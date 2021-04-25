اسرار البطاطس المقلية المقرمشة بمعلقة نشا قرمشة خطيرة وبدون ما تشرب زيت نهائي

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اسرار البطاطس المقلية المقرمشة بمعلقة نشا دائماً تهتم كل سيدة ربة منزل بأن تقدم أطباقها على أكمل وجه خاصة البطاطس المقرمشة على السحور، فالبطاطس من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية الصحية والمفيدة جداً لصحة جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال فهم أكثر الفئات حباً لتناول البطاطس.اسرار البطاطس المقلية المقرمشة بمعلقة نشا
إذا كنتِ تحبين أن تحصلين على بطاطس مقلي مقرمش فنحن سوف نقدم لكِ أفضل طريقة تساعدك على تقديم طبق من البطاطس المقرمش على وجبة السحور كالتالي:
- مقادير البطاطس المقلية المقرمشة:
- 1 كوب كبير الحجم زيت نباتي للقلي.
- 2 ملعقة نشا.
- 2/1 كوب خل أبيض.
- 1 ملعقة صغيرة ملح.
- 3 حبات بطاطس طازجة.
- أولاً قومي سيدتي بتقشير حبات البطاطس وقطعيها إلى أصابع متوسطة الحجم حتى يتم تسويتها بشكل جيد.
- ثم عليك بنقعها في ماء مضاف لها 2/1 كوب من الخل الأبيض وتركيها لمدة 30 دقيقة.
- بعد مرور 30 دقيقة يتم غسيل البطاطس جيداً ثم يتم تجفيفه عن طريق وضع أصابع البطاطس على فوطة نظيفة حتى أن يجف.
- ثم توضع داخل وعاء ويرش عليها النشا قلبيها جيداً حتى تمتص النشا تماماً.
- ضعي طاسة على النار ضيفي لها مقدار الزيت النباتي وتركيه حتى أن يصبح ساخن بشكل جيداً حتى لا تلتصق أصابع البطاطس.
- بعد أن يسخن الزيت ابدئي في وضع أصابع البطاطس وتركيها حتى تبدأ أن تكون ذهبية اللون ثم يتم تقليبها حتى يتم تحميرها من كل الجوانب.
- ارفعي البطاطس بعد أن يتم تحميره جيداً على المناديل الورقية الخاصة بالمطبخ حتى أن يمتص الزيت الزائد الموجود به ثم يتم تقديمها وتناولها بجانب طبق من دجاج كنتاكي المقرمش وبالهناء والشفاء.
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اسرار البطاطس المقلية المقرمشة بمعلقة نشا دائماً تهتم كل سيدة ربة منزل بأن تقدم أطباقها على أكمل وجه خاصة البطاطس المقرمشة على السحور، فالبطاطس من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية الصحية والمفيدة جداً لصحة جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال فهم أكثر الفئات حباً لتناول البطاطس.اسرار البطاطس المقلية المقرمشة بمعلقة نشا
إذا كنتِ تحبين أن تحصلين على بطاطس مقلي مقرمش فنحن سوف نقدم لكِ أفضل طريقة تساعدك على تقديم طبق من البطاطس المقرمش على وجبة السحور كالتالي:
- مقادير البطاطس المقلية المقرمشة:
- 1 كوب كبير الحجم زيت نباتي للقلي.
- 2 ملعقة نشا.
- 2/1 كوب خل أبيض.
- 1 ملعقة صغيرة ملح.
- 3 حبات بطاطس طازجة.
- أولاً قومي سيدتي بتقشير حبات البطاطس وقطعيها إلى أصابع متوسطة الحجم حتى يتم تسويتها بشكل جيد.
- ثم عليك بنقعها في ماء مضاف لها 2/1 كوب من الخل الأبيض وتركيها لمدة 30 دقيقة.
- بعد مرور 30 دقيقة يتم غسيل البطاطس جيداً ثم يتم تجفيفه عن طريق وضع أصابع البطاطس على فوطة نظيفة حتى أن يجف.
- ثم توضع داخل وعاء ويرش عليها النشا قلبيها جيداً حتى تمتص النشا تماماً.
- ضعي طاسة على النار ضيفي لها مقدار الزيت النباتي وتركيه حتى أن يصبح ساخن بشكل جيداً حتى لا تلتصق أصابع البطاطس.
- بعد أن يسخن الزيت ابدئي في وضع أصابع البطاطس وتركيها حتى تبدأ أن تكون ذهبية اللون ثم يتم تقليبها حتى يتم تحميرها من كل الجوانب.
- ارفعي البطاطس بعد أن يتم تحميره جيداً على المناديل الورقية الخاصة بالمطبخ حتى أن يمتص الزيت الزائد الموجود به ثم يتم تقديمها وتناولها بجانب طبق من دجاج كنتاكي المقرمش وبالهناء والشفاء.
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