

نقوم بإضافة السميد مع النشا ونعجن الخليط جيداً لمدة لا تقل عن 15 دقيقة.

نحضر إناء عميق ونضع به كمية كبيرة من الزيت.

و يتم تسخين الزيت جيداً ونقوم بوضع كمية العجين داخل كيس من أكياس الحلويات.

ونقوم بعمل أصابع بلح الشام لتسقط داخل الزيت الساخن مباشرة ويتم تقليبها إلى أن تأخذ اللون الذهبي.

يتم إخراجها من الزيت ونضعها في الشربات مباشرة.

ويتم وضع بلح الشام بالسميد في طبق التقديم. مقادير الشرباتطريقة تحضير بلح الشام الوسوم

بلح الشام بالسميد من الحلويات المحببة لأغلب الناس وبالأخص في شهر رمضان الكريم وسوف نقوم بتوضيح طريقة عمله بمقادير بسيطة وسهلة، وتم تسميتها بهذا الاسم نسبة أن شكلها يشبه البلح، وأن منشأها الرئيسي كان في بلاد الشام، وإليك طريقة تحضيره. بلح الشام بالسميد بلح الشام بالسميد بمجموعة من المكونات البسيطة تستطيعي عمل بلح الشام بالسميد والمكونات هي:- ثلاث ملاعق كبيرة من الزبدة.

ملعقة ونصف كبيرة من السكر.

أثنين وربع كوب من الماء.

ثلاث ملاعق كبيرة من السميط.

ملعقة كبيرة من النشا.

أربع بيضات.

ربع ملعقة من الملح.

كمية كبيرة من الزيت للتحمير. مقادير الشربات 4 كوب من السكر.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ثلاثة أكواب من الماء. طريقة تحضير بلح الشام نحضر إناء ونضع السكر مع الماء مع ملعقة الليمون.

نقوم بوضعه على النار ونقلب جميع المكونات حتى يتم ذوبان السكر ويترك على النار.

يترك على النار حتى يتم عمل الشربات ويتم رفعه من على النار ويترك حتى يبرد.

نحضر إناء ونضع به الزبدة مع الملح والسكر ويتم وضع الإناء على النار ويتم التقليب باستمرار.

يتم إنزال الوعاء من على النار ويترك الخليط حتى يبرد.

ويتم وضع الدقيق إلى هذا الخليط تدريجياً مع التقليب.

يتم وضع الإناء على النار مع التقليب حتى نلاحظ أن العجينة أصبحت مجمعة.

يتم رفع الإناء من على النار ويترك الخليط حتى يبرد.

ثم نبدأ بوضع البيض واحدة بواحدة مع التقليب جيداً عقب وضع كل بيضة.

نستمر بخلط جميع المكونات حتى تتجانس.

نقوم بإضافة السميد مع النشا ونعجن الخليط جيداً لمدة لا تقل عن 15 دقيقة.

نحضر إناء عميق ونضع به كمية كبيرة من الزيت.

و يتم تسخين الزيت جيداً ونقوم بوضع كمية العجين داخل كيس من أكياس الحلويات.

ونقوم بعمل أصابع بلح الشام لتسقط داخل الزيت الساخن مباشرة ويتم تقليبها إلى أن تأخذ اللون الذهبي.

يتم إخراجها من الزيت ونضعها في الشربات مباشرة.

ويتم وضع بلح الشام بالسميد في طبق التقديم. مقادير الشرباتطريقة تحضير بلح الشام

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