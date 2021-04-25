السمبوسة السعودية الحجازية على أصولها المقرمشة الرمضانية بأسهل الطرق

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السمبوسة السعودية الحجازية على أصولها ، وهي أشهر الفطائر الرمضانية، التي لا تخلو منها مائدة على الإفطار في شهر رمضان المبارك، في المملكة العربية السعودية، وتعد زينة مائدة رمضان، وتسعى كل ربة منزل لتقديمها بأفضل اطرق والحشوات المحببة لأفراد أسرتها، بجانب الأطباق والأكلات الرئيسية الأخرى، والجدير بالعلم أن السمبوسة السعودي يحبها الكبار والأطفال على حد سواء، بسبب خفتها في الهضم وطعمها اللذيذ الشهي، كما تمكن الصائم من تناولها كمقبلات، قبل البدء في تناول الإفطار، وتقدم السمبوسة ساخنة، حيث يفضل تجهيزها وحشوها ووضعها في كيس بلاستيكي حافظ في الفريزر، وقرب تناول الإفطار، أخرجيها من الفريزر مدة 20 دقيقة فقط، ثم قومي بقليها في الزيت، لكي تقدم ساخنة طازجة وشهية.السمبوسة السعودية الحجازية على أصولها
والجدير بالذكر أن السمبوسة السعودية، التي تعد من الفطائر الأساسية على مائدة إفطار رمضان، يعود أصولها للمطبخ الهندي، والتي كانت تقدم للطبقة العليا في الهند، وفي فترة الاحتلال البريطاني لليمن وانتقلت تلك الأكلة الشهية لليمن، ومنها انتقلت عبر زوار الحرمين الشريفين والتجار، إلى المملكة العربية السعودية، ومنها إلى كافة دول الخليج العربي، ولكن ظلت السمبوسة السعودية، من الوجبات الرمضانية المزينة لمائدة الإفطار بالمملكة، دونًا عن باقي أشهر العام، وعجينة السمبوسة متوفرة لدى كافة المتاجر بالمملكة، وتقدم بجانب الأكلات السعودية الشهيرة مثل الفرموزة السعودية الأصلية ، وأيضًا التمن الحايلي السعودي وبجوار العديد من أكلات المطبخ السعودي الشهية.
مكونات السمبوسة الحجازية
وتتكون السمبوسة السعودية من المقادير التالية:
- مقدار 1 باكيت من عجينة السمبوسة.
- مقدار 1 ملعقة كبيرة من زيت الذرة.
- مقدار 1/2 كيلو لحم مفروم.
- مقدار 1 ملعقة كبيرة كمون.
- مقدار 1 ملعقة كبيرة من الكزبرة.
- مقدار 1 ملعقة صغيرة من ملح.
- مقدار 1 ملعقة صغيرة من شطة.
- مقدار 1 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- عدد 2 حبة كبيرة من الطماطم.
- عدد 1 حبة كبيرة من البصل المفروم.
- عدد 1 حبة فلفل أخضر حلو مفروم ناعم.
- مقدار 1 كوب بقدونس مفروم ناعم.
- مقدار 1 كوب كزبرة مفرومة ناعمة.
- مقدار 1 كوب نعناع أخضر مفروم ناعم.
- مقدار حزمة من الكرات المفروم.
- مقدار 1 ملعقة كبيرة من الدقيق.
- مقدار 1/4 كوب من الماء.
- زيت ذرة للقلي.
- أحضري طاسة وضعي بها القليل من زيت الذرة، وارفعيها على نار متوسطة، بعد التأكد من أن زيت القلي سخن تمامًا، قومي بإسقاط اللحم المفروم داخل الطاسة وبالتقليب.
- ثم بعد أن تمتص اللحم المياه، قومي بإضافة البصل المفروم إلى اللحم وبالتقليب جيدًا، حتى يمتزجا سويًا، ثم قومي بإضافة الفلفل الأسود، ثم الكزبرة الناشفة، ثم الكمون، وبالتقليب جيدًا.
