اسرار البطاطس المقلية المقرمشة بمعلقة نشا قرمشة خطيرة وبدون ما تشرب زيت نهائي

اسرار البطاطس المقلية المقرمشة بمعلقة نشا دائماً تهتم كل سيدة ربة منزل بأن تقدم أطباقها على أكمل وجه خاصة البطاطس المقرمشة على السحور، فالبطاطس من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية الصحية والمفيدة جداً لصحة جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال فهم أكثر الفئات حباً لتناول البطاطس.

اسرار البطاطس المقلية المقرمشة بمعلقة نشا

إذا كنتِ تحبين أن تحصلين على بطاطس مقلي مقرمش فنحن سوف نقدم لكِ أفضل طريقة تساعدك على تقديم طبق من البطاطس المقرمش على وجبة السحور كالتالي:

مقادير البطاطس المقلية المقرمشة:

1 كوب كبير الحجم زيت نباتي للقلي.

2 ملعقة نشا.

2/1 كوب خل أبيض.

1 ملعقة صغيرة ملح.

3 حبات بطاطس طازجة.