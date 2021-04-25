كريم البانثينول علي الشامبو كيراتين طبيعي لتنعيم وترطيب وفرد الشعر الخشن المجعد

كريم البانثينول علي الشامبو كيراتين طبيعي لتنعيم وترطيب وفرد الشعر يبحث الكثير من السيدات عن أفضل الطرق الطبيعية لحل مشكله الشعر الخشن الجاف وما هي افضل وصفات لتنعيم الشعر بسرعه، وقد انتشر في الأيام الأخيرة السؤال عن استخدام كريم البانثينول يعمل على فرد الشعر وعلى نطاق واسع، حتى أن البعض يسميه بالكيراتين والبروتين كبديل لفرد الشعر الخشن المجعد، اسمحوا لي أن أقدم تجربتي معه بالتفصيل في هذه المقالة.

كريم البانثينول له العديد من الفوائد للشعر والبشرة وهذه الفوائد كالتالي:

يمكن استخدامه لصنع العديد من منتجات التجميل للشعر والبشرة، بما في ذلك الشامبو ومرطبات فروة الرأس.

تقليل الحكة والتهاب فروة الرأس وتقليل قشرة الرأس والجفاف.

يقلل من تجعد الشعر لاحتوائه على فيتامين ب الذي يغذي بصيلات الشعر التالفة والهشة.

يغذي ويغذي الشعر بعمق ويتركه رطباً ولامعاً.

لعلاج العديد من مشاكل الشعر الجاف والتالف.

يجعل خصلات الشعر كثيفة وقوية وطويلة.

تجعل بصيلات الشعر تمتص الماء بطريقة رائعة.

استخدام كريم البانثينول بسيط للغاية، كما هو موضح أدناه:

استخدمه عن طريق إضافة كريم البانثينول إلى البلسم أو الشامبو .

. يمكن استخدامه أيضًا مثل أي نوع من الزيت أو الكريم يوضع على الشعر.

يمكنك أيضًا مزج كريم البانثينول مع كمية صغيرة من زيت الزيتون أو زيت اللوز لعمل خليط، ثم ضعيه على فروة رأسك وشعرك.

بالرغم من مزاياها العديدة، إلا أن الإفراط في استخدامها قد يسبب بعض الآثار الجانبية التالية:

قد يتسبب استخدام شامبو البانثينول في إحساس حارق في فروة الرأس.

لا تلمسها بعينيك لأنها قد تسبب حروقًا وعدوى.

لتجنب الآثار الجانبية، من الأفضل استخدام 1 إلى 2 مرة في الأسبوع.

كريم البانثينول علي الشامبو كيراتين طبيعي لتنعيم وترطيب وفرد الشعر



المكونات:

أنبوب كريم البانثينول

1 ملعقة كبيرة زبدة الشيا المذابة

1 ملعقة كبيرة من زيت الجلسرين

1 ملعقة كبيرة زيت الجوجوبا

1 ملعقة طعام زيت أركان

ملعقة واحدة كبيرة زيت الأفوكادو