- ثم قومي بإضافة الملح وبالتقليب جيدًا، وسوف تلاحظين أن الرائحة المميزة للحم المفروم ظهرت مع التوابل، وبالتقليب جيدًا، وبعد التأكد من تسوية اللحم، قومي برفعها من على النار، وانقليها في وعاء عميق، واتركيها تبرد.
- بعد أن تبرد وتهدأ من النار قليلًا، قومي بإضافة الكزبرة الخضراء المفرومة، ثم حبات الطماطم المفرومة، ثم الكرات المفروم، وبالتقليب جيدًا، ثم قومي بإضافة النعناع الأخضر وبالتقليب جيدًا، ثم أضيفي الفلفل الأخضر الحلو المفروم، والبقدونس الأخضر المفروم وبالتقليب.
- أحضري بولة صغيرة، وضعي بها مقدار الدقيق مع الماء، وبالتقليب جيدًا لتحضير خليط اللصق.
- قومي بإحضار باكت السمبوسك، وأخرجي قطعة منه، وقومي بفرد القطعة، ثم وضع الحشوة بداخلها، ثم قومي بلفها مثلثات، واقفلي بخليط اللصق المكون من الدقيق والماء، وقومي برصها في صينية، وتابعي لف باقي السمبوسك بالحشو بنفس الطريقة حتى تنهي الكمية كاملة.
- أحضري طاسة عميقة واغمريها بزيت القلي، وبعد أن يسخن قومي بإسقاط السمبوسة بها لقليها.
- بعد أن تأخذ قطع السمبوسة السعودي اللون الذهبي، قومي بإخراجها من الطاسة، وتابعي قلي الكمية بالكامل.
- أحضري طبق التقديم وافردي فيه عيدان من الكزبرة والبقدونس، وشرائح الليمون على جانبي الطبق، وقومي برص السمبوسة السعودي بشكل جمالي في طبق التقديم، وبالهناء والشفاء.
الوسوم
السمبوسة السعودية الحجازية على أصولها ، وهي أشهر الفطائر الرمضانية، التي لا تخلو منها مائدة على الإفطار في شهر رمضان المبارك، في المملكة العربية السعودية، وتعد زينة مائدة رمضان، وتسعى كل ربة منزل لتقديمها بأفضل اطرق والحشوات المحببة لأفراد أسرتها، بجانب الأطباق والأكلات الرئيسية الأخرى، والجدير بالعلم أن السمبوسة السعودي يحبها الكبار والأطفال على حد سواء، بسبب خفتها في الهضم وطعمها اللذيذ الشهي، كما تمكن الصائم من تناولها كمقبلات، قبل البدء في تناول الإفطار، وتقدم السمبوسة ساخنة، حيث يفضل تجهيزها وحشوها ووضعها في كيس بلاستيكي حافظ في الفريزر، وقرب تناول الإفطار، أخرجيها من الفريزر مدة 20 دقيقة فقط، ثم قومي بقليها في الزيت، لكي تقدم ساخنة طازجة وشهية.السمبوسة السعودية الحجازية على أصولها
والجدير بالذكر أن السمبوسة السعودية، التي تعد من الفطائر الأساسية على مائدة إفطار رمضان، يعود أصولها للمطبخ الهندي، والتي كانت تقدم للطبقة العليا في الهند، وفي فترة الاحتلال البريطاني لليمن وانتقلت تلك الأكلة الشهية لليمن، ومنها انتقلت عبر زوار الحرمين الشريفين والتجار، إلى المملكة العربية السعودية، ومنها إلى كافة دول الخليج العربي، ولكن ظلت السمبوسة السعودية، من الوجبات الرمضانية المزينة لمائدة الإفطار بالمملكة، دونًا عن باقي أشهر العام، وعجينة السمبوسة متوفرة لدى كافة المتاجر بالمملكة، وتقدم بجانب الأكلات السعودية الشهيرة مثل الفرموزة السعودية الأصلية ، وأيضًا التمن الحايلي السعودي وبجوار العديد من أكلات المطبخ السعودي الشهية.
