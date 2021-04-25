طبق الفول المدمس في رمضان، أحد الأطباق الأساسية في السحور، يقبل على تناوله الكبار والصغار، لفائدته الكبيرة ومقدرته على منح الصائم شعورا بالشبع لساعات طويلة.

وكما هو معلوم فإن الفول من البقوليات التي لا تتناسب مع بعض الأنظمة الغذائية، فكم دوت الخليج عدد السعرات الحرارية في صحن الفول المدمس؟

فوائد الفول المدمس

يحتوي الفول المدمس على قدر كبير من البروتين النباتي، كما يحتوي على ألياف غذائية تعزز الشبع وتقلل من الجوع، ويحتوي على عناصر ضرورية للجسم.

ويحوي كل 100 جرام من الفول المطبوخ أو المسلوق بالماء على 7 جرام من البروتين، وبذلك فهو يوفر جزء مما يحتاجه الجسم يوميا من هذا المركب الحيوي، فتناوله مثلا مع بيض مسلوق يكفي لسد الحاجة اليومية من البروتينات.

عدد السعرات الحرارية في الفول المدمس

يبلغ عدد السعرات الحرارية في طبق الفول المدمس متوسط الحجم بالزيت وبالطحينة، 305 سعر، وتبلغ السعرات في صحن فول مطبوخ ومسلوق بدون زيت 225 سعر، وعدد السعرات في صحن فول متوسط بدون طحينة وزيت 165 كالوري، والسعرات الحرارية في 4 ملاعق فول كبيرة تساوي 85 سعرة بدون زيت، أما 4 ملاعق مع زيت ففيها 205 سعر حراري.

السعرات الحرارية في الفلوس المدمس المعلب

أما في الفول المدمس المعلب، فتبلغ السعرات الحرارية في كل علبة 100 جرام، 110 سعر حراري للعلبة الواحدة، ويزداد عدد هذه السعرات مع الإضافات التي تتم إضافتها إلى الفول مثل الزيت والطحينة.