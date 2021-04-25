نصائح للتغلب على الإفراط في الأكل في رمضان

نصائح للتغلب علي الافراط في الأكل في رمضان، من المشاكل التي يعاني منها الكثير من الصائمين بسبب الجوع الناجم عن الانقطاع عن تناول الطعام والشراب لساعات طويلة ما يدفهم للاقبال الشديد على الاكل بنهم وعدم دراية على وجبة الافطار.

والافراط في الاكل لا يتسبب فقط في زيادة الوزن، وإنما تكون له تبعات سلبية على صحة الجهاز الهضمي بشكل خاص لجهة الاصابة بالتخمة وعسر الهضم والانتفاخ وعدم الراحة. وهو ما ينعكس سلباً على مزاجية الصائم وتجعله يصاب بالعصبية والانزعاج على الدوام.

للتغلب على الافراط في الاكل في رمضان، وتجنب التداعيات السلبية الناجمة عنه، نقدم لكم اليوم مجموعة نصائح مفيدة تساعدكم على الاستمتاع بالشهر الفضيل دون أي منغصات.

نصائح للتغلب على الإفراط في الاكل في رمضان

يقبل الناس على تناول الطعام والحلويات بشكل خاص في رمضان، ما يزيد من اوزانهم ويهدد صحتهم لجهة الاصابة بالسمنة والسكري وامراض القلب وغيرها.

لذا فإن اتباع نصائح للتغلب على الافراط في الاكل في رمضان يساعد في تجنب هذه المشاكل:

تقسيم وجبة الافطار الى قسمين أو أكثر، بحيث يبدأ الافطار على الماء او الحليب مع التمر والمكسرات النيئة، ثم تناول طبق الشوربة الدافئ في القسم الاول وأخذ راحة لمدة ساعة أو أكثر، ثم الانتقال الى القسم الثاني من الوجبة وفيها يمكن تناول طبق السلطة مع طبق جانبي او طبق رئيسي واحد.

تناول الطعام في أطباق صغيرة يجعلك غير مضطرة لوضع كمية كبيرة من الطعام في الطبق، وبالتالي تناول كمية قليلة إنما كافية.

التوقف عن الاكل قبل الشبع، إستجابة لقول الله تعالى في كتابه المحكم: (يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ)، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: (ما ملأ بن آدم وعاءً شراً من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن بها صلبه، فإن كان ولا بد فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه).

(ما ملأ بن آدم وعاءً شراً من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن بها صلبه، فإن كان ولا بد فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه). حساب عدد اللقيمات الاولى التي تتناولها عند الافطار يساعد في التغلب على الافراط في الاكل في رمضان، ويرى الباحثون أن قمة الاستمتاع بالطعام تكون في تلك القضمات الأولى من الطعام. في حين ان براعم التذوق تبدأ بفقدان قدرتها او حساسيتها تجاه المواد الموجودة في الطعام والتي تعطيه الطعم اللذيذ بعد تناول عدة لقيمات أو قضمات.

تناول الطعام ببطء ومضغه جيداً يساعد في التغلب على الافراط في الاكل في رمضان، ومضغ الطعام جيدا هو أحد العوامل الهامة التي تقي من اضطرابات الجهاز الهضمي.

جميع أنواع الطعام ينبغي مضغها بالشكل الكافي، إذ يتم في عملية المضغ مزج الطعام باللعاب وهو ما يحوَل النشا إلى سكر، كما أن المضغ الجيد يهيئ المعدة لإفراز العصائر الهاضمة. كذلك فإن مضغ الطعام جيداً يعزَز الشعور بالشبع ويجعلك تتغلب على الافراط في الاكل في رمضان.