مكونات السمبوسة الحجازية
وتتكون السمبوسة السعودية من المقادير التالية:
- مقدار 1 باكيت من عجينة السمبوسة.
- مقدار 1 ملعقة كبيرة من زيت الذرة.
- مقدار 1/2 كيلو لحم مفروم.
- مقدار 1 ملعقة كبيرة كمون.
- مقدار 1 ملعقة كبيرة من الكزبرة.
- مقدار 1 ملعقة صغيرة من ملح.
- مقدار 1 ملعقة صغيرة من شطة.
- مقدار 1 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- عدد 2 حبة كبيرة من الطماطم.
- عدد 1 حبة كبيرة من البصل المفروم.
- عدد 1 حبة فلفل أخضر حلو مفروم ناعم.
- مقدار 1 كوب بقدونس مفروم ناعم.
- مقدار 1 كوب كزبرة مفرومة ناعمة.
- مقدار 1 كوب نعناع أخضر مفروم ناعم.
- مقدار حزمة من الكرات المفروم.
- مقدار 1 ملعقة كبيرة من الدقيق.
- مقدار 1/4 كوب من الماء.
- زيت ذرة للقلي.
- أحضري طاسة وضعي بها القليل من زيت الذرة، وارفعيها على نار متوسطة، بعد التأكد من أن زيت القلي سخن تمامًا، قومي بإسقاط اللحم المفروم داخل الطاسة وبالتقليب.
- ثم بعد أن تمتص اللحم المياه، قومي بإضافة البصل المفروم إلى اللحم وبالتقليب جيدًا، حتى يمتزجا سويًا، ثم قومي بإضافة الفلفل الأسود، ثم الكزبرة الناشفة، ثم الكمون، وبالتقليب جيدًا.
- ثم قومي بإضافة الملح وبالتقليب جيدًا، وسوف تلاحظين أن الرائحة المميزة للحم المفروم ظهرت مع التوابل، وبالتقليب جيدًا، وبعد التأكد من تسوية اللحم، قومي برفعها من على النار، وانقليها في وعاء عميق، واتركيها تبرد.
- بعد أن تبرد وتهدأ من النار قليلًا، قومي بإضافة الكزبرة الخضراء المفرومة، ثم حبات الطماطم المفرومة، ثم الكرات المفروم، وبالتقليب جيدًا، ثم قومي بإضافة النعناع الأخضر وبالتقليب جيدًا، ثم أضيفي الفلفل الأخضر الحلو المفروم، والبقدونس الأخضر المفروم وبالتقليب.
- أحضري بولة صغيرة، وضعي بها مقدار الدقيق مع الماء، وبالتقليب جيدًا لتحضير خليط اللصق.
- قومي بإحضار باكت السمبوسك، وأخرجي قطعة منه، وقومي بفرد القطعة، ثم وضع الحشوة بداخلها، ثم قومي بلفها مثلثات، واقفلي بخليط اللصق المكون من الدقيق والماء، وقومي برصها في صينية، وتابعي لف باقي السمبوسك بالحشو بنفس الطريقة حتى تنهي الكمية كاملة.
- أحضري طاسة عميقة واغمريها بزيت القلي، وبعد أن يسخن قومي بإسقاط السمبوسة بها لقليها.
- بعد أن تأخذ قطع السمبوسة السعودي اللون الذهبي، قومي بإخراجها من الطاسة، وتابعي قلي الكمية بالكامل.
- أحضري طبق التقديم وافردي فيه عيدان من الكزبرة والبقدونس، وشرائح الليمون على جانبي الطبق، وقومي برص السمبوسة السعودي بشكل جمالي في طبق التقديم، وبالهناء والشفاء.
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