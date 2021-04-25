السمبوسة السعودية الحجازية على أصولها المقرمشة الرمضانية بأسهل الطرق

السمبوسة السعودية الحجازية على أصولها ، وهي أشهر الفطائر الرمضانية، التي لا تخلو منها مائدة على الإفطار في شهر رمضان المبارك، في المملكة العربية السعودية، وتعد زينة مائدة رمضان، وتسعى كل ربة منزل لتقديمها بأفضل اطرق والحشوات المحببة لأفراد أسرتها، بجانب الأطباق والأكلات الرئيسية الأخرى، والجدير بالعلم أن السمبوسة السعودي يحبها الكبار والأطفال على حد سواء، بسبب خفتها في الهضم وطعمها اللذيذ الشهي، كما تمكن الصائم من تناولها كمقبلات، قبل البدء في تناول الإفطار، وتقدم السمبوسة ساخنة، حيث يفضل تجهيزها وحشوها ووضعها في كيس بلاستيكي حافظ في الفريزر، وقرب تناول الإفطار، أخرجيها من الفريزر مدة 20 دقيقة فقط، ثم قومي بقليها في الزيت، لكي تقدم ساخنة طازجة وشهية.

والجدير بالذكر أن السمبوسة السعودية، التي تعد من الفطائر الأساسية على مائدة إفطار رمضان، يعود أصولها للمطبخ الهندي، والتي كانت تقدم للطبقة العليا في الهند، وفي فترة الاحتلال البريطاني لليمن وانتقلت تلك الأكلة الشهية لليمن، ومنها انتقلت عبر زوار الحرمين الشريفين والتجار، إلى المملكة العربية السعودية، ومنها إلى كافة دول الخليج العربي، ولكن ظلت السمبوسة السعودية، من الوجبات الرمضانية المزينة لمائدة الإفطار بالمملكة، دونًا عن باقي أشهر العام، وعجينة السمبوسة متوفرة لدى كافة المتاجر بالمملكة، وتقدم بجانب الأكلات السعودية الشهيرة مثل الفرموزة السعودية الأصلية ، وأيضًا التمن الحايلي السعودي وبجوار العديد من أكلات المطبخ السعودي الشهية.

السمبوسة الحجازية

وتتكون السمبوسة السعودية من المقادير التالية:

مقدار 1 باكيت من عجينة السمبوسة.

مقدار 1 ملعقة كبيرة من زيت الذرة.

مقدار 1/2 كيلو لحم مفروم.

مقدار 1 ملعقة كبيرة كمون.

مقدار 1 ملعقة كبيرة من الكزبرة.

مقدار 1 ملعقة صغيرة من ملح.

مقدار 1 ملعقة صغيرة من شطة.

مقدار 1 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

عدد 2 حبة كبيرة من الطماطم.

عدد 1 حبة كبيرة من البصل المفروم.

عدد 1 حبة فلفل أخضر حلو مفروم ناعم.

مقدار 1 كوب بقدونس مفروم ناعم.

مقدار 1 كوب كزبرة مفرومة ناعمة.

مقدار 1 كوب نعناع أخضر مفروم ناعم.

مقدار حزمة من الكرات المفروم.

مقدار 1 ملعقة كبيرة من الدقيق.

مقدار 1/4 كوب من الماء.

زيت ذرة للقلي.